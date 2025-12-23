https://ukraina.ru/20251223/v-ozhidanii-kapitulyatsii-i-vremennogo-pravitelstva-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-i-1073508853.html

В ожидании капитуляции и временного правительства. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё

В экспертном сообществе обсуждают, почему Европа не только не желает мира на Украине, но всерьёз планирует воевать с Россией. Думают и над тем, насколько реально проведение выборов в стране и смогут ли русские украинцы принять в них участие.

Среди препятствий на пути к миру не последнее место занимает позиция Европы. Европейские элиты настроены очень воинственно, они хотят, чтобы Россия потерпела унизительное поражение, заявил хорошо знающий настроения в ЕС отставной британский дипломат Аластер Крук.По его мнению, выcказанному в эфире канала Deep Dive, причиной является катастрофическая ситуация в экономике Евросоюза, вследствие чего "наблюдается падение уровня жизни не только простых людей, но и элиты".Эксперт напомнил, что в своё время война помогла США справиться с экономическими проблемами и предположил, что "в основе планов ЕС лежат именно такие мотивы".На свои ресурсы европейцы не очень рассчитывают, поэтому хотят попытаться втянуть США в войну с РФ, возможна провокация, например, в Чёрном или в Балтийском морях, считает эксперт.А пока Европа рассчитывает на кровь украинцев и русских, надеется на продолжение кровопролития и делает всё для этого."Европейские партнёры хлопают Зеленского по плечу и говорят о том, что война должна длиться ещё минимум год, давайте воюйте, давайте, соберитесь, вы сможете, мы уверены… ну, потеряете ещё часть территории, но это ничего по сравнению с тем, что ждёт вас в дальнейшем", - описал позицию европолитиков украинский политолог Кость Бондаренко в беседе с журналистом Александром Шелестом*.Эксперт при этом подчеркнул, что он не утрирует. И рассказал, что действующие европейские дипломаты ему говорили, "не особо выбирая выражения", что если Киев повоюет ещё год-полтора, "после этого Россия неизбежно вступит в состояние войны с Европой… будет разбита, и Украина получит обратно и Крым, и Донбасс, и ещё кусок Ставрополья мы дадим, Ростовскую область, всё отдадим вам, только повоюйте".Официально европолитики эту позицию не озвучивают, но неформально продвигают, сказал Бондаренко. Он добавил, что Дональд Трамп хочет мира не от того, что он так особенно любит Украину, а по той причине, что продолжающийся украинский конфликт не даёт ему возможностей для формального снятия санкций с РФ, а без этого сложно развивать сотрудничество — Трампа интересует совместное с русскими освоение ресурсов Арктики, логистика, энергетические программы и т. д."Поэтому украинский вопрос хотят решить любым путём, не мытьём, так катаньем...", - считает эксперт. Что до переговоров, то их суть в том, чтобы убедить Киев пойти на уступки. Но Зеленский на уступки идти не хочет, заявляет, что Киев не признает утрату территорий.По этой причине США не торопятся брать на себя чрезмерные обязательства, давать гарантии, чтобы не быть втянутыми в конфликт через какое-то время.Если же договорённости, достигнутые в Анкоридже, не сработают, если Вашингтон выйдет из процесса, то Россия продолжит наступать, используя при этом вооружения, которые до сих пор, слава Богу, не применялись, предположил политолог.Обсуждают и возникшую внезапно тему о выборах. О необходимости их проведения на Украине говорил ранее Трамп, отметивший в интервью Politico, что ситуация "доходит до того, что это уже не демократия" (неужели заметил — авт.).А президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что в Москве готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине, возможно - "удержаться от ударов вглубь территории в день голосования".Он также отметил, что на территории РФ проживают, по разным оценкам, от пяти до десяти миллионов граждан Украины, имеющих право голоса. И если выборы будут, они должны получить возможность проголосовать на территории России.В возможность акта народного волеизъявления на Украине верят далеко не все. Покинувший страну депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в своём телеграм-канале выразил убеждённость в том, что при действующем режиме выборов в ближайшее время в стране не будет."Моя позиция неизменна - страну ожидает военная капитуляция режима, затем формирование временного правительства, стабилизация ситуации и лишь после этого возможен разговор о выборах", - написал нардеп в своём телеграм-канале.Он добавил, что если всё же рассматривать гипотетический сценарий проведения выборов уже сегодня, то "голосование должно быть исключительно очным, без какого-либо онлайн-голосования и цифровых схем, которые предлагает команда Зеленского".При этом право голоса должны иметь все граждане Украины без исключения, где бы они ни находились, считает Дмитрук. По его мнению, в противном случае неизбежно возникнет вопрос легитимности самих этих выборов."Кроме того, остаётся открытым фундаментальный вопрос: смогут ли граждане Украины в принципе полноценно проголосовать? С учётом невозможности безопасно добраться до избирательных участков, невозможности свободно выразить свою позицию, невозможности для кандидатов вести полноценную кампанию или даже их физического отсутствия в стране", - подчеркнул политик, добавив, что "вопросов здесь больше, чем ответов".Однако, по словам Дмитрука, сигналы о возможных выборах важно рассматривать шире."В первую очередь - сигналы Трампа и Путина. Сигнал Трампа - это прямое указание Зеленскому на выход, - написал нардеп. - Сигнал Путина о праве голоса граждан Украины, находящихся в России, - это сигнал о росте влияния Российской Федерации на будущие политические процессы в Украине".Дмитрук добавил, что "РФ недвусмысленно даёт понять, что в ближайшей перспективе она будет иметь существенное влияние как на возможные избирательные процессы, так и на формирование временного правительства в Украине".Ранее Зеленский заявил, что готов к президентским выборам, которые будто бы могут быть проведены на Украине через 60 или 90 дней. Однако глава Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в такую возможность не верит. По его словам, Зеленский просто нагло врёт."В разрушенной и уничтоженной им стране он, став на путь правового нигилизма, предпочел гарантиям демократии террор, насилие и произвол. Его диктаторским режимом попраны основополагающие права человека, полностью уничтожено верховенство права и политический плюрализм. Зеленский со своей бандой узурпировал всю вертикаль государственной власти Украины, привел к разрушению независимый парламентаризм, судебную систему, внедрил тотальную коррупцию, которая привела к глубокому кризису и уничтожению украинской государственности", - пояснил политик в статье, опубликованной на сайте движения.По словам Медведчука, поэтому до назначения выборов или референдума необходимо восстановить конституционный правопорядок в Украине.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — "Образ будущего для Украины и мира: нужна новая Переяславская Рада" Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Памятник Булгакову сносит даже не Швондер, а персонажи "Скотного двора". Эксперты о происходящем в стране"

