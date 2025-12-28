https://ukraina.ru/20251228/vyprosit-deneg-ili-otravit-trampa-chto-govoryat-na-ukraine-o-tselyakh-vizita-zelenskogo-v-ssha-1073737785.html

Выпросить денег или отравить Трампа. Что говорят на Украине о целях визита Зеленского в США

В воскресенье, 28 декабря, Зеленский полетел на очередную встречу с президентом США. Сам Трамп накануне неопределённо заявил, что во время визита есть шанс на окончательное урегулирование войны на Украине, однако допустил, что этого может и не произойти

Ранее Трамп утверждал, что согласится встретиться с Зеленским только в случае, если договор будет "почти готов", но президент США регулярно меняет своё мнение.Издание Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что самые трудные вопросы переговоров — гарантии безопасности, контроль территорий и юридические обязательства России — "до сих пор остаются нерешёнными". Но у Зеленского якобы есть "новые идеи".Зеленский же накануне визита продолжал гнуть свою линию, проявляя воинственность, и требовал 800 миллиардов долларов от США и европейских союзников. Для этого после своего "мирного плана", "плана стойкости" и "плана перемоги" он сочинил ещё и "план благосостояния". Под этот план он и хочет выпросить у США эти 800 миллиардов, позабыв о ресурсной сделке, которую ранее подписал с тем же Трампом. Такое обилие планов, которые накладываются друг на друга, говорит в первую очередь об их никчёмности.Перед визитом в США Зеленский также встретился с премьером Канады Марком Карни и провёл онлайн-беседу с британцами и лидерами Евросоюза, которые обычно оказывают ему моральную поддержку и чуть ли не "водят за ручку" в общении с президентом США. Сейчас же, как сообщает CNN, европейцы опасаются "непредсказуемого результата" от встречи во Флориде. Президент Польши Дональд Туск по итогам разговора сообщил, что на встрече с Трампом Зеленский снова будет добиваться "конкретных и надёжных" гарантий безопасности от США, что якобы означает и безопасность для Польши. Иными словами, повестка, навязанная европейцами для этой встречи, — убедить США втянуться в войну с Россией: не сейчас, так потом.Однако в субботу, когда Зеленский уже отбыл за границу, НАБУ пришло с обысками к "слугам народа". На Украине это восприняли как давление администрации США на Зеленского в рамках своеобразного принуждения к миру. Тем не менее депутат Александр Дубинский, обвинённый в госизмене, считает, что это — давление со стороны "соросят" и Демпартии США, чтобы Зеленский не подписал у Трампа какое-нибудь мирное соглашение.Его коллега Артем Дмитрук из Лондона пишет, что Зеленский украл огромные суммы денег у граждан США и совершает преступление за преступлением против Соединённых Штатов. "Пока Зеленский едет к Трампу, в Киеве продолжаются аресты его ближайших соратников за хищения на миллионы долларов — схемы, которые по сути лично курирует Зеленский. Это происходит прямо сейчас, на фоне разговоров о “ценностях”, “демократии” и “партнёрстве”", — добавил нардеп.Ряд украинских телеграм-каналов также трактовали массированный удар по Киеву 27 декабря именно как послание Зеленскому перед переговорами в США. Дескать, если он откажется от мирных предложений или продолжит затягивать и забалтывать мирный процесс, то обстрелы усилятся.Издание "Страна" тоже пишет, что РФ вновь нанесла масштабный удар по энергосистеме Украины, что может быть попыткой принудить украинские власти к уступкам по ключевым спорным пунктам.Украинский оппозиционный телеграм-канал "Резидент" обращает внимание на то, что сам формат встречи в Мар-а-Лаго (частной резиденции Трампа во Флориде) вместо Овального кабинета является символическим жестом. "Это не государственный визит и не союзническая консультация. Это разговор на территории Трампа и по его правилам. Такой формат изначально задаёт иерархию и снижает переговорную позицию Зеленского. Он приезжает не обсуждать условия, а убеждать в собственной полезности", — пишет "Резидент". Проще говоря, выглядит это как вызов вассала на ковёр."Резидент" также отмечает, что Трамп использует эту встречу не для поддержки Украины, а для легитимации будущего соглашения с Россией. Зеленский же, дескать, нужен как элемент декора сделки, поэтому прорыва в пользу Украины не ожидают.Однако беглый депутат Артем Дмитрук считает, что от Зеленского на встрече всего можно ожидать, напомнив, что недавно он косвенно пожелал Трампу смерти, рассказывая о неизменности стремления в НАТО. По мнению парламентария, нельзя исключать, что Зеленский может попытаться отравить президента США, "рассматривая это как часть своей “миссии” в рамках глобального плана так называемой партии войны". "На Украине он и его ближайшее окружение уже отравили многих людей", — написал Дмитрук. Нечто подобное кажется весьма сомнительным, но ведь и за Зеленским стоят силы, которые обычно ничем не брезгуют для достижения глобальных целей.Читайте также: "Мира ждать не стоит, Украину будет колбасить до 2040 года": эксперты и политики о перспективах страны

