Прогресс в переговорах, провалы ВСУ, главное препятствие для мира. Хроника событий на утро 29 декабря

Глава ЕК заявила о прогрессе в переговорах по Украине, Трамп анонсировал урегулирование. ВС РФ уничтожают противника и технику. Косачев рассказал об одном из главных препятствий для достижения мирных соглашений

Накануне президент США Дональд Трамп встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. До встречи с ним, как сообщил американский лидер, он провел "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с российским коллегой Владимиром Путиным.Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон по телефону обсудили с Трампом и Зеленским вопросы украинского урегулирования.Глава ЕК, характеризуя беседу, в которой приняли участие некоторые другие европейские лидеры, написала в соцсети Х, что "был достигнут прогресс, который мы приветствовали".Она отметила, что "Европа готова продолжать работать с Украиной и нашими американскими партнерами для закрепления этого прогресса".В свою очередь Макрон написал в соцсети, что в начале января в Париже пройдет встреча так называемой "коалиции желающих", "чтобы окончательно согласовать конкретный вклад каждой страны".Трамп на пресс-конференции после встречи с Зеленским заявил, что обе стороны конфликта на Украине, вероятно, сейчас ближе к урегулированию, чем когда-либо прежде.Он отметил, что рассчитывает на решение оставшихся вопросов урегулирования в ближайшие недели.По его словам, Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим.Американский лидер также допустил возможность нового визита в США Владимира Зеленского вместе с европейскими лидерами в ближайшие недели.Он однако призвал поспешить со сделкой по Украине, заявив, что в ближайшие месяцы могут случиться дальнейшие потери территорий.Журналисты обратили внимание на удивление Зеленского в момент, когда Трамп сказал, что Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. После этой фразы Зеленский удивился - чуть наклонил голову и приподнял брови.Трамп также указал, что верит в стремление президента России Путина завершить конфликт на Украине."Он хочет, чтобы это (урегулирование - ред.) случилось. Он хочет это видеть. Он сказал очень убедительно, я ему верю", - сказал Трамп журналистам.По его словам, Россия также поможет восстановить Украину после окончания конфликта.В целом за 23 минуты своей совместной пресс-конференции с Зеленским Трамп 11 раз упомянул президента России.Среди тем, в контексте которых Трамп повторял имя российского лидера, помимо стремления к завершению конфликта на Украине, были их хорошие личные отношения, Запорожская АЭС, а также то, что они вместе прошли через обвинения из-за опровергнутой теории о якобы "российском следе" в проведении президентских выборов в США.Трамп также допустил трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского."Я вижу, что это может произойти, в подходящее время", – сказал Трамп.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X отметил, что весь мир ценит усилия президента США и его команды по установлению мира.В свою очередь Зеленский по итогам разговора с Трампом указал, что встреча украинской и американской команд для финализации обсуждавшихся вопросов состоится уже "на следующей неделе"."Обсудили все аспекты мирной рамки и достигли значительных результатов. Также обсудили последовательность дальнейших действий… Договорились, что наши команды встретятся уже на следующей неделе, чтобы финализировать все обсужденные вопросы", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.По его словам, он также договорился с Трампом, что тот примет украинских и европейских лидеров в Вашингтоне в январе.Зеленский уточнил, что в рабочей группе Украины по разрешению конфликта будут секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, замглавы украинского МИД Сергей Кислица и глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов.Провалы ВСУНа фронтах зафиксированы очередные провалы ВСУ, в то же время российские войска наращивают успехи.Минувшей ночью воздушную тревогу объявили одновременно в пяти областях Украины, включая Киевскую, Харьковскую, Черниговскую, Сумскую и Полтавскую.Ситуация для киевского режима продолжает ухудшаться на нескольких стратегических направлениях.Так, на Сумском направлении подразделения группировки "Север" закрепили тактический успех, продвинувшись на восьми участках в Сумском и трёх в Краснопольском районе. Российская авиация и беспилотники активно работают по укреплениям и тылам противника. В районе Павловки высокоточным ударом уничтожено крупное хранилище ГСМ, снабжавшее украинскую группировку. 