Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России
Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России
Дональд Трамп уверен, что Россия и Украина "ближе к миру, чем когда-либо". Есть серьезные причины полагать, что это не совсем так, а может даже и совсем не так
2025-12-22T05:55
2025-12-22T05:55
Кто и к каким компромиссам готовВсе последние дни представители Украины проводили консультации с американцами и европейцами. Особых подробностей стороны не разглашают, ограничиваясь общими фразами про прогресс и конструктив на переговорах по завершению конфликта."Я думаю, что мы сейчас ближе [к миру], и они вам скажут, что они тоже сейчас ближе. У нас было множество разговоров с президентом [Владимиром] Путиным из России, и я думаю, что мы ближе сейчас, чем когда-либо. И посмотрим, что мы можем сделать", - рассказал Трамп.Судя по заявлениям всех участвующих сторон, ключевым разногласием является территориальный вопрос. По данным западных СМИ, как в изначальном, так и в доработанной версии мирного плана США прописан вывод ВСУ из Донбасса. Против этого категорически выступает Киев.Судя по всему, американцы пытаются переработать это положение так, чтобы оно устроило украинцев. Появились утечки, что в новых вариациях мирного плана предлагается создать в Донбассе демилитаризованную и даже свободную экономическую зону. При этом похоже, что как все это реализовать на практике Соединенные Штаты сами не знают.По словам Владимира Зеленского, эту идею им предложили США, однако кто будет управлять этой зоной они не знают. По информации издания Politico, в Киеве это предложение в итоге отвергли.По информации Bloomberg, на переговорах со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером 14 декабря Зеленский отказался отдавать приказ на вывод украинских формирований из Донбасса."Мы этого не примем. Это будет равносильно капитуляции украинской армии", - приводит издание Bild комментарий высокопоставленного украинского чиновника.Позже Зеленский несколько изменил свою позицию. Он допустил, что ВСУ могут оставить позиции в Донбассе, но лишь синхронно с россиянами. РФ подтверждала, что территориальный вопрос является одним из главных в переговорной повестке. При этом в Кремле не уточняли, является ли вывод украинской армии из Донбасса достаточным для удовлетворения требований РФ.Также не комментировались и другие аспекты американского мирного плана, такие как заморозка по линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также возвращение Украине контроля над всей территорией Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей.Пролил свет на данный вопрос замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, РФ "ни в какой форме" не может "пойти на компромисс по этому вопросу"."Это было бы, по нашему мнению, пересмотром одного из фундаментальных элементов нашей государственности, закрепленного в нашей Конституции", - добавил Рябков.Как рассказал на совмещенной прямой линии и пресс-конференции по итогам года Владимир Путин, РФ готова закончить конфликт на основе предложений, сделанных летом 2024 года, то есть с выводом ВСУ не только из ДНР и ЛНР, но и из Запорожской и Херсонской областей. При этом российский президент допустил, что конечное урегулирование потребует от Москвы компромиссов. Переговоры с Трампом в Анкоридже, по словам Путина, завершились тем, что РФ согласился со многими предложениями США, которые потребовали бы, в том числе, "непростых решений".Что с гарантиями безопасности и ЗАЭСЕще один вопрос, который широко дискутируется в ходе переговорного процесса связан с будущими гарантиями безопасности Украине. Киев настаивает на максималистском варианте, чтобы такие гарантии были аналогичны тому, что прописано в 5-й статье НАТО.Если верить информации западных СМИ, то американцы, разумеется, не готовы вступать в войну за Украину, однако без этого момента готовы предоставить такие гарантии безопасности, которые будут похожими на то, что гарантируется странам Альянса при нападении на них.Портал Axios отмечает, что Украина и ее европейские союзники были удивлены теми серьезными гарантиями, которые предлагает Трамп. Также они были удивлены тем, что в Вашингтоне считают, что Москва на это согласится.Свои пять копеек в обсуждение этого вопроса пытаются вставить и европейцы. Если мирные инициативы США предусматривают отказ от размещения на Украине иностранных армий, то недавние предложения Европы предполагают противоположный вариант.В заявлении, которое было подписано лидерами восьми европейских стран, а также руководством ЕС оговаривается, что в качестве "дополнительных сил сдерживания" в западных регионах Украины нужно разместить многонациональную военную миссию, которая не будет связана с НАТО.Этот многонациональный военный контингент должен способствовать восстановлению ВСУ, поддерживать безопасность Украины в воздухе и на море.