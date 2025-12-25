https://ukraina.ru/20251225/globalizm-po-amerikanski-1073621283.html

Глобализм по-американски

Глобализм по-американски - 25.12.2025 Украина.ру

Глобализм по-американски

Когда-нибудь (надеюсь, что уже скоро) адепты украинства, находясь в эмиграции где-нибудь в Европе или США, пытаясь (скорее всего безуспешно) зарабатывать на хлеб насущный, эксплуатируя привычную им "украинскую идею", напишут, что "имперская Россия" в очередной раз раздавила "молодую украинскую демократию".

2025-12-25T14:21

2025-12-25T14:21

2025-12-25T14:33

мнения

весь ищенко

сша

россия

дональд трамп

ес

чвк

виктор орбан

европа

леонид кучма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073623145_449:84:2918:1473_1920x0_80_0_0_ea6c535fa0f60d5fe442ca11dab89158.jpg

Они будут приводить в пример события 2014 года и 2022 года и утверждать, что "Украина только защищалась". Кто-то им поверит. Таких будет немного, так как мало кому будут интересны исторические реминисценции осколков разбитого режима, и мало кто в принципе будет их читать, тем более что они не умеют писать так, чтобы читать хотелось.Однако их "труды" осядут в библиотеках, будут постепенно вводиться в научный оборот (как же – "мемуары участников событий"!) и станут оказывать влияние на массы не непосредственно, а опосредованно, через создателей смыслов – учёных, исследователей, публицистов. Они не только будут дополнять новыми красками давно усвоенный Западом образ "страшной агрессивной России", но постепенно, как писания того же Резуна, зайдут в Россию и как откровение будут восприняты новыми поколениями, незнакомыми с реальными событиями конца ХХ – начала ХХI века, ибо в это время не родились ни они, ни их родители, а бабушки и дедушки в лучшем случае ходили в школу.Человечество прошло огромный путь, от кремнёвого рубила, до космических станций и ядерной бомбы. За это время оно изменилось до неузнаваемости внутренне и внешне. Но уверенность в том, что "от нас скрывают правду" и желание эту (отличную от официальной истории, которую они, впрочем, не знают) "правду" прочитать (или, до изобретения письменности, услышать) сопутствовала человечеству на всём его пути и останется с ним в дальнейшем. Люди верят любой чуши, лишь бы она была неофициальной. Однообразие официоза надоедает человеку, и он инстинктивно, не отдавая себе в этом отчёта, начинает стремиться к альтернативе. Именно поэтому никогда нельзя останавливать исследования собственного прошлого. Правоту собственных концепций истории необходимо подтверждать ежедневно и ежечасно, находя новые подходы к уже известным проблемам, рассматривая их с новой стороны, в том числе и в новом масштабе.Любое заметное историческое событие имеет как частное, так и региональное и глобальное значение. Частное (постсоветско-бандеровское) значение украинского кризиса многократно проанализировано и описано. Его историческая и политическая оценка не представляют сложности даже для исследователя, не страдающего излишним таланом – оно вполне укладывается в чёрно-белую схему: хорошие/плохие, наши/враги. Но в его кажущейся простоте и понятности, кроется его политическая слабость. Поскольку всегда будут существовать человеческие общности (государства) причисляющие себя к нашим врагам (конкуренция вечна), в рамках этой схемы бандеровцы априори окажутся для них хорошими (как враги их врагов). Ориентироваться в своих научных изысканиях и искать доказательства своей правоты они будут не в наших текстах, а в "мемуарах" той самой бандеровской эмиграции, тем более что написаны они будут в том же чёрно-белом стиле.Эта часть работы (описание кризиса на низшем, частном уровне) крайне важна с точки зрения предоставления аргументации тем, кто сделал свой политический выбор, но делать выбор люди будут не на основе бандеровских и антибандеровских воспоминаний, авторы которых будут обвинять друг друга в одних и тех же грехах и зверствах (бандеровцы уже сейчас активно приписывают нам свои собственные действия и намерения), людям же, находящимся на большом временном расстоянии от событий и не имеющим возможности даже побеседовать с их участниками или хотя бы с теми, кто знал участников, останется только верить или не верить.Как правило, политический выбор делается человеком, на базе трёх основных факторов:· уровня собственного интеллекта;· уже сформированного мировоззрения;· осознания совпадения или несовпадения своих жизненных интересов с той или иной политической концепцией.Эти факторы пересекаются межу собой и работают в нераздельном и неслиянном взаимодействии. Чем ниже интеллект человека, тем хуже он осознаёт истинные причины своего выбора, тем больше в его действиях инстинкта и эмоций. Соответственно, человек, обладающий более высоким интеллектом способен не только сам делать сознательный выбор, но и управлять процессом выбора части окружающего общества, становясь локальным, региональным или даже национальным лидером общественного мнения. Именно этим людям, для собственного осознанного выбора и для последующей работы с массой и предназначены более масштабные исследования кризисных явлений: рассмотрение кризиса в региональном и глобальном контекстах.