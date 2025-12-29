https://ukraina.ru/20251229/zakat-evropy-vruchnuyu-tramp-dlya-resheniya-problem-ostavlyaet-voynu--1073788911.html

Закат Европы вручную. Трамп для решения проблем оставляет войну

Переговоры просроченного недопрезидента Украина Владимира Зеленского в Мар-а-Лаго во Флориде, в резиденции американского президента Дональда Трампа 28 декабря 2025 года получились очень долгосрочными. И долгоиграющими по последствиям.

Что с Зеленским там делали за закрытыми дверями почти два часа, не совсем понятно, но покормили точно. Куриным бульоном, куском мяса с картошечкой и фирменным тортиком "Трамп", но раз на шару, то для "королевы попрошаек" и это, как говорится, тоже деньги. И, опять же, перед европейцами, всякими там Макронами, Мерцами и Стармерами, которых американцы за стол сажают, но держат на голодном пайке, похвастаться можно: дескать, видите, как тут со мной, а вы все тискаете за бока, но денег даете мало и смотрите косо, мол, шваль подзаборная, лузер недоделанный…Укро-просрочка-недопрезидент восхитился тем, что его впервые позвали в святая святых, пустили, можно сказать, на коврик прикроватный, а хозяин поместья заявил, что это место "очень способствует заключению сделок".Но сделка, увы, не получилась. Хотя и делегации как бы были солидными. С американской стороны, кроме самого Трампа, были спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер, которые и протащили диковинку во Флориду, а также госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Дэн Кейн, советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум.Не было только вице-президента США Джей Ди Вэнса, который участвовал в перепалке с Зеленским в феврале 2025 года в Белом доме и с тех пор, похоже, не может преодолеть брезгливость и презрение. И даже важные переговоры манкирует.С украинской стороны за столом переговоров бульона дармового отведали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, глава генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, министр экономики Андрей Соболев, первый замглавы МИД Сергей Кислица и советник Офиса президента (ОПУ) Александр Бевз. Тоже люди не бедные, наворовались все на американских же поставках по-богатому, но им тоже впервые куски не со стола швыряли, а кормили уже за столом – заслужили, значит.Тогда же, правда, и стало известно, что перед встречей с украинцами Трамп по своей инициативе созвонился с президентом России Владимиром Путиным и, как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, разговор продолжался 1 час 15 минут, носил дружеский, доброжелательный и деловой характер, а также "характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному долговременному урегулированию украинского конфликта".Это был девятый телефонный разговор Путина и Трампа с начала действия второго срока главы Белого дома. И он, как потом написала газета Financial Times, очень всполошил украинцев: мол, теперь Трамп и "нашего" к ногтю нагнет, и похавать могут не дать. Но все обошлось. По протоколу, но не по сути.Несмотря на то, что от укро-визави немного привычно пованивало, Трамп, как и договорился с Путиным, придерживался так называемого "духа Анкориджа" – дружественной атмосферы летней встречи двух президентов на Аляске. Они и сейчас договорились, что:– Россия как стремилась, так и стремится к политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Украине;– временное прекращение огня под предлогом проведения какого-либо референдума в Украине приведет лишь к затягиванию конфликта, а значит, США не будут настаивать на перемирии, а встали на точку зрения России, которой в Украине нужен прочный и долгосрочный мир;– проблемой гарантий безопасности Украины озаботятся преимущественно Европа и ее дурацкая "коалиция хотюнчиков", пардон, "коалиция желающих", которую опять анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон (вот же ж беспокойная душа, любит в костюмчике с гостями прилюдно потискаться и по разным частям тела рукой сладострастно похлопать). Во всяком случае, Трамп уверен, что гарантии безопасности США и Украины согласованы на 100 %;– США не верят и не признают, что это Россия обстреливает Запорожскую АЭС, и сами хотят, чтобы этот энергообъект поработал и на Россию, и на Украину (может быть) и на США, разумеется;– для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется политическое решение, которое касается Донбасса. То есть вопрос территорий по-прежнему остается одним из наиглавнейших на переговорах и решения по нему пока нет. Причем Трамп не настаивает на каком-то непонятном референдуме, затягивающем мирный процесс, он уверен, что украинцы готовы к миру, и допускает решение проблемы в Верховной Раде.