103-я бригада теробороны ВСУ понесла здесь значительные потери. Для сдерживания наступления киевский режим был вынужден перебросить на это направление подразделения десантно-штурмовой бригады, а также 187-й батальон 123-й бригады теробороны, печально известный массовым дезертирством в 2024 году. Попытка контратаки силами двух штурмовых групп 225-го полка ВСУ в районе Андреевки была заранее вскрыта российской разведкой и сорвана комплексным огневым поражением.Район Северска в ДНР стал самым результативным участком фронта за прошедшую неделю. ВС РФ улучшили здесь тактическое положение и продвинулись вглубь обороны противника. Провал ВСУ на этом направлении, как выяснилось, стал следствием системных проблем в командовании. Офицер ВСУ с позывным Алекс в соцсетях подтвердил, что украинские командиры "в полковничьих чинах" замалчивали реальную обстановку, боясь доложить о продвижении российских войск, что привело к запоздалой реакции и потере позиций.Под Лиманом в Харьковской области полностью провалена попытка ВСУ вернуть утраченные позиции. Контратаковавшая российские позиции украинская штурмовая группа была разгромлена, потеряв 50 процентов личного состава убитыми и еще 50 процентов ранеными.Украинские военные в своих телеграм-каналах фактически признали потерю контроля над Димитровом (Мирноградом) и селом Родинское. Боец ВСУ с позывным Мучной заявил, что следующим логичным шагом российской армии после зачистки этих населенных пунктов станет движение на Доброполье, которое, по его словам, нужно "готовить к обороне уже сейчас".О глубине кризиса в украинской армии свидетельствуют не только тактические поражения, но и системные проблемы. Как рассказал РИА Новости военнопленный Сергей Шевченко, для перевозки личного состава ВСУ вынуждены массово использовать школьные автобусы, что говорит о критической нехватке военного транспорта. Ранее президент России Путин отмечал, что масштабы дезертирства в ВСУ исчисляются сотнями тысяч человек.Препятствие для мираВице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал Зеленского одним из главных препятствий для достижения мирных соглашений.По его словам, он постарается максимально долго держаться за "трон"."Обсуждать всерьез, сколько именно продержится у власти Зеленский, на мой взгляд, лишено какого-либо смысла. Источником власти на Украине сегодня является не народ, а внешние силы, которые и определены в конституции страны как национальные цели – ЕС и НАТО. Как там решат, так и будет.. Не столь важно, как это произойдет – в результате выборов, переворота или других, более жестких сценариев", - сказал политик.Вполне возможно, полагает Косачев, что именно Зеленский должен, по задумке кураторов страны, принять непопулярные решения и уйти.Он отметил важность того, чтобы на Украине было легитимное руководство, которое было бы правомочно подписывать важнейшие международные документы."В этом объективно заинтересованы все стороны, а потому выборы необходимы, о чем неоднократно говорил и президент России", - сказал политик РИА Новости.При этом Косачев не рассчитывает на серьезные перемены на высшем уровне в результате выборов, если "это не понадобится реальным контролерам политических процессов на Украине"."Если их (выборы – ред.) будут обеспечивать под надзором европейцев, у которых за плечами позорные электоральные "спецоперации" в Румынии и Молдавии, если не будет подлинной свободы дискуссий и разрешения политических партий и оппозиционных СМИ, то никаких перемен в Киеве не произойдет, даже если декорации формально сменятся", - пояснил он.По его мнению, усилия европейцев сегодня направлены на срыв мирных переговоров по Украине, главным тормозом на пути решения кризиса становится Евросоюз."Его агрессивные лидеры в лице (главы Еврокомиссии Урсулы - ред.) фон дер Ляйен и (главы евродипломатии Каи - ред.) Каллас являются фактически "смотрящими" за тем, чтобы не произошло ни малейшего улучшения и дипломатического прорыва на российском направлении", - добавил вице-спикер СФ.В свою очередь член палаты представителей США Анна Паулина Луна отмечала, что многие политики в Соединенных Штатах, включая представителей как Республиканской, так и Демократической партии, также противятся урегулированию конфликта на Украине, поскольку лично заинтересованы в его продолжении из-за вложений в акции американских оборонных компаний.При этом Луна выражала уверенность в том, что урегулирование конфликта произойдет, несмотря на сопротивление этих политиков.О затягивании конфликта - в материале Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России на сайте Украина.ру.