Впрочем, конкретно для украинского кризиса региональный (европейский контекст) сливается с глобальным. Эта проблема освещалась ненамного реже проблемы украинской бандеровщины. В результате массовой идеологизации европейской политической жизни, местные элиты прошли путь негативного отбора, утратили политическую адекватность в угоду идеологической девственности и, как результат, пытаясь использовать Украину как фактор давления на Россию с целью получения дополнительных торгово-экономических преимуществ, очень быстро скатились в украинизацию своих собственных стран, выразившуюся в практически мгновенной (по исторически меркам) утрате военно-политической и финансово-экономической субъектности (как в каждом государство отдельно, так и в рамках проекта единой Европы – ЕС).Из одного из создателей глобальных политических смыслов, Европа к 2024 году окончательно превратилась в такой же инструмент (таран против России), каким была Украина. С этого времени мы вправе говорить о евро-украинском кризисе, что подтверждается одинаково истеричной реакцией Киева и европейских столиц на намерение США временно подморозить данную кризисную площадку, перенеся свои основные усилия на другое направление. В другое время, ЕС радовался бы самостоятельным возможностям, пока США заняты в другом месте, получить максимальную выгоду от урегулирования кризиса. Нынче Европа в панике. Она, как и Украина больше не располагает самостоятельными военно-политическими и финансово-экономическими возможностями управления кризисом, а значит неспособна не только отстаивать собственные интересы, но и иметь их. Ей, как и Украине, необходим вождь-хозяин, который поставит задачу, предоставит ресурсы для её решения и оплатит предпринятые усилия. Если использовать сельскохозяйственную терминологию, то ЕС, вслед за Украиной, превратился из самостоятельного производителя в батрака на чужой латифундии.Таким образом, у нас для рассмотрения остался только глобальный уровень кризиса, непосредственно связанный с интересами США и их планами вначале сохранить, а затем вернуть глобальную гегемонию.Сама постановка вопроса о сохранении глобальной гегемонии свидетельствует о том, что она оказалась под угрозой, а значит ресурсов глобальной американской империи стало не хватать для её удержания. Из этого неизбежно следует вывод о сложившейся у США необходимости в привлечения дополнительного внешнего ресурса для решения возникшей проблемы. Это было понятно всем, в том числе Киеву и Брюсселю. Но некоторые вещи деградировавшим евро-украинским элитам оказались непонятны, что и привело их к катастрофе.США откровенно сказали, ещё в конце 90-х что ресурсы, необходимые для сохранения (тогда ещё сохранения) гегемонии, намеренны брать у России и Китая, как своих наиболее опасных конкурентов. Казалось бы, ЕС и Украине, которые собирались поддерживать США в их борьбе, ничего не угрожало (во всемогущество США они верили). И Киев, и Брюссель заранее заявляли претензию на свою долю трофеев от новой американской победы.Но они, по причине своей прогрессирующей деинтеллектуализации пропустили одну простую мысль: если у США уже недостаточно ресурса для удержания гегемонии, а Россия и Китай не собираются сдаваться на милость победителя, то где взять ресурс, необходимый для победы над ними? А брать этот ресурс США как раз и собирались у младших партнёров, которые сами испытывали ресурсный дефицит и рассчитывали, что во имя противостояния с Россией США его покроют. Зря рассчитывали, совершенно зря.Поначалу, планы США Европу не задевали. До начала нулевых Вашингтон исходил из того, что вначале спокойно и не спеша удушит Россию в "дружественном" кольце постсоветских "братских" стран, в которых для этого приводились к власти "цветные" режимы, готовые ради американской победы над Россией уничтожить свою собственную страну. Подумайте, зачем США свергали вполне проамериканских Кучму (до сих пор выступающего против России) и покойного Шеварднадзе, заменяя их явно менее способными управленцами, но более управляемыми извне деятелями Ющенко и Саакашвили?Дело в том, что задействованный в 2022 году против России санкционный механизм, готовился и должен был включиться гораздо раньше. Для этого США провоцировали военный конфликт России с какой-нибудь из постсоветских республик, пребывая в абсолютной уверенности, что Москва моментально разгромит политическое новообразование и присоединит к себе его территорию (что было логично). Это даст повод обвинить Россию в неспровоцированной агрессии, нарушении всех международных норм, стремлении возродить СССР в границах 1991 года или Российскую империю в границах 1914 года, добиться международной изоляции России, задавить её и…И, посадив в Москве проамериканское правительство из местных либералов, использовать Россию против Китая так же, как только что были использованы бывшие республики против самой России. Фактически сейчас работает та же схема, только теперь Трамп считает более перспективным вначале удушить Китай, а затем использовать его против России.