Образ будущего для Украины и мира: нужна новая Переяславская Рада

В большом зале Международного пресс-центра МИА "Россия сегодня" 18 декабря прошла организованная мультимедийным изданием Украина-ру конференция "Глобальные последствия украинского кризиса".

Открывая третью сессию форсайт-конференции, главред издания Украина.ру Искандер Хисамов отметил, что одним из главных вопросов, на которые нужно попытаться найти ответ, это вопрос — за что мы воюем, чего добивается Россия, какое будущее хотим в результате выстроить.Воссоединение украинцев с Россией: "Пора нам всем домой".Сначала о настоящем. Прямо сейчас мы наблюдаем грабёж развал Украины, заявил экс-депутат Верховной Рады нескольких созывов, член Совета международного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.По его словам, остановить это можно одним способом, как это видит Совет движения и его лидер Виктор Медведчук — вхождением Украины в состав России.Ранее Медведчук заявил, что он не видит в будущем Украину как государство: "наша стратегическая задача — воссоединение украинцев с Россией"."Одно из преступлений, которое нам вменяется, – госизмена. Речь идет об измене государству. О какой госизмене может идти речь, если Украины как государства нет, она потеряла свою независимость и суверенитет и превратилась в колонию коллективного Запада. Ее богатства проданы и разворованы, а правит страной кровавый клоун", - констатировал глава Совета движения "Другая Украина"."И это правда", - сказал Олейник, пояснив, что действительно, Украинского государства уже фактически нет, поскольку все органы власти - нелегитимны. Утратили легитимность и парламент, и правительство, и Конституционный суд Украины.С 2014 года все органы украинской власти находятся под внешним управлением, в парламенте - "полный набор от Сороса", Кабмином управляет МВФ, он указывает, что делать украинскому правительству — повышать налоги и т.д. Это всё реализация программ МВФ, подчеркнул экс-нардеп.Он добавил, что утратила независимость и судебная ветвь власти, подбором судей занимаются соответствующие структуры - "и суды под внешним управлением".Под внешним управлением находятся и украинские госкорпорации, наблюдательные советы там возглавляют иностранцы.Политик напомнил, что он обращался в суд с требованием установить факт госпереворота на Украине — и этот факт был в 2016 году установлен в Дорогомиловском суде.На Западе понимали, каких прохиндеев они приводят к власти, потому были созданы антикоррупционные органы (НАБУ и САП), которые не подчинены украинскому народу через представительские органы власти, рассказал политик. По его словам, тогда "прохиндеи поняли, что надо делиться". Деньги передаются западным политикам…Олейник подчеркнул, что из целей проводимой России СВО самой главной является денацификация. Если к власти вместо фашистов придут антифашисты — все изменится. Вспомним опыт ГДР — "мы увидели другую Германию".Есть и другая форма денацификации, мягкая — так было, например, в Грузии, где Саакашвили не успел завершить начатую нацификацию, и этот им начатый процесс сумели "свернуть". Теперь Грузия ведёт себя независимо, её толкают на войну с Россией, но она говорит — нет.Но на Украине нет политиков, которые могли бы сами провести такую "мягкую" денацификацию. Нет смысла делать ставку ни на Тимошенко, ни на Порошенко*, ни на Залужного - это представители партии войны, подчеркнул представитель "Другой Украины".По его словам, есть два варианта решения проблемы. Президент РФ Владимир Путин сказал на коллегии Минобороны РФ, что, если потребуется, мы вернем свои исторические земли военным путем."Это как последняя стадия рака, тут нужно хирургическое вмешательство", - пояснил Олейник.По его словам, нам всем нужно вспомнить уроки истории, а именно опыт Переяславской Рады 18 января 1654 года, когда Малороссия воссоединилась с Великороссией."Было время разбрасывать камни, наступило время собирать камни. И пора нам всем домой, дорогие братья и сёстры", - так завершил своё выступление Олейник.Мир и мiрПолитолог Александр Казаков отметил, что мы все сейчас находимся накануне появления "постукраинской Европы и постукраинского мира в обоих смыслах (мир и мiр)".События развиваются быстро. Сейчас в политике одно из ключевых понятий — Глобальный Юг, а ведь до февраля 2022 года этого понятия не было, оно появилось как результат СВО, когда формирование многополярного мира перешло в стадию реализации.