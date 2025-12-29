https://ukraina.ru/20251229/voobsche-dikost-kiselev-o-pozdravlenii-zelenskogo-i-samorazoblachenii-evropy-1073779566.html

"Вообще дикость": Киселев о поздравлении Зеленского и саморазоблачении Европы

"Вообще дикость": Киселев о поздравлении Зеленского и саморазоблачении Европы - 29.12.2025 Украина.ру

"Вообще дикость": Киселев о поздравлении Зеленского и саморазоблачении Европы

Уходящий год стал для Европы катастрофой. На этом фоне Владимир Зеленский снова просит у европейцев деньги. Те обещают помочь, но это не точно. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2025-12-29T13:03

2025-12-29T13:03

2025-12-29T14:50

эксклюзив

европа

россия

украина

владимир зеленский

киселев

владимир путин

украина.ру

украина.ру

трамп и зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046818329_0:23:2732:1560_1920x0_80_0_0_5f12787534226a04103903f5bcbc5f02.jpg

Катастрофический год для ЕвропыДля Старого Света год был просто катастрофическим, отметил Киселев. Отказ от российского газа и два десятка санкционных пакетов повредили больше Европе, нежели РФ.По его словам, экономика ЕС утратила конкурентоспособность – вошла в период деиндустриализации и безнадежной рецессии. Политически ведущие страны континента оказались за бортом важнейших мировых процессов – не участвуют в переговорах, а значит, и в принятии решений.И действительно, с Путиным трудно не согласиться, когда он говорит, что чехарда европейских лидеров принимает решения, где "ошибка на ошибке". "Где сейчас эта "зеленая повестка"? Где все эти разговоры про права человека и мультикультурализм? Почему, наконец, мы перестали слышать о неких "европейских ценностях"? Где же они?" - отметил Киселев.Актом саморазоблачения тут стала попытка грабежа российских активов в размере за 200 млрд евро из брюссельских хранилищ. В последний момент испугались внешних последствий, но всем стало очевидно, что "нравственных сдерживающих центров" у Урсулы фон дер Ляйен, Фридриха Мерца и их компании нет. Внутренне грабить они готовы.Будущий год в Евросоюзе ожидают со страхом. Концентрат предчувствий выдала премьер Италии Джорджа Мелони."Этот год не был простым ни для кого из нас. Но не волнуйтесь, следующий год будет намного хуже", – отметила она.Украинцев ведут на убой ради пещерной идеологииЗеленский отметился со своим рождественским видеообращением."Вообще дикость – сам родился в еврейской семье в Кривом Роге, дед героически воевал в Великую Отечественную – категорически отверг свои корни: мол, не иудей", - прокомментировал Киселев."Я не хожу в церкви, синагоги, в мечети – никуда не хожу", – говорил ранее Зеленский.При этом он взывает к православным в Рождество, но по чужому для них календарю. "Главарь хунты в стране, где во многом его стараниями практически разрушена каноническая православная церковь, назвал русских "безбожниками". И это после глумления над святынями Киево-Печерской лавры и по всей Украине, после того как велел заковать митрополитов в наручники, а украинцев сейчас призывает молиться за то, чтобы Путин "сгинул". То есть все было бы у него хорошо, если б не этот злосчастный Путин", - отметил Киселев.Хотя... и Дональд Трамп тоже мешает, добавил он. Зеленский и смерти американского президента ждет. "Соединенные Штаты пока не видят нас в НАТО. Именно пока. Политики меняются. Кто-то живет, кто-то умирает. Такова жизнь", – заметил он. "Выходит, Зеленский планы строит в расчете на смерть Трампа, что ли? В любом случае, мирную инициативу Трампа Зеленский торпедирует прямо сейчас. Представил какие-то ни для кого неприемлемые 20 пунктов. Все это означает, что он и дальше во имя пещерной идеологии намерен безжалостно вести на убой собственный народ", - полагает Киселев.По его словам, образом года можно назвать охоту за "пушечным мясом" на улицах украинских городов."У Киева ни на что нет денег. На войну – нет. На восстановление энергетики – нет. Народ бунтует у своих домов в зимнем мраке. Нет и на проведение выборов, где Зеленский гарантированно проигрывает. Американцы его на выборы толкают – Зеленский стандартно просит и на это денег. Европа вроде обещает, но не точно", - сказал ведущий. Давать деньги режиму, чемпиону мира по коррупции, как это у нас говорят, "стремно", отметил он. Пожалуй, еще один образ года с Украины – золотые унитазы как символ коррупции, подытожил Киселев.О том, какую угрозу для мира представляют европейские политики - в материале издания Украина.ру Не помнят прошлого и не планируют будущее. Киселев об опасности "европейских подсвинков".

https://ukraina.ru/20251228/chasov-tysyacha-smysla--nol-pochemu-na-ukraine-nedovolny-ukrainskim-kontentom-zelenskogo-1073662086.html

европа

россия

украина

кривой рог

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, европа, россия, украина, владимир зеленский, киселев, владимир путин, украина.ру, украина.ру, трамп и зеленский, ес, нато, кривой рог, дмитрий киселев