13:03 29.12.2025 (обновлено: 14:50 29.12.2025)
 
Уходящий год стал для Европы катастрофой. На этом фоне Владимир Зеленский снова просит у европейцев деньги. Те обещают помочь, но это не точно. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Катастрофический год для Европы
Для Старого Света год был просто катастрофическим, отметил Киселев. Отказ от российского газа и два десятка санкционных пакетов повредили больше Европе, нежели РФ.
По его словам, экономика ЕС утратила конкурентоспособность – вошла в период деиндустриализации и безнадежной рецессии. Политически ведущие страны континента оказались за бортом важнейших мировых процессов – не участвуют в переговорах, а значит, и в принятии решений.
"Моральным провалом года стала так называемая "коалиция желающих", что инфицировалась Зеленским и стала символом коллективной импотенции. Крайне непопулярные в своих странах политики поставили на войну с Россией и сделали себя смешными, заслужив от Путина презрительное звание "европейских подсвинков", - рассказал ведущий.
И действительно, с Путиным трудно не согласиться, когда он говорит, что чехарда европейских лидеров принимает решения, где "ошибка на ошибке".
"Где сейчас эта "зеленая повестка"? Где все эти разговоры про права человека и мультикультурализм? Почему, наконец, мы перестали слышать о неких "европейских ценностях"? Где же они?" - отметил Киселев.
Актом саморазоблачения тут стала попытка грабежа российских активов в размере за 200 млрд евро из брюссельских хранилищ. В последний момент испугались внешних последствий, но всем стало очевидно, что "нравственных сдерживающих центров" у Урсулы фон дер Ляйен, Фридриха Мерца и их компании нет. Внутренне грабить они готовы.
Будущий год в Евросоюзе ожидают со страхом. Концентрат предчувствий выдала премьер Италии Джорджа Мелони.
"Этот год не был простым ни для кого из нас. Но не волнуйтесь, следующий год будет намного хуже", – отметила она.
Украинцев ведут на убой ради пещерной идеологии
Зеленский отметился со своим рождественским видеообращением.
"Вообще дикость – сам родился в еврейской семье в Кривом Роге, дед героически воевал в Великую Отечественную – категорически отверг свои корни: мол, не иудей", - прокомментировал Киселев.
"Я не хожу в церкви, синагоги, в мечети – никуда не хожу", – говорил ранее Зеленский.
При этом он взывает к православным в Рождество, но по чужому для них календарю.
"Главарь хунты в стране, где во многом его стараниями практически разрушена каноническая православная церковь, назвал русских "безбожниками". И это после глумления над святынями Киево-Печерской лавры и по всей Украине, после того как велел заковать митрополитов в наручники, а украинцев сейчас призывает молиться за то, чтобы Путин "сгинул". То есть все было бы у него хорошо, если б не этот злосчастный Путин", - отметил Киселев.
Хотя... и Дональд Трамп тоже мешает, добавил он. Зеленский и смерти американского президента ждет.
"Соединенные Штаты пока не видят нас в НАТО. Именно пока. Политики меняются. Кто-то живет, кто-то умирает. Такова жизнь", – заметил он.
"Выходит, Зеленский планы строит в расчете на смерть Трампа, что ли? В любом случае, мирную инициативу Трампа Зеленский торпедирует прямо сейчас. Представил какие-то ни для кого неприемлемые 20 пунктов. Все это означает, что он и дальше во имя пещерной идеологии намерен безжалостно вести на убой собственный народ", - полагает Киселев.
По его словам, образом года можно назвать охоту за "пушечным мясом" на улицах украинских городов.
"У Киева ни на что нет денег. На войну – нет. На восстановление энергетики – нет. Народ бунтует у своих домов в зимнем мраке. Нет и на проведение выборов, где Зеленский гарантированно проигрывает. Американцы его на выборы толкают – Зеленский стандартно просит и на это денег. Европа вроде обещает, но не точно", - сказал ведущий.
1000 часов украинского контента - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Вчера, 06:55
Часов тысяча, смысла — ноль. Почему на Украине недовольны "украинским контентом" ЗеленскогоНа программу Владимира Зеленского "1000 часов украинского контента" выделили около $95 млн. Этого не поняли даже украинские эксперты в области культуры
Давать деньги режиму, чемпиону мира по коррупции, как это у нас говорят, "стремно", отметил он.
Пожалуй, еще один образ года с Украины – золотые унитазы как символ коррупции, подытожил Киселев.
О том, какую угрозу для мира представляют европейские политики - в материале издания Украина.ру Не помнят прошлого и не планируют будущее. Киселев об опасности "европейских подсвинков".