Можно ли было перейти от монополярного мира к многополярному путём переговоров? Нет, только через войну. Она и началась в феврале 2022 года. Россия взяла на себя миссию нажать на спусковой крючок. И, кроме России, нет ни одной великой державы в мире, которая решилась бы сделать то же самое — разрубить гордиев узел, а не пытаться распутывать его, подчеркнул политолог.По его словам, фронтов много, много "слоёв" и орбит вокруг центра (горячей войны, где льётся кровь), это и организационный фронт, экономический, информационный и пр.В том числе есть и религиозный фронт, вероятно, самый опасный — о сатанизме Верховный сказал только один раз, отметил Казаков.Он добавил, что 24 февраля 2022 года Путин объявил о наступлении нового мира и запустил процесс, теперь мы все - внутри этого процесса. Это процесс формирования "постукраинского" мира. И все границы в Европе теперь условны — их надо переучреждать.По словам политолога, многие из тех, кто сейчас сражаются против нас, ещё будут сражаться вместе с нами — потому что нас всех впереди ждёт хаос в Европе, пойдет цепная реакция. Сейчас Путин и Трамп демонстрируют, что Европу им не жалко, передушат их — и ладно.Политолог выразил согласие с Владимиром Олейником в том, что Украина должна стать частью России или частью союзного государства - "ничто другое не сработает". Если не завершить дело сейчас, впереди нас ждут новые войны."В Киеве разговаривают о мире, а потом требуют оставить производство дальнобойных ракет. Зачем? Закладочки на будущее всё равно остаются и рано или поздно прорастут неизбежно. Долгая дорога нам предстоит", - сказал Казаков.Чего добивается РоссияПолитолог и журналист Тимофей Сергейцев отметил, что не позднее 1999 года, когда бомбили Белград, уже стало понятно, что мы будем воевать. Окончательно это поняли, когда Владимир Путин заявил, что Россия будет проводить суверенную политику.Чего добивается Россия? По мнению эксперта, добивается своего бесконечного воспроизводства. Что есть Россия? — империя. И она не расширением занимается, но достижением своих границ. Если кто-то станет на пути у России… тогда либо он, либо Россия.Есть империи которые не состоялись — например, Австро-Венгерская. Не стоит повторять ошибок, И разорванное территориально государство выжить не может. Идея, что какая-то Украина… Может, если бы она называлась по-другому — назвалась бы Малороссией, то и всё было бы по-другому, предположил эксперт. Но вышло так, как вышло.Акт о суверенитете принимался референдумом — и ссылка была на Конституцию УССР. Это означает, что любой конституционный акт должен был утверждаться референдумом — но этого не было. А была "конституционная ночь", потом много раз вносили в Основной закон изменения. Но тогда можно утверждать, что есть только Конституция УССР. Но кто-то будет на это ссылаться? Однако право когда-то скажет свое слово, считает Сергейцев.Он продолжил - что касается боевых действий, то нет механизма их остановки. ВС РФ продвигаются, избегая таких потерь, какие были в Великую Отечественную, этим можно объяснить медленные темпы продвижения.США (при Трампе — ред.) говорят, что это не мы, это (эту войну — ред.) до нас начали, а мы продолжать не хотим. Мы (РФ — ред.) говорим — допустим. Это дух Анкориджа. Но... это не прекращение конфликта. А что делать с Британией? Ей не жаль Украину - пусть сгорит, это же часть России. Европа втянулась в конфликт и не может выйти — значит, нам придётся дойти до финиша, сделал вывод эксперт.Карта мира из АнкориджаСказали все, но не всё, отметил политолог, обозреватель издания Украина.ру Дмитрий Выдрин. Говоря о последствиях конфликта, он отметил главное — ускорение разворота России во всех смыслах.Политолог рассказал, что он когда-то привез со строительства БАМа карту мира, изданную в Анкоридже — там в центре громадный Берингов пролив, Аляска… и где-то на отшибе Европа, а Украина практически не видна. И расстояние между Россией и США — 4,5 км, а между Америкой и Европой — шесть тысяч километров. Карту передали Илону Маску.Как знать, "может быть, эта карта повлияла на ту доктрину национальной безопасности, которая на прошлой неделе была озвучена в США", - сказал Выдрин, напомнив, что впервые именно на сайте Украина.ру озвучили около года тому назад идею, что лидеры России и США должны бы встречаться где-то на Аляске, в Анкоридже — так и произошло.Он рассказал, что в давние годы сотрудничал с Фукуямой в тот период, когда создавался труд "Конец истории"."