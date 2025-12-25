https://ukraina.ru/20251225/v-zmeinom-logove-zla-pochemu-khanter-bayden-obrushilsya-na-ukrainu-1073631552.html

В змеином логове зла. Почему Хантер Байден обрушился на Украину

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер выбрался из алкогольно-наркотической комы и дал интервью на 5,5 (!) часов известному американскому подкастеру Шону Райану, в котором прошелся по своему "украинскому" периоду в биографии

2025-12-25T16:06

"Змеиное логово"На возможную причину своего медийного воскрешения Байден младший намекнул прямо в ходе интервью: его долги превышают сумму в 15 млн долларов. Вероятно, что за свое появление на ТВ и в подкастах 55-летний отпрыск бывшего американского лидера берет кругленькую сумму. Летом этого года, например, он уже давал похожее интервью каналу Channel 5, которое длилось более 3 часов.Как правило, набор тем в этих беседах всегда примерно одинаковый, ведущих больше всего интересуют скандальные похождения Хантера Байдена: его пристрастие к запрещенным веществам, шокирующие оргии, взаимоотношения в семье и т.д.Из нового, что прозвучало на этот раз – признание отцовских ошибок в сфере миграции и в том, как американцы уходили из Афганистана.Дежурный спич Байдена также разбавил пассаж про Украину. Получилось коротко, но ярко."Я даже не подозревал, каким змеиным логовом является Украина. Там просто невероятный уровень коррупции, до сих пор", - сказал он.При этом Хантер Байден признал, что за свою карьеру также совершал "сомнительные" сделки.По его словам, он раньше занимался привлечением финансирования в американские университеты, однако избрание его отца вице-президентом при Бараке Обаме положило конец этой работе, так как в Белом доме испугались конфликта интересов.Как "плохо" было Байдену на УкраинеПослушать Байдена младшего, так его вообще нужно пожалеть: попал в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma ("Бурисма") он чуть ли не как в ссылку.Странная такая ссылка получается. Известно, например, что вместе со своим деловым партнером Девоном Арчером они получили от "Бурисмы" 4 млн долларов на двоих только за то, чтобы войти в ее совет директоров и лоббировать интересы "Бурисмы" в Штатах.Уже после, в 2017 году, протирая штаны в совете директоров этой компании он "заработал" более 500 тыс. долларов.Все бы ничего, но за компанией уже тогда тянулся богатый шлейф из подозрительных контрактов, все это вышло наружу уже после того, как в Белый дом въехал Дональд Трамп, дал команду перетряхнуть украинские связи "сонного Джо".Выяснилось, что вице-президент Байден требовал от Петра Порошенко* уволить тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который слишком активничал в расследовании дела "Бурисмы".Самого Хантера эта история коснулась скорее по касательной, он спокойно свернул свою деятельность на Украине и вернулся к тому, что у него всегда получалось лучше всякого бизнеса: заливать в себя алкоголь, употреблять наркотики и проводить время с проститутками, совмещая, как правило, все три варианта сразу.Чем еще запомнился Байден младшийЛюбовь публичных людей документировать свои "подвиги" поразительна – утечка таких фото и видео почти всегда является лишь вопросом времени, но их это не останавливает.В случае Хантера Байдена все оказалось еще проще – он отнес забитый до отказа компроматом ноутбук в ремонт, но так и не забрал. В конечном итоге жесткий диск с компьютера оказался в распоряжении ФБР, после чего в СМИ утекли те самые кадры.На них Хантер употреблял наркотики прямо за рулем, сношался с какими-то женщинами, позировал в таком виде с оружием и т.д.Некоторое время назад Байдена обвинили в неуплате федеральных налогов. За несколько лет, по версии обвинения, он благодаря специальной схеме уклонился от уплаты в казну государства 1,4 млн долларов.Второе дело касалось покупки оружия. В 2018-м сын Байдена решил разжиться револьвером Colt Cobra 38, оформил все бумаги, но не стал сообщать, что в это же время он употреблял запрещенные вещества, что является нарушением законодательства.Оба дела кончились ничем. Прямо перед уходом с поста президента его отец помиловал Хантера, хотя раньше обещал этого не делать.Бегут от Украины как от чумыТеперь Байден младший раздает интервью и впервые поругивает Украину. "Можно констатировать, что коррупция — это первое, с чем сейчас ассоциируется Украина у американцев. Только если раньше о ней говорили только республиканцы, то теперь вдруг прозрел даже Хантер Байден. Юмор ситуации в том, что о коррупции с осуждением говорит сам коррупционер", - прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев у себя в телеграм-канале.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник считает, что в США начинают осознавать масштабы коррупции, которая захватила Украину."Отдельные из них тоже уже осознают, что это абсолютный зашквар, и пытаются быстро дистанцироваться от ключевых фигурантов, но не от откатов, полученных из их липких воровских ручонок", - написал он в своем телеграм-канале.По мнению военного эксперта Бориса Рожина, активность Хантера продиктована тем, что Трамп отменил целый ряд липовых помилований, которые подписал Байден старший, в т.ч. в отношении своего сына."Так что теперь, когда юридической защиты у Хантера Байдена нет, он пытается публично оправдаться - мол я ничего не знал, коррупция там уже была, я был наивен, я попал в рассадник зла, виноват Обама и т.п." - написал он в своем телеграм-канале.Хантер понимает, что для республиканцев дело семейки Байденов перед промежуточными выборами (осенью 2026 года) может стать одним из козырей, особенно если получится посадить сына Байдена за коррупцию, полагает Рожин.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Когда-нибудь адепты украинства, находясь в эмиграции где-нибудь в Европе или США, пытаясь зарабатывать на хлеб насущный, эксплуатируя привычную им "украинскую идею", напишут, что "имперская Россия" в очередной раз раздавила "молодую украинскую демократию". Подробнее — в материале Глобализм по-американски.