По словам Ушакова, Трамп пообещал Путину придерживаться достигнутых между ними договоренностей и в разговоре с Зеленским. "Именно с учетом этого он (Трамп. – Авт.) намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским", — рассказывал Ушаков.Так оно и получилось. После переговоров Трамп и Зеленский пообщались с журналистами, и стало дополнительно известно, что ничего конкретно достигнуто не было, однако стороны впредь договорились продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых рабочих групп: по вопросам безопасности, экономики и т. д. Потому что, по словам встречавшихся, удалось достичь согласия по 95% вопросов урегулирования конфликта на Украине.Чего конкретно достигли, повторяю, не известно, но стороны довольны. Относительно.Зеленского только сильно колбасило, когда Трамп на пресс-конференции заявил, что, по его мнению, Путин хочет, чтобы после завершения конфликта Украине и ее народу стало хорошо. "Они собираются оказать помощь. Россия собирается помогать. Россия хочет, чтобы Украина наконец-то добилась успеха ... Президент Путин был очень щедр в своих намерениях относительно успеха Украины, включая поставки энергии, электроэнергии и других товаров по очень низким ценам. Так что в результате сегодняшнего разговора произошло много хороших вещей", — сказал Трамп.Зеленский на эти слова ответил своими дурацкими ужимками, гримасами улыбочками и характерным пошатыванием головы: дескать, не верю я Кремлю и вам не советую.Ну, как говорится, не веришь и не надо, без тебя разберемся, что куда втыкать. Или, как сказал Трамп о нежелании украинцев решать территориальный вопрос уступками, "не решены вопросы территорий, а ведь в ближайшие месяцы русские захватят больше". И это определяющая максима сегодня – россияне побеждают и скоро возьмут себе то, что им и нужно…В итоге после этого раунда переговоров можно предположить следующие выводы: во-первых, раз украинцы по совету европейских доброхотов и спонсоров не хотят заключать сделку о мире, то Россия будет добиваться своих целей военным путем. Как и обещал Путина.Ну, а Трамп и США готовы согласиться на эту войну. Главным образом потому, что объективно эта война им выгодна. Из-за разной степени вовлеченности в эту войну в сравнении:– с Украиной: ее война утюжит, превращая в ничто и деиндустриализированную и обезлюдевшую руину;– Россией: она вынуждена тратить на свою безопасность на украинском треке силы, оружие, ресурсы, которые пригодились бы и на других направлениях;– Европой: она вынуждена брать на себя финансовую и техническую обязанность содержать из госбюджетов своих стран воюющую неонацистскую Украину).И только США – в шоколаде. Они в сложившейся ситуации уже сократили свою непосредственную помощь укро-неонацистам в 77 раз и могут наблюдать конфликт из-за океана, попивая противный и дурно разбавленный кофеек и поедая искусственных резиновых лобстеров.США уже фактически добились своего в этой рубке. С одной стороны, они сами выскочили из-под опасности перерастания конфликта в Европе в Третью мировую войну. Теперь они могут бороться за мир хоть до скончания века – ядерное уничтожение им как бы не грозит. А за Атлантикой боевые действия в Европе им не страшны.С другой – для них воюющая Украина выполняет двоякую функцию-задачу: в одну сторону сдерживает Россию, оттягивая ее ресурсы и усилия. В другую – обезжиривает Европу, превращая ее в донора США. Американцы уже получают европейские активы перебирающихся за Атлантику в поисках лучшей налоговой жизни европредприятий, структур и целых отраслей. Кроме того, Европа сейчас платит из своего кармана за оружие для войны в Украине с Россией. А это и есть прибыль монстров американского ВПК, которые, ясно дело, будут поддерживать Трампа.И вообще, это ли не мечта хитросделанных американских хитрованов, убивающих одним выстрелом сразу несколько зайцев. И, конечно, так – чужими руками за чужие деньги в чужой стране – американцы готовы воевать сколь угодно долго.Во-вторых, Украину по итогам этой войны вряд ли ждет что-то хорошее. Если она сохранит свою государственность хотя бы на части своих территорий, то это будет удача удач. Россия хочет, чтобы Украины была внеблоковой и нейтральной, не представляла плацдарм и полигон с угрозами национальной безопасности России. И Россия этого добивается. И чем больше неонацисты будут упорствовать, тем больше территорий может перейти в зону влияния России.