Он считал, что история — это постоянное расширение пространства. А русские философы, я считаю, во главе с Данилевским, считали, что история — это постоянное путешествие вглубь русской души. И поэтому совмещение двух историй - и как расширение пространства, и как углубление в себя, возвращение к себе, к своим истокам, к своим архетипам — это и есть тот разворот, о котором мы можем говорить", - заявил политолог.По мнению Выдрина, пока не стоит питать иллюзий относительно переговоров с Западом - "цели разные". И напомнил, что Николай Данилевский ещё 150 лет тому назад написал, что не получится у России построить какие-то плодотворные отношения с Европой - "хотя бы в силу того, что мы находимся в разных фазах пассионарности".Возможно, именно Данилевский первым заговорил о необходимости разворота России от Запада. Теперь же ясно, что глобальным следствием текущего кризиса как раз и будет разворот РФ во всех сферах. Тогда текущий конфликт предстанет в ином масштабе.А пока… Вот предыдущие спикеры говорили о том, что фильмов нет хороших, в том числе об СВО, сказал политолог, пояснив: "А фильмов нет, потому что нет великих целей… нет ощущения вмонтированности в великую историю".Он продолжил: мы и Запад по-разному смотрим на мир. Никаких совместных результатов быть не может, цели разные, нам нужен мир, им нужна война, потому - не будем строить иллюзии.Если бы удалось договориться по двум пунктам — русский язык и Православие, то многое можно было бы изменить. Вот против нас воюют русскоязычные и православные — но они не могут быть искренними русофобами, считает Выдрин.По словам политолога, денацификация и демилитаризация — эти термины понятны для Путина, но, вероятно, они не вполне понятны для тех, кто воюет и с той, и с другой стороны. И журналистам надо бы приложить усилия для того, чтобы их разъяснить и "перевести на тот язык, которым оперируют простые люди...".В частности, надо бы и разъяснить российским воинам, за что они воюют — "за восстановление порядка на той территории, как бы она потом ни называлась", отметил Выдрин.Он продолжил: а у другой стороны надо бы спросить - а за что вы воюете, что защищаете? Вы защищаете беззаконие, вы защищаете территорию, где никогда не будет выборов, где Конституция может быть изменена по щелчку пальцев из Офиса президента, вы за это воюете?."Я думаю, тут наша колоссальная недоработка", - сделал вывод политолог."Я уже дома"Украинский политолог и общественный деятель, член Совета движения "Другая Украина" Василь Вакаров рассказал, что его часто спрашивают, хотел бы он вернуться домой в Киев, на Украину."Отвечаю — нет, я уже дома", - сказал он, добавив, что спрашивают ещё и о том, чем люди, которые участвуют в движении "Другая Украина", отличаются от других — вы же хотите сменить власть?На это политолог отвечает, что он о таком не слышал, а в движении заняты оказанием помощи тем, кто воюет, тем, кто пострадал от войны, тем, кто перебрался в Россию."Для этого движение "Другая Украина" открыло центры в Симферополе, в Ростове-на-Дону, в Краснодаре, в Москве, в Воронеже, в Белгороде", - рассказал Вакаров, добавив, что за два года в эти центры обратились около 36 тысяч человек.По словам политолога, спрашивают и о том, "как вы собираетесь дальше жить в Киеве?"."Да не вопрос. В Киеве — да, но в составе Российской Федерации. Киев — замечательный город", - сказал Вакаров.Он рассказал и о том, что происходит "на той стороне" - некоторые его знакомые вернулись на Украину и в разговорах они упоминают, что там сложились две политические группы."Одна группа хочет остаться у власти, хочет, чтобы всё было так, как есть. Другая группа хочет заменить ту, но ничего не менять… Условно говоря, Юлия Тимошенко становится президентом, Пётр Порошенко* — премьер-министром. Или наоборот", - рассказал Вакаров.По его словам, есть у него ещё одна группа знакомых в Европе. И они говорят - "Будем участвовать в выборах, договоримся с нацистами... или переиграем их. А наш общий враг — это вы, потому что вы - русские украинцы, которые предатели".Такой у них теперь взгляд, а ведь ещё десять леи назад они были нормальными людьми, отметил эксперт. И сделал вывод: "Говорить с ними можно, но договариваться не о чем".Объединение возможно с теми людьми, которые нас ждут, и такие люди на Украине есть, им просто надо немножко помочь восстановить память, подчеркнул Вакаров.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему - "Глобальные последствия украинского кризиса". Эксперты и политики о будущем Украины и мира На эту тему - Новый облик войны: к чему готовиться? Эксперты о том, как развитие боевой техники и ИИ меняет мир

