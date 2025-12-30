https://ukraina.ru/20251230/energeticheskie-voyny-v-2025-godu-sanktsii-protiv-rf-ekspansiya-ssha-v-evrope-i-diversii-kieva-1073826044.html

Энергетические войны в 2025 году: санкции против РФ, экспансия США в Европе и диверсии Киева

Уходящий год начался с санкций Джо Байдена против "Сургутнефтегаза" и "Газпром нефти", а закончился – санкциями Дональда Трампа против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". Однако на экспорт российской нефти они особо не повлияли

Санкции США против российской энергетики: от Байдена до ТрампаУходящий год начался с "прощального подарка" от Байдена. Всего за десять дней до своего ухода с поста президента он объявил о масштабных и агрессивных санкциях в отношении российской нефтяной отрасли. В частности, санкции были введены против "Сургутнефтегаза" и "Газпром нефти". В 2024 году эти две компании поставляли по морю около 970 тыс. баррелей нефти в день, что составляло почти 30% российского морского экспорта. Тот факт, что эти компании попали в санкционный список, стал причиной беспокойства для нефтеперерабатывающих заводов в Индии и госкомпаний в Китае.Однако, как и предполагали аналитики, перебои с поставками российской нефти были кратковременными. Хотя новые санкции США также были нацелены на "непрозрачных трейдеров, желающих поставлять и продавать" российскую нефть, которые "часто зарегистрированы в юрисдикциях с высоким уровнем риска, имеют мутные корпоративные структуры и персонал, связанный с Россией, и скрывают свою деловую активность", вскоре многие из них вновь появились на рынке под другими названиями.Более серьёзным оказалось влияние санкций Байдена на сербскую компанию "Нефтяная индустрия Сербии" (Naftna industrija Srbije, NIS), в которой "Газпром нефть" является мажоритарным акционером (44,85%). Ключевой актив компании – крупный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Панчево рядом с Белградом мощностью 4,8 млн т/год, где работают 14 тыс. человек. "Газпром нефть" провела масштабную модернизацию НПЗ Панчево, в результате которой глубина переработки нефти достигла 99,2%, завод обеспечивает около 5% ВВП Сербии и около десятой части доходов бюджета страны. На долю NIS, занимающей доминирующее положение на внутреннем рынке Сербии, приходится около 80% поставок бензина и дизельного топлива в эту страну, а также 90% и более авиакеросина и мазута.До конца года решение проблемы NIS так и не было найдено. Работа НПЗ в Панчево приостановлена с конца ноября, принадлежащие компании АЗС в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии закрыты, а в Сербии – ожидают закрытия после исчерпания запаса нефтепродуктов на заводе. Недавно США продлили до 24 марта срок лицензии, разрешающей переговоры акционеров NIS по продаже российской доли, ныне главным претендентом на нее является венгерский концерн MOL.Но если для NIS администрация Трампа несколько раз продлевала срок реального введения санкций и переговоров о продаже компании, то в целом отношение нового президента США к нефтяной отрасли РФ было негативным. Американский лидер несколько месяцев угрожал введением вторичных рестрикций для всех покупателей российской нефти, а в октябре ввел санкции против двух крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний – "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". На их долю в объеме мировой добычи сырой нефти приходится около 5%, что составляет порядка 5,3 млн баррелей в сутки. При этом около 3,5 млн из них направляется на экспорт.У "Роснефти" под санкции попали 8 НПЗ и 20 добывающих компаний, у "ЛУКОЙЛа" – 6 добывающих компаний. Также Минфин США отметил, что все компании, прямо или косвенно на 50% и более принадлежащие "Роснефти" и "ЛУКОЙЛу", блокируются, даже если они прямо не указаны в санкционном списке. Санкции вступили в силу в конце ноября, при этом отдельным дочерним компаниям "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" (в частности, работающим в Казахстане совместно с американцами) предоставлены поблажки.Аналитики считают, что в обход новых санкций экспорт российской нефти будет осуществляться за счет "теневого флота", через посредников и при помощи различных банковских механизмов. По их мнению, перебои в поставках топлива из РФ будут кратковременными и ограниченными по масштабам. Эти прогнозы подтверждает тот факт, что уже к концу декабря импорт российской нефти возобновили индийские государственные НПЗ.