https://ukraina.ru/20251228/yuriy-knutov-rossiya-za-god-tak-modernizirovala-drony-i-rakety-chto-smogla-sdelat-pvo-ukrainy-1073691388.html

Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной

Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной - 28.12.2025 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной

Но надо признать, что с украинской стороны произошел определённый технологический прорыв в связи с тем, что появились подразделения дроноводов ПВО. Сейчас у них разрабатываются модификации дронов, которые будут работать и по крылатым ракетам. Дроны-перехватчики в несколько раз дешевле, чем зенитные ракеты. Украинский режим делает ставку на них.

2025-12-28T06:30

2025-12-28T06:30

2025-12-28T06:30

интервью

украина

белоруссия

киев

владимир зеленский

александр лукашенко

вооруженные силы украины

"рубикон"

р-60 (ракета)

купянск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1d/1058446385_295:120:3357:1843_1920x0_80_0_0_9c44d69afdbb9e4c284c1059414d4dd8.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Украина оказалась перед беспрецедентным энергетическим кризисом из-за российский атак на инфраструктуру, текущая зима может стать самой сложной за весь период конфликта, заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.- Юрий Альбертович, как ситуация в украинском тылу поможет нам на фронте?- Во-первых, произошло резкое улучшение качества наших средств воздушного нападения, к которым относятся беспилотники "Герань", "Гербера" и крылатые ракеты. Возросла точность, дальность, появилась помехозащищенность. У "Гераней" появились реактивные двигатели, некоторые из них несут ракеты Р-60 воздух-воздух с тепловой головкой самонаведения. Они способны поражать вертолеты или истребители противника.Есть "Герани", которые имеют телевизионные камеры спереди и сзади, которые дают возможность совершать противодроновые маневры в связи с тем, что Украина применяет дроны ПВО.Если сравнивать нынешнюю ситуацию с той, которая была год назад, то с нашей стороны произошел очень серьезный рывок. И этот рывок мы используем для того, чтобы мы используем для того, чтобы изолировать железнодорожные и логистические пути на юге Украины и между Польшей и Западной Украиной, чтобы ограничить поставки вооружения киевскому режиму.- В каком состоянии находится украинская ПВО в конце года?- Очень сильно сократились поставки ракет для комплексов Patriot и SAMP-T. Последний это франко-итальянский комплекс ПВО, который называют европейским Patriot. Эти проблемы пытается закрыть Германия, которая направила на Украину два комплекса Patriot и один Iris-T.Надо признать, что с украинской стороны произошел определённый технологический прорыв в связи с тем, что появились целые подразделения дроноводов ПВО. Сейчас у них разрабатываются модификации дронов, которые будут работать и по крылатым ракетам. Дроны-перехватчики в несколько раз дешевле, чем зенитные управляемые ракеты. Украинский режим делает ставку именно на них.Во всех остальных сферах Украина испытывает серьезнейшие проблемы. Были заявления о том, что якобы Patriot был приспособлен для стрельбы по ракетам "Искандер-М" и "Кинжал". Но затем же сам же киевский режим сообщил о том, что в эти ракеты внесены программные изменения. Теперь они атакуют цель под углом 90 градусов, что резко сокращает так называемое работное время зенитно-ракетных комплексов.После модернизации наших БПЛА эффективность украинской ПВО резко упала. Мобильные группы также оказались бессильны, потому что наши беспилотники идут теперь на высоте 4-5 километров, где их не достают зенитные пулеметы, а эффективность ПЗРК низка.Такая тактика приводит к тому, что наши ракетные и дроновые удары достигают своих целей.- Недавно на боевое дежурство в Белоруссии заступили ракетные комплексы "Орешник". Считается, что ракета "Орешника" долетает до Киева за 1 минуту 51 секунду. Что может сделать противник, чтобы нивелировать эту угрозу, хотя бы в какой-то мере?- Зеленский уже заявлял Брюсселе о том, что у него есть разведданные о позициях "Орешника" для нанесения упреждающего удара. Но когда размещается такая техника, оборудуются, наряду с основными и ложные, и запасные позиции.Так что Зеленский может запутать Брюссель. Но очень интересную информацию выдал Лукашенко. Он озвучил, что на территории Беларуси будет размещено до десятка комплексов "Орешник". Что это значит? Представьте, что в критический момент для Союзного государства, одновременно стартуют ракеты по Киеву и европейским городам. Это значит, что через несколько минут центры принятия решений там перестанут существовать.- Сейчас сложилась непростая ситуация в районе Купянска, вызванная контратаками ВСУ. Одновременно наши войска успешно продвигаются в районе Гуляйполя. Каким будет ваш прогноз на ситуацию в зоне СВО на начало следующего года?- Сейчас главная цель — это завершение Покровско-Мирноградской операции, зачистка Димитрова. На это уйдет, вероятно, месяц. Там по разным данным находится 1,5-2 тысячи человек. Гуляйполе мы обходим с севера и юга, создавая огневое окружение и изматывая противника. Дальше на очереди будут Орехово и Запорожье.Неплохие перспективы в Днепропетровской области. Как и в Сумской области, где на днях наши войска смогли продвинуться на 5 километров в районе Юнаковки.Идут бои на окраинах Константиновки. Они будут тяжелыми, потому что Константиновка занимает господствующую высоту и нам ничего не остается, как завершать штурм.Славянско-Краматорская агломерация имеет 50 километров укреплений с востока, что делает очень сложным продвижение наших войск даже после освобождения Северска.Но если мы будем двигаться по линии Изюм-Доброполье, западнее этой агломерации, то сможем ее отрезать по классической схеме. Освобождение Краматорска позволит освободить Славянск. Реализовать эти планы можно будет только после завершения Покровско-Мирноградской операции.Что касается Купянска, то здесь противник сумел использовать наш опыт. Украинские войска начали продвижение на восток под прикрытием тумана, когда сложно использовать дроны. Также была широко применена наша тактика просачивания небольшими группами. На сегодняшний день значительная часть этих групп была уничтожена, но часть из них продолжает боевые действия. Ключевые районы города под нашим контролем или находятся в серой зоне. Сейчас все будет зависеть от переброски наших резервов и работы авиации по тылам противника. Была предпринята попытка атаковать под прикрытием тумана при поддержке танка "Абрамс" и другой бронетехники и окраины Покровска. Но наши дроноводы из центра "Рубикон" контролировали ситуацию, и бронетехника противника была уничтожена.Так что при надлежащей подготовке, думаю, нам удастся выманить элитные части ВСУ в Купянске, перемолоть их и выдавить из черты города.О ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях

https://ukraina.ru/20251226/voyna-i-klouny-to-chto-predlagaet-ukrainskaya-vlast-normalnyy-mozg-vydumat-ne-mozhet-1073677844.html

https://ukraina.ru/20251225/pyat-oshibok-zapada-i-oruellovskaya-fantastika-evropeyskikh-umnikov-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1073578135.html

https://ukraina.ru/20251226/800-iz-20-o-chm-mozhet-govorit-otkaz-zelenskogo-ot-sokrascheniya-armii-1073667870.html

украина

белоруссия

киев

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, белоруссия, киев, владимир зеленский, александр лукашенко, вооруженные силы украины, "рубикон", р-60 (ракета), купянск