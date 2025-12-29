https://ukraina.ru/20251229/polsha-v-2025-godu-novyy-prezident-starye-problemy-1073778522.html

Польша в 2025 году: новый президент, старые проблемы

Главным событием года в Польше стали президентские выборы, а главным трендом – усиление конфликта между президентом и правительством. Поляков пугали "русской угрозой", а они всё хуже относились к украинцам.

Президентские выборы: очередная победа "тёмной лошадки" КачиньскогоПо оценкам абсолютного большинства польских СМИ, главным событием уходящего года в Польше стали президентские выборы, на которых оппозиционер-консерватор Кароль Навроцкий победил либерала, кандидата от власти Рафала Тшасковского. Эти выборы отметились целым рядом рекордов.Во-первых, ещё никогда в истории Третьей Речи Посполитой (так часто называют Польшу после 1989 года) на избирательные участки не приходило столь большое количество лиц, имеющих право голоса. Явка в первом туре 18 мая составила 67,31%, а во втором туре 1 июня – 71,63%.Во-вторых, ещё никогда разрыв между кандидатами во втором утре не был столь незначительным. Кароль Навроцкий получил 10 миллионов 606 тысяч 638 голосов, что дало ему 50,89%. За Рафала Тшасковского проголосовали 10 миллионов 237 тысяч 177 человек, или 49,11%.В-третьих, ещё ни разу предварительные и окончательные результаты экзитполов после голосования во втором туре не были противоположными. Согласно результатам, обнародованным сразу после закрытия участков для голосования, за Кароля Навроцкого проголосовало лишь 49,7% избирателей, а за Рафала Тшасковского – 50,3%. Но уже в 23:00 появились уточнённые результаты экзитпола, которые отдавали преимущество Навроцкому – 50,7% против 49,3% у Тшасковского.Кроме всего прочего, эти выборы в очередной раз продемонстрировали политический гений лидера партии "Право и Справедливость" (ПиС) Ярослава Качиньского. Как и в 2015 году, Качиньский настоял на поддержке кандидата, не входившего в "номенклатуру" ПиС (десять лет назад это был Анджей Дуда). Кароль Навроцкий с его откровенно не-политическим прошлым, неоднозначной молодостью и друзьями оказался по душе полякам, уставшим от демагогии правительства Туска, которое основные усилия направляло на попытки покарать своих политических оппонентов из ПиС.Противостояние президента и правительства усилилосьКонфликт между президентским дворцом и канцелярией премьера Польши начался сразу после того, как в декабре 2023 года приняло присягу леволиберальное правительство Польши во главе с Дональдом Туском, но Кароль Навроцкий пошёл значительно дальше своего предшественника Анджея Дуды.В своей первой официальной речи после инаугурации 6 августа новый президент Польши заявил о жёсткой оппозиции правительству. Навроцкий сказал, что его победа на выборах является сигналом от народа-суверена о том, что "больше так править нельзя". Напряжённые отношения между президентом и правительством в первую очередь нашли отражение в споре с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским по поводу назначения послов.Ещё в марте 2024 года Радослав Сикорский принял решение о прекращении полномочий более 50 послов и отозвал около десятка кандидатов, представленных на утверждение главе государства предыдущим руководством министерства. Однако тогдашний президент Анджей Дуда подчеркнул, что "ни один польский посол не может быть назначен или уволен без подписи президента", – как и предусматривает Конституция.Послы Польши, покинувшие свои посты, но не получившие формального увольнения от президента, были заменены дипломатами, назначенными Министерством иностранных дел. Они до сих пор не имеют статуса послов, а являются временными поверенными в делах, поскольку Кароль Навроцкий также отказывается подписывать указы об их назначениях.Навроцкий отказывается присваивать и очередные воинские звания, в том числе генеральские, во всех силовых структурах Польши. Президент также наложил вето на ряд законов, имеющих большое значение для правительства: о рынке криптоактивов, о ветрогенераторах, об оказании помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны.Смена политического ландшафта: центр исчез, суверенисты на подъёмеПрезидентские выборы привели к ощутимым изменениям на польской политической сцене, причём как в правящей, так и в оппозиционной среде. Главные актёры остались неизменными – либеральная "Гражданская коалиция" Дональда Туска (которая, наконец, из коалиции стала единой партией) и консервативная "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского.Однако у обоих политиков появились значительные проблемы: у Туска в будущем парламенте может не оказаться партнёров (нынешние просто не преодолеют барьер), а на пятки Качиньскому наступают сразу две "Конфедерации", каждая из которых рвётся стать главной политической силой на правом фланге.Многие польские аналитики отмечают, что с точки зрения будущей парламентской кампании победителем президентских выборов стал не Кароль Навроцкий (у которого пока не намечается собственной партии), и даже не Ярослав Качиньский (новый президент не спешит помогать ПиС), а Гжегож Браун, занявший четвёртое место с 6,34% голосов. Браун во втором туре поддержал Навроцкого, и за последующие месяцы перетянул к себе значительную часть электората последнего.Согласно проведённому в начале декабря опросу, партия Брауна, внепарламентская "Конфедерация польской короны", заняла третье место в рейтингах, – за неё готовы проголосовать 11,8% поляков. Первые два места привычны, их заняли "Гражданская коалиция" (35,9%) и "Право и Справедливость" (31,21%). На четвёртом месте с 10,67% голосов ещё одна "Конфедерация" (эта партия представлена в парламенте, в неё ранее входил Браун). Оба извода "конфедератов" придерживаются суверенистских и евроскептических взглядов, а также резко выступают против помощи Украине в целом и её гражданам на территории Польши в частности.Таким образом, ПиС и две "Конфедерации" получили бы почти 270 голосов в Сейме (для большинства достаточно 231), а "Гражданская коалиция" оказалась бы в таком парламенте без нынешних коалиционных партнёров. За "Новых левых" готовы проголосовать 4,95%, а за левую партию "Вместе" – 3,33% (проходной барьер составляет пять процентов). Но если левые теоретически могут объединиться и попытаться преодолеть барьер, то для центристских политических партий из блока "Третий путь" ситуация выглядит катастрофической. За партию бывшего телеведущего Шимона Головни "Польша 2050" готовы проголосовать всего 1,66% избирателей, а за существующую ещё со времён коммунистического режима Польскую народную партию – 1,71%.Примечательно, что Дональд Туск на взрывной рост рейтингов своего самого непримиримого критика отреагировал в привычном для нынешних европейских "демократов" духе: против Гжегожа Брауна выдвинуты десятки обвинений, касающихся его эпатажных политических акций, а "Конфедерацию польской короны" хотят запретить."Русская угроза" для Польши в исполнении… граждан УкраиныВласти Польши даже не скрывают, что их претензии к "Конфедерации польской короны" связаны с тем, что эта партия является выразителем чаяний поляков, выступающих за прекращение поддержки украинских беженцев и киевского режима в целом, а также за возобновление взаимовыгодного сотрудничества Варшавы и Москвы. Сам же Гжегож Браун едко высмеивает доказательства "русской угрозы" для Польши, которые очень часто похожи на провокации спецслужб – причём как польских, так и украинских.Достаточно взглянуть на "диверсии", которые стали поводом для закрытия двух российских консульств в Польше. В мае Дональд Туск заявил, что за поджогом вещевого рынка в Варшаве на улице Марывильской, 44 стоят российские спецслужбы. Однако оказалось, что собранные по делу доказательства позволили предъявить обвинения лишь двум гражданам Украины, которые якобы сотрудничали с лицами, совершившими поджог. Сами же украинцы лишь снимали пожар на видео, что не помешало польским властям обвинить их в работе на Россию, и закрыть под этим предлогом консульство РФ в Кракове.А в ноябре "русских агентов" обвинили уже в весьма сомнительных диверсиях на железной дороге Варшава-Люблин, что было использовано как повод для закрытия российского консульства в Гданьске – последнего на территории Польши. Вот только все обвиняемые в диверсиях и пособничестве им опять оказались… гражданами Украины.Самым же раскрученным актом "русской угрозы" в минувшем году стало вторжение в воздушное пространство Польши двух десятков беспилотников, произошедшее 10 сентября. В воздух были подняты десятки самолётов ВВС Польши и ряда стран НАТО, но они смогли сбить только четыре дрона. При этом одна из выпущенных с польского F-16 ракета ПВО разрушила частный дом – хотя поначалу заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий в ООН заявил, что дом разрушен вследствие падения "русского дрона".Однако в то, что упомянутые дроны были русскими, поверили далеко не все поляки. Анализ публикаций и комментариев в польском сегменте социальных сетей показал, что 24% пользователей посчитали вторжение беспилотников результатом преднамеренных действий Украины или ненадлежащего функционирования её противовоздушной обороны. По их мнению, в обоих случаях это было направлено на втягивание Польши и НАТО в войну против России.