Санкции Евросоюза стали "выстрелом себе в ногу"В 2025 году Европейский союз ввел четыре пакета санкций в отношении РФ, и все они были направлены, в том числе, против российского энергетического сектора.В частности, в 16-м пакете (февраль) ЕС ввел новые ограничения на поставки программного обеспечения, оборудования и технологий для добычи нефти и газа. Рестрикции также ввели против 74 танкеров, якобы входящих в "теневой флот" РФ, и установили критерии, позволяющие вводить санкции против владельцев таких судов.В 17-м пакете (май) был расширен список судов, которым запрещен доступ в порты стран ЕС, а в 18-м (июль) – снижен "ценовой потолок" на российскую сырую нефть до 47,6 долларов за баррель. Кроме этого, 18-й пакет предусматривает полный запрет на импорт нефтепродуктов из российского сырья с января 2026 года, и запрет сделок, связанных с газопроводами системы "Северный поток".В 19-м пакете (октябрь) были введены новые санкции против "теневого флота" (всего в отношении 557 судов). Он также предусматривал полный запрет (с переходными периодами) импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), но этот пункт был "творчески развит" Еврокомиссией (ЕК) в декабре. Согласно ее решению, поддержанному Европарламентом (ЕП), импорт российского СПГ в страны ЕС будет прекращен к 31 декабря 2026 года, а трубопроводного газа – к 31 октября 2027 года.Но самое главное – это позволит 27 странам ЕС ввести газовое эмбарго против России квалифицированным большинством, а не единогласно, как того требует санкционный механизм. Таким образом, Брюссель сможет обойти вето Венгрии и Словакии, которые не хотят отказываться от выгодных поставок трубопроводного газа из России, и уже пообещали обжаловать это решение в Суде ЕС.Стоит отметить, что только за импорт энергоресурсов за три предыдущих года страны ЕС переплатили 544 млрд евро. При этом с учетом всех косвенных эффектов общие потери экономики Евросоюза от разрыва с Россией только в 2022-2024 гг. превысили 1,3 трлн евро, или 2,4% ВВП, если сравнивать прогноз МВФ с данными Eurostat. В результате жители ЕС недополучили 1,6 трлн евро доходов, что соответствует 6,3% от совокупного объема их заработной платы за 2022-2024 годы.США усиливают энергетическую экспансию в ЕвропуГлавным выгодополучателем от разрыва ЕС с Россией стали США, символом чего стала заключенная в июле торговая сделка между Брюсселем и Вашингтоном. В ней Европейский союз пообещал закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов в течение трех лет.По словам чиновников ЕС, сделка потребует ежегодных закупок в США СПГ, нефти и ядерных технологий, включая малые модульные реакторы, на сумму 250 млрд долларов. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что оценки Брюсселя основаны на существующем плане отказа от оставшихся поставок российского ископаемого топлива и закупки "более доступного и лучшего" СПГ у американских производителей.Эксперты тогда отметили, что общий объем импорта энергоносителей из США в ЕС в прошлом году составил менее 80 млрд долларов, что значительно меньше обещания, данного фон дер Ляйен Трампу. Да и общий объем экспорта энергоносителей из США в 2024 году составил чуть более 330 млрд долларов, то есть в случае выполнения обещаний председателя ЕК на Евросоюз придется 75% всех поставок. ЕС пока не предоставил подробную информацию о заявленных цифрах, и пока неясно, как чиновникам удастся убедить частные европейские компании покупать или продавать американскую нефть и газ.Однако и без дополнительного убеждения, по оценкам аналитиков, в 2025 году США поставят в страны ЕС более 50% их потребления СПГ. А по данным компании Energy Aspects, в 2026-2029 гг. Соединенные Штаты будут поставлять в Европу около 70% СПГ, поскольку ЕС планирует запретить закупки российского СПГ с 2027 года. Что же касается нефти, то по данным аналитической компании Kpler, в первой половине 2025 года страны ЕС импортировали из США около 1,53 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Это около 14% от общего потребления нефти в ЕС, так что американским поставщикам есть за что бороться.Но в Европе американцы все же делают акцент на экспансии в газовой сфере, причем не только в плане поставок. В частности, в ноябре было объявлено, что Украина с 2026 года планирует существенно нарастить закупки американского СПГ – через Польшу по газовому коридору "Север-Юг" и через Грецию по "Вертикальному газовому коридору".