Никакие сильные и самостоятельные правительства в странах-таранах, после того, как они выполнили свою работу, сохранять не планировалось. Они должны были превратиться в нечто вроде нынешних Ирака или Сирии, разорванных на враждующие между собой регионы, с условной центральной властью, при том, что и центр и "автономные" (а де факто полностью сепарировавшиеся, как курды в Сирии и Ираке) окраины полностью зависели бы от США, а территории фактически управлялись бы эксплуатирующими их природные богатства американскими кампаниями, с опорой на американские ЧВК и местных коллаборационистов.Россия, благодаря искуснейшему политическому маневрированию, смогла частично избежать американских сетей и в 2008 году, и в 2014 году, когда же в 2022 году, схема сработала полностью, выяснилось, что быстро и эффективно уничтожить Россию США уже не могут ни самостоятельно, ни при поддержке всего коллективного Запада и даже "братских" государств – бывших республик СССР. Да и глобальная расстановка сил изменилась не в пользу США. Наконец, внутренний кризис Запада за это время принял системный характер и серьёзно его (Запад) ослабил.Схему потребовалось модернизировать, что и сделал Трамп. В базе она осталась той же: восстановить гегемонию, за счёт установления американского контроля над чужими ресурсами, достигаемым при помощи разрушения соответствующих государственных образований. Но против усилившихся и обзаведшихся собственными группами поддержки России и Китая понадобился дополнительный внешний ресурс. Того, что можно было выдавить из постсоветских стран и традиционной периферии "свободного мира" было катастрофически мало, а страны эти, по мере своего разрушения, давали всё меньше и меньше.Пришла очередь ближайших американских союзников стать кормовой базой. Европу на эту роль определили ещё при Байдене, когда заставили отказаться от взаимовыгодного экономического сотрудничества с Россией, не только не предоставив ничего взамен, но даже наживаясь на ней: втридорога продавая американские энергоносители и оружие. Обратите внимание, что США не пошли по пути, предложенному Орбаном: "Если хотите, чтобы Венгрия участвовала в блокаде России, организуйте поставку энергоносителей по тем же ценам", - а предпочли позволить Будапешту сепаратно торговать с Москвой. Потому, что прими они предложение Орбана, того же потребовали бы для себя и другие европейцы, американцы же, как сказано выше, не собирались платить за союзников – союзники должны были платить за них.При Трампе, в Стратегии национальной безопасности США, аналогичная Европе роль (разоряться и гибнуть в интересах США) прописана и для индо-тихоокеанских союзников Вашингтона. То есть, мы имеем дело с системой.Я называю это "новой глобализацией", которая отличается от старой глобализации тем, что глобализаторы 90-х обещали всему человечеству общий глобалистский рай, а нынешние не обещают ничего, да у них ничего и нет, кроме желания остаться последим живым органом агонизирующей системы. Как у человека: сердце остановилось, мозг умер, а волосы и ногти ещё растут и газы в организме образовываются.В рамках "новой глобализации" шансов выжить нет ни у кого, даже у США. В её рамках борьба может вестись только за то, кому умереть последним. Именно поэтому, выступая против "новой глобализации" Россия и Китай ведут войну за жизнь, за право жить и развиваться, а США и их союзники (хоть при Трампе, хоть до Трампа) сражаются за право последним стоять в очереди к могиле. Поэтому, все кто выбрал США, включая Украину и Европу, выбрали смерть. Американская концепция реставрации гегемонии США в рамках "новой глобализации" в условиях нарастающей ресурсной недостаточности системы не предполагала для них иного исхода. Они умерли в тот момент, когда сделали выбор в пользу США. США их убили, так как испытывали потребность в ресурсах, необходимых Украине и ЕС для поддержания жизни, Вашингтон, в лучших каннибальских традициях, просто сожрал своих союзников.Россия и Китай предлагали и предлагают всем, кто с ними и всем, кто ещё колеблется, трудную, полную борьбы с "новой глобализаций" и связанных с ней опасностей, но жизнь и сотрудничество во имя жизни.Поэтому, что бы ни писали потом бандеровские мемуаристы, уже на концептуальном уровне именно мы выступали как защитники, а наши враги, как убийцы. Ну а то, что, защищаясь от убийцы иногда тоже приходится убивать известно всем и не делает защитника преступником.Об особенностях политического пути Украины - в статье Ростислава Ищенко "Украина и прямой автобан в пропасть".

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

сша

россия

европа

украина

венгрия

сирия

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, весь ищенко, сша, россия, дональд трамп, ес, чвк, виктор орбан, европа, леонид кучма, украина, украина.ру, украина.ру, венгрия, сирия, джо байден, ссср