Многие поляки также вспоминали удар украинской ракеты ПВО по территории Польши в ноябре 2022 года, приведший к смерти двух поляков. Варшава поначалу обвинила в этом ударе Москву и даже требовала активировать 5-ю статью Североатлантического договора.Украиноскептицизм поляков нарастаетУпомянутые выше примеры антипольской деятельности граждан Украины, безусловно, сыграли свою роль в том, что поляки всё меньше поддерживают выделение помощи как для украинских беженцев в Польше, так и для киевского режима в целом. Однако главная причина растущего украиноскептицизма граждан Польши – социально-экономическая.Помощь Киеву со стороны Варшавы только в 2022-2023 годах составила в пересчёте с национальной валюты 25 млрд евро, или 3,82% польского ВВП. По объёму государственной помощи Украине Польша занимает третье место в мире – после США (68 млрд евро, 0,31% ВВП) и Германии (33 млрд евро, 0,84% ВВП), и опережает Великобританию (13 млрд евро, 0,45% ВВП). Но по соотношению объёма помощи к ВВП Польша находится на первом месте.Неудивительно, что поляки всё чаще задаются вопросом, почему эти деньги выделяются не им, а тотально коррумпированному киевскому режиму, символом которого стали золотые унитазы бизнес-партнёров Владимира Зеленского."Доля голосов в поддержку дальнейшего приёма беженцев с Украины самая низкая (48%), а доля голосов против – самая высокая (45%) с тех пор, как мы начали отслеживать этот момент, то есть с момента российской аннексии Крыма", – говорится в пояснительной записке к результатам опроса поляков, обнародованного в октябре. Социологи отметили, что за последние полгода отношение поляков к украинским беженцам ухудшилось, что соответствует тенденции, наблюдаемой с середины 2023 года.Но если по вопросу самого приёма беженцев можно говорить о расколе польского общества, то относительно социальной помощи украинцам поляки более единодушны. Подавляющее большинство опрошенных (58%) считает, что доступ к льготам и услугам, таким как программа "800 плюс" (ежемесячная выплата на каждого ребёнка в сумме 800 злотых, т.е. почти 200 долларов – прим.) или бесплатное здравоохранение, должны иметь только те граждане Украины, которые работают и платят налоги в Польше.При этом в польском обществе преобладает мнение, что помощь, которую Польша оказывает беженцам с Украины, слишком велика (50%), хотя лишь немного меньший процент опрошенных в октябре считает, что её масштаб является адекватным (46%). А декабрьский опрос показал, что 59,8% поляков считают недостаточной благодарность Украины за помощь со стороны Польши.В целом же в Польше адекватно оценивают отношения с восточной соседкой: в ноябре 65% поляков отметили, что польско-украинские отношения в 2025 году ухудшились. Это на четыре с лишним процентных пункта больше по сравнению с аналогичным опросом, проведенным в прошлом году.Польские комментаторы в ноябре писали, что отношения между Варшавой и Киевом также омрачены историческими спорами. "В последние месяцы нарастает напряженность в связи с Волынской резнёй – массовыми убийствами поляков украинскими националистами во время Второй мировой войны. Правительства обеих стран занимают разные позиции относительно способов увековечивания памяти жертв и интерпретации этих событий", – отмечал портал Wirtualna Polska.Парадокс ситуации состоит в том, что для Киева увековечивание памяти украинских националистов на территории Польши является более приоритетной задачей, чем положение украинских граждан в этой стране. Это понимают в польском правительстве, которое в декабре разрешило эксгумации двух могил боевиков УПА*, а также анонсировало с марта 2026 года отмену особого статуса для украинских беженцев, что приведёт к снижению затрат из польской казны на помощь им.Хотя первое решение вызвало раздражение националистического электората, Дональд Туск явно уверен, что эти люди за него не проголосуют ни при каких условиях. А вот второе явно понравится всем категориям польского общества. Но если рейтинги Туска оно может улучшить, то отношение поляков к украинцам – вряд ли, ведь оно стабильно ухудшается с 2023 года.Уходящий год стал для Европы катастрофой. На этом фоне Владимир Зеленский снова просит у европейцев деньги. Те обещают помочь, но это не точно. Подробнее — в материале "Вообще дикость": Киселев о поздравлении Зеленского и саморазоблачении Европы.