Также оговаривается, что украинская армия в мирное время должна насчитывать не менее 800 тыс. человек, то есть примерно столько же, сколько есть сейчас. Это подтвердил и Зеленский, с той лишь разницей, что он потребовал от европейцев оплатить содержание такой армии, так как Украине это сейчас не по карману. Все это прямо противоречит тому, что ранее неоднократно заявляла Москва."Позиция России по поводу любых иностранных контингентов в Украине хорошо известна, абсолютно последовательна и понятна", - прокомментировал эту информацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Исходя из недавних заявлений Зеленского следует, что договоренностей нет и некоторым другим вопросам. Так, Зеленский настаивает, что американский вариант с Запорожской АЭС, которую будут одновременно контролировать и использовать РФ, Украина и США является "несправедливым"."Соединенные Штаты Америки предложили компромисс, как они считают. Что станция должна существовать и работать, и ее как-то разделить в пропорциях на троих. Я им сказал, мы долго дискутировали об этом. Я им сказал, что это несправедливо. То есть вопрос в том, что это наша станция", - сказал он.Деньги есть, Киев может воевать дальшеОдним из ключевых событий недели, которое вне всяких сомнений окажет серьезное влияние на переговорный процесс, стало решение Евросоюза о дальнейшем финансировании Украины. Ожидалось, что европейцы пойдут на самый радикальный вариант и утвердят использовании нескольких сотен замороженных российских активов под обеспечение так называемого репарационного кредита для киевского режима. В пользу этого варианта выступало серьезное лобби из ключевых европейских государств, против выступала в основном Бельгия, которая оказывалась бы в этой ситуации крайней, а также еще несколько стран. В итоге такой вариант не прошел. После многочасовых переговоров был согласован альтернативный вариант - Украине дают общеевропейский очередной кредит на 90 млрд евро. Возвращать его Киеву надо будет тогда, когда Москва начнет выплачивать Украине репарации. Фактически, за счет европейских налогоплательщиков Зеленский выпросил Украине очередной кредит, который они вряд ли когда вернут. Представить сейчас, что РФ будет отстегивать киевскому режиму какие-то "компенсации" не может даже самый закоренелый украинофил. Как подчеркнул сам Зеленский, теперь вопрос с финансированием, по крайней мере на следующий год, для Украины закрыт. С одной стороны, это не то, что хотели власти ЕС и Украины. С другой, требуемую сумму наскребли, а значит, что тянуть резину можно еще как минимум год. Все это время украинские власти будут делать вид, что они заинтересованы в мире и будут проводить переговоры, но закладываться будут еще на полноценный год боевых действий. В России эту тактику прекрасно понимают. На расширенной коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов рассказал, что есть все предпосылки для продолжения военной кампании и в следующем году. "Речь идет о затягивании конфликта с расчетом на максимальное ослабление нашей страны. Одновременно началась форсированная подготовка объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже тридцатых годов. Такая политика создает реальные предпосылки для продолжения военных действий и в следующем, 2026 году", - сказал он. Тем не менее Москва дает понять, что не отказывается от мирного решения и даже готова со своей стороны к неожиданным шагам. Так, на прямой линии Владимир Путин заявил, что если украинские власти все же захотят восстановить свою легитимность через выборы, то РФ готова отказаться от дальнобойных ударов по украинской территории в день выборов. При этом в Кремле выдвигают и встречные условия, которые выглядят более чем логично. Если Киев хочет настоящих выборов, а не просто спектакль, то возможность проголосовать должны иметь украинцы, которые находятся на территории РФ. Тем временем переговоры с Соединенными Штатами в роли посредника продолжаются. В Майами в эти дни встречи с Уиткоффом и Кушнером провел спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Он должен был получить от американской стороны ту вариацию мирного плана, которая была скорректирована после правок со стороны Украины. Следует ожидать, что в ближайшее время Кремль даст свой ответ на эти предложения. О том, что произошло на Западной Украине за минувшую неделю - в материале издания Украина.ру Западная Украина за минувшую неделю: чиновники, олигархи, военные – воруют все.
Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России

05:55 22.12.2025
 
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Дональд Трамп уверен, что Россия и Украина "ближе к миру, чем когда-либо". Есть серьезные причины полагать, что это не совсем так, а может даже и совсем не так
Кто и к каким компромиссам готов
Все последние дни представители Украины проводили консультации с американцами и европейцами. Особых подробностей стороны не разглашают, ограничиваясь общими фразами про прогресс и конструктив на переговорах по завершению конфликта.