Европа же хочет, чтобы воюющая Украина дала ей время и передышку для того, чтобы подготовиться к войне, возродить свои ВПК по отдельным странам. И именно поэтому европейцы и настаивают на формуле лохматого британского экс-премьера Бориса Джонсона "давайте просто воевать". Но украинцы-то скоро могут вообще закончиться…Это принципиально и диаметрально разные подходы – война и мир. И если сторонам не удастся договориться, то вследствие этой разности Украина может быть разделена на две части. И обе они будут буферной зоной. Либо серой, либо безопасности, но с обеих сторон. И о едином суверенном и самодостаточном государстве придется забыть. Надолго, если не навсегда.В-третьих, уж совсем неприглядная судьба может ждать Европу. Если она отважится после смерти последнего украинца ввести свои войска в Украину, чтобы "победить Путина" и "сдержать Россию" в той войне, которая идет сейчас, то даже трудно представить, что станет с этим небольшим полуостровом, по которому пройдутся смерчем российские "Посейдоны", "Орешники" и прочие "ЯРСы" "Сарматы", "Кинжалы" с другой "мелочью", не говоря уже о прямом применении тактического ядерного оружия, которое должно просто очень быстро расставить точки над "i" в конфликте, на который нарвутся европейцы.Россия откровенно предупреждает, что любые натовские войска на территории Украины представляют угрозу нацбезопасности России, а, следовательно, являются ее законной целью.Европейцы сегодня исходят из собственного пагубного представления о том, что Россия только угрожает, но никогда не отважится применить ядерное оружие. Да, если речь идет о ядерной войне с США, то возможны длительные переговоры, потому что ядерные потенциалы двух стран способны уничтожить вообще жизнь на планете и нужно серьезно все взвешивать, решаясь на ударНо европейцы, европейцы… Изнеженные и избалованные, доведенные до почти полного непотребства ЛГБТ*-повесткой, толерантностью и политкорректностью, годами безмятежной жизни на всем готовом и наворованном за годы оголтелого колониализма и постколониализма толпы этих безвольных людей в жабо и с перьями сзади вряд ли способны пассионарно противостоять угрозе – вот же в чем дело…И, наконец, в-четвертых,США при Трампе давно определились, что Европа – как символ пагубного евроатлантизма, неподъемным грузом лежащего на госбюджете США и односторонне обдирающего его ради каких-то непонятных общечеловеческих принципов и ценностей демократии, – им не нужна. Она нужна, как донор Америки, чтобы та снова стала великой. А ценности потом приложатся.И потому Трамп отдает предпочтение налаживанию нормальных торгово-экономических и финансовых связей с Россией, нежели содержанию опостылевшей Европы с ее миражами и фетишами призрачной демократии, за которой ничего конкретного нет.Трамп однозначно хочет получить от России то, что ему нужно и уходить в Индо-Тихоокеанский регион (ИТР), за которым будущее и где находятся основные богатства. И чтобы противостоять там Китаю, Трампу и США после него нужны российские ресурсы и невраждебная Россия, которую можно занять сотрудничеством в той же Арктике и отвлечь от Китая.А чтобы Россия была посговорчивее и покладистее, Трампу не помешает и война в Украине, уже практически превращенной в пустыню. Если Россия займется восстановлением порушенной Украины и интеграцией ее в российское экономическое пространство, то это на многие годы будет существенным тормозом, отвлекающим российские ресурсы от других направлений. И от Китая, и от ИТР, и даже от Арктики с ее Северным морским путем (СМП).Так что хитрый Трамп, поддерживая тление конфликта войны в Украине и отвлекая на него на него несчастную Европу, ведомую нынешними туповатыми политиками в пропасть, знает, что делает…И все выше сказанное – это не фантазии или конспирологические догадки и предсказания, это условия игры, которая ведется сейчас и которая предвидится в будущем. И когда Путин разговаривал с Трампом, то лидеры просто выясняли очередность задач, которые они должны реализовывать, и сверяли возможности, чтобы это сделать.Ну, а Зеленского с компашкой покормили, и хоть это пацанам обломилось – страну-то они уже фактически профукали. Теперь на очереди европейцы…Еще о проблемах переговоров Трамп-Зеленский читайте в статье "Выпросить денег или отравить Трампа. Что говорят на Украине о целях визита Зеленского в США"*движение признано в России экстремистским