Поскольку оба маршрута в значительной степени завязаны на поставки СПГ, необходимы мощные подземные хранилища газа (ПХГ) – чтобы сглаживать колебания в графике поставок. Украина, с советских времен располагающая значительными мощностями ПХГ, расположенными в основном вблизи ее границы со странами ЕС, в этом плане является идеальным вариантом. А так как в нынешней ситуации в Европе многое зависит не от собственника газовой инфраструктуры, а от поставщика газа, то США, первыми начав существенные поставки своего СПГ на Украину с Севера и Юга, фактически берут под контроль оба новых газовых коридора в Восточной Европе.Киев несколько раз атаковал международную нефтяную инфраструктуруУкраине после распада СССР досталась мощнейшая инфраструктура, предназначенная для экспорта российской нефти и газа в Европу. Газовую ее часть Киев последовательно уничтожает, прекратив транзит газа с 1 января этого года и взорвав газоизмерительную станцию "Суджа" в марте. Транзит нефти в Венгрию и Словакию по украинской части нефтепровода "Дружба" продолжается, однако в 2025-м киевские силы несколько раз атаковали объекты этого нефтепровода на территории России.Первая атака произошла еще в марте, но к серьезным повреждениям нефтепровода она не привела. А вот в августе украинская сторона ударила по "Дружбе" три раза, причем в последней атаке, как заявили в Будапеште, были использованы уже не дроны, а ракеты. Ударам подверглись как ключевая линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча", так и подстанция 110 кВ "Высокое", расположенная в непосредственной близости от упомянутой станции. Транзит нефти прерывался в общей сложности почти на 10 дней.Поначалу главы МИД Венгрии и Словакии пробовали взывать Киев к здравому смыслу, напомнив, что поставки электроэнергии из Венгрии играет жизненно важную роль в энергоснабжении Украины, а словацкий НПЗ "Словнафт" на 10% покрывает украинские нужды в дизельном топливе (Словакия является вторым крупнейшим его поставщиком на Украину после Индии). И только после третьего удара Венгрия и Словакия написали официальную жалобу в Еврокомиссию на действия Украины.Кроме этого, 22 августа Виктор Орбан опубликовал ответ Трампа, которому венгерский премьер написал письмо с жалобами на Киев еще после первого удара по нефтепроводу "Дружба".Поначалу в Еврокомиссии заявили, что проблем с нефтью в Венгрии и Словакии нет, и угрозы безопасности поставок в ЕС энергоресурсов Брюссель не видит. Однако 28 августа ЕК провела консультации с Украиной по вопросу нефтепровода "Дружба", "который является критически важным для энергобезопасности Европы"."Критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами. Нефтепровод "Дружба" не является исключением", – сказала на брифинге официальный представитель ЕК Ева Гринчирова. Другой официальный представитель ЕК Арианна Подеста сообщила, что "ЕС заявил Украине о важности стабильного энергоснабжения и сохранения инфраструктуры".После этого удары Киева по нефтепроводу "Дружба" прекратились, однако в конце ноября украинские БПЛА и безэкипажные катера дважды атаковали в Новороссийске объекты международного Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), соучредителями которого являются, в том числе, американские компании. Вследствие них получили повреждения административный корпус Морского терминала КТК и одно из выносных причальных устройств, что привело к существенному сокращению объема перевалки нефти (всего КТК обрабатывает более 1% мировой нефти).Парадокс ситуации состоит в том, что КТК транспортирует добытую в Казахстане нефть, которая принадлежит европейским и американским компаниям. Она перерабатывается в нефтепродукты, которые, в той или иной степени, идут на Украину.Сам же созданный в 1992 году КТК является международной компанией, в нем 31% контролирует РФ, 20,5% – Казахстан, а остальными участниками являются американские корпорации Shevron, ExxonMobil и Orix, а также итальянская Eni и британская BG. В Каспийском трубопроводном консорциуме есть доли российских "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", но, несмотря на введенные против этих компаний санкции, США вывели КТК из-под действия упомянутых выше санкционных ограничений.О том, что происходило в уходящем году на международной арене - в материале издания Украина.ру Трамп вернулся и все изменил, России это пошло на пользу. Чем запомнился 2025 год на международной арене.

Олег Хавич

Олег Хавич