"Я думаю, что мы сейчас ближе [к миру], и они вам скажут, что они тоже сейчас ближе. У нас было множество разговоров с президентом [Владимиром] Путиным из России, и я думаю, что мы ближе сейчас, чем когда-либо. И посмотрим, что мы можем сделать", - рассказал Трамп.
Судя по заявлениям всех участвующих сторон, ключевым разногласием является территориальный вопрос. По данным западных СМИ, как в изначальном, так и в доработанной версии мирного плана США прописан вывод ВСУ из Донбасса. Против этого категорически выступает Киев.
Судя по всему, американцы пытаются переработать это положение так, чтобы оно устроило украинцев. Появились утечки, что в новых вариациях мирного плана предлагается создать в Донбассе демилитаризованную и даже свободную экономическую зону. При этом похоже, что как все это реализовать на практике Соединенные Штаты сами не знают.
По словам Владимира Зеленского, эту идею им предложили США, однако кто будет управлять этой зоной они не знают. По информации издания Politico, в Киеве это предложение в итоге отвергли.
По информации Bloomberg, на переговорах со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером 14 декабря Зеленский отказался отдавать приказ на вывод украинских формирований из Донбасса.
"Мы этого не примем. Это будет равносильно капитуляции украинской армии", - приводит издание Bild комментарий высокопоставленного украинского чиновника.
Позже Зеленский несколько изменил свою позицию. Он допустил, что ВСУ могут оставить позиции в Донбассе, но лишь синхронно с россиянами.
РФ подтверждала, что территориальный вопрос является одним из главных в переговорной повестке. При этом в Кремле не уточняли, является ли вывод украинской армии из Донбасса достаточным для удовлетворения требований РФ.
Также не комментировались и другие аспекты американского мирного плана, такие как заморозка по линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также возвращение Украине контроля над всей территорией Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей.
Пролил свет на данный вопрос замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Начиная с 2022 года, регион Донбасса — две республики, находящиеся там, — стали неотъемлемыми частями Российской Федерации в результате референдумов, которые там были проведены. Вот что мы имеем в отношении Донбасса. Помимо этого, аналогичные вещи произошли в Запорожье и Херсоне. Таким образом, в настоящее время у нас есть четыре субъекта, которые являются неотъемлемыми частями Российской Федерации. Я не говорю о Крыме. Это история, которая берет начало ещё в 2014 году, как мы все помним", - сказал он.
По его словам, РФ "ни в какой форме" не может "пойти на компромисс по этому вопросу".
"Это было бы, по нашему мнению, пересмотром одного из фундаментальных элементов нашей государственности, закрепленного в нашей Конституции", - добавил Рябков.
Как рассказал на совмещенной прямой линии и пресс-конференции по итогам года Владимир Путин, РФ готова закончить конфликт на основе предложений, сделанных летом 2024 года, то есть с выводом ВСУ не только из ДНР и ЛНР, но и из Запорожской и Херсонской областей.
При этом российский президент допустил, что конечное урегулирование потребует от Москвы компромиссов. Переговоры с Трампом в Анкоридже, по словам Путина, завершились тем, что РФ согласился со многими предложениями США, которые потребовали бы, в том числе, "непростых решений".
Что с гарантиями безопасности и ЗАЭС
Еще один вопрос, который широко дискутируется в ходе переговорного процесса связан с будущими гарантиями безопасности Украине. Киев настаивает на максималистском варианте, чтобы такие гарантии были аналогичны тому, что прописано в 5-й статье НАТО.
Если верить информации западных СМИ, то американцы, разумеется, не готовы вступать в войну за Украину, однако без этого момента готовы предоставить такие гарантии безопасности, которые будут похожими на то, что гарантируется странам Альянса при нападении на них.
Портал Axios отмечает, что Украина и ее европейские союзники были удивлены теми серьезными гарантиями, которые предлагает Трамп. Также они были удивлены тем, что в Вашингтоне считают, что Москва на это согласится.
Свои пять копеек в обсуждение этого вопроса пытаются вставить и европейцы. Если мирные инициативы США предусматривают отказ от размещения на Украине иностранных армий, то недавние предложения Европы предполагают противоположный вариант.
