"Рывок в качестве": историк войск ПВО о новом поколении российских дронов и ракет
Российские средства воздушного нападения, включая беспилотники и крылатые ракеты, совершили серьезный технологический рывок за последний год. Увеличились их точность, дальность и помехозащищенность, что позволяет эффективно разрушать логистику противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос о влиянии ударов по тылу на украинский фронт, эксперт в первую очередь отметил качественный скачок в вооружениях.Он подробно описал новые возможности современных модификаций ударных дронов. "У "Гераней" появились реактивные двигатели, некоторые из них несут ракеты Р-60 воздух-воздух с тепловой головкой самонаведения. Они способны поражать вертолеты или истребители противника", — сказал эксперт.Кнутов также раскрыл еще одно новшество, повышающее живучесть беспилотников. "Есть "Герани", которые имеют телевизионные камеры спереди и сзади, которые дают возможность совершать противодроновые маневры в связи с тем, что Украина применяет дроны ПВО", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях на сайте Украина.ру.
Российские средства воздушного нападения, включая беспилотники и крылатые ракеты, совершили серьезный технологический рывок за последний год. Увеличились их точность, дальность и помехозащищенность, что позволяет эффективно разрушать логистику противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос о влиянии ударов по тылу на украинский фронт, эксперт в первую очередь отметил качественный скачок в вооружениях.
"Во-первых, произошло резкое улучшение качества наших средств воздушного нападения, к которым относятся беспилотники "Герань", "Гербера" и крылатые ракеты", — заявил Кнутов.
Он подробно описал новые возможности современных модификаций ударных дронов. "У "Гераней" появились реактивные двигатели, некоторые из них несут ракеты Р-60 воздух-воздух с тепловой головкой самонаведения. Они способны поражать вертолеты или истребители противника", — сказал эксперт.
Кнутов также раскрыл еще одно новшество, повышающее живучесть беспилотников. "Есть "Герани", которые имеют телевизионные камеры спереди и сзади, которые дают возможность совершать противодроновые маневры в связи с тем, что Украина применяет дроны ПВО", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния