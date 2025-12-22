https://ukraina.ru/20251222/pamyatnik-bulgakovu-snosit-dazhe-ne-shvonder-a-personazhi-skotnogo-dvora-eksperty-o-proiskhodyaschem-v-1073444712.html

Памятник Булгакову сносит даже не Швондер, а персонажи "Скотного двора". Эксперты о происходящем в стране

В экспертном сообществе обсуждают, отрежут ли киевский режим от моря и думают, к чему это может привести. Говорят и о возможности (или невозможности) перемирия

2025-12-22T06:10

Перемирие и мир нужны на Украине далеко не всем. Киевский горсовет на фоне переговоров вдруг проголосовал за решение снести ряд памятников, в том числе памятник Михаилу Булгакову. Ликвидации подлежит и знак "Киев — город-герой". А языковой омбудсмен предлагает увеличить размер штрафов за нарушения языкового законодательства.Подобные примеры можно множить. И вряд ли всё это можно считать формой поддержки каких-либо мирных инициатив."Сегодня многие пишут, что это (решение снести памятник Булгакову — ред.) месть Шариковых и Швондеров. Я думаю, это месть других… Это персонажи "Скотного двора" Оруэлла сломали загон, забрались в Киевскую Раду и продолжают там культурный погром", — так прокомментировал это решение украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.В беседе с журналистом Александром Шелестом* он предположил, что такие решения могут быть признаком подготовки Украины к разделу, иначе "в логику здравого смысла это никак не укладывается".Другими словами, не исключено, что в будущем Киев может остаться там, в "правильной" Украине, где "Булгаков не нужен". Граница, возможно, пройдёт по Днепру. Политтехнолог добавил, что и захваты храмов канонической УПЦ происходят, в основном, на Правобережье, это о чём-то говорит — в общем, по его словам, "веет от этого чем-то нехорошим".Добавим от себя — вокруг чего на самом деле ломают копья на переговорах, где обсуждаются, в том числе, и границы Украины, широкой общественности известно мало. По версии WSJ, главные точки расхождения сторон в украинском урегулировании — это вопросы территорий, вступление Украины в НАТО, численность ВСУ, статус русского языка на Украине и контроль над ЗАЭС.Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Дональд Трамп предпринимает "серьезные усилия" для завершения конфликта на Украине и делает это абсолютно искренне.Российский лидер также сообщил, что Москва на переговорах с Вашингтоном на Аляске была согласна на компромиссы, хоть это и "непростые решения".Тем временем ВС РФ наносят удары по логистике в Одессе и вокруг, бьют по мосту в Маяках. По мнению украинского эксперта Сергея Бескрестнова, россияне таким образом пытаются отрезать дунайские порты от остальной территории области. Через эти порты идут крупные потоки грузоперевозок, в том числе 60% всего импорта топлива на Украину, напоминает украинское издание "Страна".Вполне возможны атаки и на "въезд" на украинскую территорию в Карпатах. В таком случае неизбежно возникнут ещё большие проблемы с поступлением в страну топлива и продуктов.Но дело не только в этом, отметил находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.По его мнению, тот факт, что Россия атаками БПЛА перебивает логистику на приграничных к Молдавии частях Одесской области — "это очередной сигнал перед переговорами в Майами, что россияне готовы расширить атаки на Одесскую область в целях отрезать Украину от моря".Нардеп подчеркнул, что это существенно уменьшает инвестиционную привлекательность Украины как "проекта" для США и ЕС: "Без выхода к морю все эти фонды по добыче полезных ископаемых и аграрные проекты — бессмысленны".Однако не всё сводится только к планам воспользоваться украинскими ресурсами. Ранее российский экономист Михаил Делягин, объясняя в эфире одного из каналов ситуацию с переговорами, отметил, что США пытаются ослабить и даже "убить" Британию.Америке нужно сейчас перемирие или мир на Украине для того, чтобы сменить "проанглийского" Зеленского и его банду, и "вырвать Украину из-под Англии, тем самым нанеся Англии критический финансовый ущерб", сказал эксперт, пояснив — "то, что англичане получают с Украины, необходимо для их существования".Таким образом Америка пытается "убить своего главного врага в современном мире", заявил Делягин. Он добавил, что "при этом Зеленского можно теоретически оставить, если он перевербуется".Что до англичан, то они добиваются максимального хаоса, чтобы воссоздать Британскую империю "при помощи глобального политического исламизма и при помощи проекта Великого Турана в Евразии".Итак, англичанам нужна война на Украине, поскольку это их стратегический проект, потому "можно сколько угодно разговаривать с американцами, но принудить англичан к миру не можем ни мы, ни Трамп", констатировал Делягин.А континентальная Европа рассчитывает, что "через три-четыре года Россия ослабеет под влиянием миграционных процессов и в результате внутренней либеральной политики, и тогда её можно будет захватывать, "откусывать от неё уже не Украину, откусывать уже всё сырьё", рассказал экономист, добавив, что "места для перемирия тут тоже нет".Но Трамп будет настаивать на своём, он сейчас воспринимает Украину как камушек, попавший ему в ботинок и мешающий в достижении больших планов, и он постарается эту проблему решить, считает покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко.В одном из интервью он отметил, что коррупционный скандал в Киеве будто бы затих, и Зеленский считает, что опасность со стороны НАБУ миновала, но он может ошибаться.По словам Бондаренко, есть несколько вариантов достижения договорённостей между США и РФ относительно урегулирования украинского вопроса, при этом в одном из этих вариантов места для Зеленского нет.В случае подписания мира проще жить украинцам сразу не станет, на Украине будут действовать реваншистские силы, к тому же вернутся с фронта военные, которые будут недовольны своим положением, резко обострится криминогенная ситуация. В обществе под воздействием пропаганды многие ещё долго будут считать, что во всём виноваты русские, русский язык, УПЦ — будут возникать конфликты даже на бытовом уровне.Но исторический опыт показывает, что вечных войн не бывает, отметил Бондаренко. Он выразил надежду на то, что "ближайшее десятилетие будет периодом восстановления здоровых отношений между двумя суверенными государствами, которые смогут перешагнуть через все те обиды и через все те трагические моменты, которые нас разделяли на протяжении четырёх лет".Впрочем, по словам эксперта, пока есть ряд принципиальных вопросов, которые не удаётся согласовать. Удастся ли? Если удастся, то ещё не сейчас.Напомним, состоялась встреча украинской делегации с представителями США и стран Европы. Беглый секретарь украинского Совбеза Рустем Умеров по итогам этих встреч заявил, что стороны пришли к соглашению о конкретных шагах и планах совместной работы.В то же время помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что он пока не видел каких-либо документов США по мирному урегулированию украинского конфликта после обсуждения такового с представителями Европы и Киева.Он высказал уверенность в том, что положения, которые внесли и пытаются внести европейцы вместе с украинцами, "не способствуют достижению долгосрочного мира".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — "Образ будущего для Украины и мира: нужна новая Переяславская Рада"