В заявлении, которое было подписано лидерами восьми европейских стран, а также руководством ЕС оговаривается, что в качестве "дополнительных сил сдерживания" в западных регионах Украины нужно разместить многонациональную военную миссию, которая не будет связана с НАТО.
Этот многонациональный военный контингент должен способствовать восстановлению ВСУ, поддерживать безопасность Украины в воздухе и на море.
Также оговаривается, что украинская армия в мирное время должна насчитывать не менее 800 тыс. человек, то есть примерно столько же, сколько есть сейчас. Это подтвердил и Зеленский, с той лишь разницей, что он потребовал от европейцев оплатить содержание такой армии, так как Украине это сейчас не по карману.
Все это прямо противоречит тому, что ранее неоднократно заявляла Москва.
"Позиция России по поводу любых иностранных контингентов в Украине хорошо известна, абсолютно последовательна и понятна", - прокомментировал эту информацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Исходя из недавних заявлений Зеленского следует, что договоренностей нет и некоторым другим вопросам. Так, Зеленский настаивает, что американский вариант с Запорожской АЭС, которую будут одновременно контролировать и использовать РФ, Украина и США является "несправедливым".
"Соединенные Штаты Америки предложили компромисс, как они считают. Что станция должна существовать и работать, и ее как-то разделить в пропорциях на троих. Я им сказал, мы долго дискутировали об этом. Я им сказал, что это несправедливо. То есть вопрос в том, что это наша станция", - сказал он.
Деньги есть, Киев может воевать дальше
Одним из ключевых событий недели, которое вне всяких сомнений окажет серьезное влияние на переговорный процесс, стало решение Евросоюза о дальнейшем финансировании Украины.
Ожидалось, что европейцы пойдут на самый радикальный вариант и утвердят использовании нескольких сотен замороженных российских активов под обеспечение так называемого репарационного кредита для киевского режима.
В пользу этого варианта выступало серьезное лобби из ключевых европейских государств, против выступала в основном Бельгия, которая оказывалась бы в этой ситуации крайней, а также еще несколько стран.
В итоге такой вариант не прошел. После многочасовых переговоров был согласован альтернативный вариант - Украине дают общеевропейский очередной кредит на 90 млрд евро. Возвращать его Киеву надо будет тогда, когда Москва начнет выплачивать Украине репарации.
Фактически, за счет европейских налогоплательщиков Зеленский выпросил Украине очередной кредит, который они вряд ли когда вернут. Представить сейчас, что РФ будет отстегивать киевскому режиму какие-то "компенсации" не может даже самый закоренелый украинофил.
Как подчеркнул сам Зеленский, теперь вопрос с финансированием, по крайней мере на следующий год, для Украины закрыт.
С одной стороны, это не то, что хотели власти ЕС и Украины. С другой, требуемую сумму наскребли, а значит, что тянуть резину можно еще как минимум год. Все это время украинские власти будут делать вид, что они заинтересованы в мире и будут проводить переговоры, но закладываться будут еще на полноценный год боевых действий.
В России эту тактику прекрасно понимают. На расширенной коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов рассказал, что есть все предпосылки для продолжения военной кампании и в следующем году.
"Речь идет о затягивании конфликта с расчетом на максимальное ослабление нашей страны. Одновременно началась форсированная подготовка объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже тридцатых годов. Такая политика создает реальные предпосылки для продолжения военных действий и в следующем, 2026 году", - сказал он.
Тем не менее Москва дает понять, что не отказывается от мирного решения и даже готова со своей стороны к неожиданным шагам. Так, на прямой линии Владимир Путин заявил, что если украинские власти все же захотят восстановить свою легитимность через выборы, то РФ готова отказаться от дальнобойных ударов по украинской территории в день выборов.
При этом в Кремле выдвигают и встречные условия, которые выглядят более чем логично. Если Киев хочет настоящих выборов, а не просто спектакль, то возможность проголосовать должны иметь украинцы, которые находятся на территории РФ.
Тем временем переговоры с Соединенными Штатами в роли посредника продолжаются. В Майами в эти дни встречи с Уиткоффом и Кушнером провел спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Он должен был получить от американской стороны ту вариацию мирного плана, которая была скорректирована после правок со стороны Украины. Следует ожидать, что в ближайшее время Кремль даст свой ответ на эти предложения.
О том, что произошло на Западной Украине за минувшую неделю - в материале издания Украина.ру Западная Украина за минувшую неделю: чиновники, олигархи, военные – воруют все.
