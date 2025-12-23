https://ukraina.ru/20251223/tolko-rossiya-pobediv-mozhet-spasti-neschastnuyu-ukrainu-no-zelenskiy-nadeetsya-vsekh--na-voyne-1073535291.html

Только Россия, победив, может спасти несчастную Украину. Но Зеленский надеется всех на войне пересидеть

Главный вывод после переговоров в Майами о мире – неутешительный для просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского: всем окончательно стал известен главный принцип его пребывания у власти и удержания ее.

Причем известно и на Украине, и в России, и в Европе. А США так первыми его обнародовали и аргументированно обосновали. Еще 14 декабря 2025 года американское издание The Wall Street Journal (WSJ) выяснило для себя и проинформировало общественность о том, что Зеленский придумал формулу отговорки и отмазки на весь план Дональда Трампа о мире вообще и на каждый его пункт в частности. По мнению газеты, формула эта проста до безобразия – "да, но…".То есть не желая публично отказывать Трампу в его якобы миротворческих устремлениях, Зеленский не отвергает документ целиком, а фрагментирует его по пунктам, с которыми как бы соглашается, но для выполнения обставляет дополнительными условиями.Вот возьмем, к примеру, главные пункты плана Трампа в интерпретации Зеленского и его отмазки:– Зеленский готов рассмотреть не территориальные уступки России, а вывод ВСУ из Донбасса, но только после обсуждения их с украинцами на всеукраинском референдуме, который невозможен во время войны;– еще один вариант: вывод ВСУ, но вместе с выводом российских подразделений, которые сегодня побеждают, а взамен их введение западного миротворческого корпуса;– готов вывести войска, но взамен нужно создать на освобожденных территориях Донбасса некую демилитаризованную зону, свободную от войск;– согласен с невступлением Украины в НАТО, но взамен Запад должен предложить, а Россия признать на бумаге эти гарантии безопасности в духе статьи 5 Устава НАТО (о консультациях о военной помощи в случае нападения на Украину третьей стороны, читай – России);– готов провести президентские выборы, но для этого нужно прекратить огонь на линии боевого столкновения (ЛБС), то есть остановить российское наступление, медленно, но, напоминаю, неотвратимо разбивающее ВСУ в пух и прах;– согласиться на ограничение численности ВСУ, но только в количестве 800 тысяч человек, то есть почти как сейчас, и никакой демилитаризации;– Россия сохранит за собой Запорожскую АЭС, но под управлением Украины и США;– подписать документ, но не о мире, а о перемирии, так как Киев-де на согласен признавать поражение.Цели такого поведения руководства неонацистского режима и его недофюрера понятны и прозрачны. Первая: затянуть как можно на более длительный срок переговорный процесс, чтобы сорвать переговоры вообще. Это задача максимум.Вторая задача-минимум: если не удастся сорвать переговоры, то попытаться дождаться изменения геополитической ситуации в мире вообще или в США с Россией в частности, чтобы видоизменить сами условия мира.Киев надеется, что в США тамошние демократы смогут взять хотя бы частичный реванш у республиканцев Трампа и затормозить его внешнеполитические инициативы. Смысл этих телодвижений прост: раз соглашаться на уступки России нельзя и раз Трамп настаивает на своем, то надо просто дождаться, когда президент США ослабнет и потеряет контроль, и потом переключить его на другие проблемы.Ну, а в России неонацисты надеются на социальный взрыв, вызванный усталостью от войны и ее неприятием части элит и общества, так называемых ждунов.Украинцам же неонацисты свое затягивание мирных переговоров хотят скормить, как победу в противостоянии, и избежать критики, чреватой уже социальным взрывом в самой УкраинеИ наконец, третья геополитическая задача – затягиванием мирного процесса переложить вину за войну на Россию. Разумеется, в глазах остального мирового сообщества, непосредственно не втянутого в конфликт, но частично и косвенно страдающего от него. Например, стран Глобального Юга, которые хотят торговать, а не воевать. И рассчитывать на гуманитарную и прочую помощь и Запада, и России. Война же мешает этому, оттягивая и сжигая средства и ресурсы.Для реализации этих задач и выбрана тактика, указанная выше и обозначенная как "Да, но…". Для неонацистов и из западных кураторов-наставников идеально было бы протолкнуть в американский план совершенно неприемлемый пункт для любой из сторон. Например, про отказ от вывода ВСУ из Донбасса или про членство Украины в НАТО. Если тот же Трамп такие правки может принять, то Россия — откажется, ибо членство Украины в НАТО – это первопричина СВО, нарушение принципов российской национальной безопасности и баланса сил в регионе.Но, с другой стороны, тактика переговоров, выбранная Зеленским и неонацистами, поддержанными европейцами и частью американских элит из числа "ястребов" демонстрирует, что затянуть можно все что угодно. И на сколь угодный долгий срок.И затягивание пока удается, что и подтверждает разная оценка недавних экспресс-переговоров в Майами между украинцами, американцами и российским спецпредаставителем Кириллом Дмитриевым. Встреча прошла в два раунда, по итогам которых обе стороны и оценили ход переговоров и его результат.Дмитриев и американский переговорщик Стив Уиткофф ограничились тем, что оценили переговоры, как продуктивные и сближающие позиции сторон. Они доложат о результатах в Кремле и Белом доме. Там пока Трамп молчит.Зеленский итогами состоявшейся встречи остался доволен: план Трампа удалось фрагментировать и утопить процесс в бессмысленно говорильне. "На мой взгляд, все возможное, что мы должны были сделать для первых драфтов, уже есть", — написал Зеленский. По его мнению, украинская делегация сделала все возможное на этих переговорах. Так как там был разработан базовый блок всех документов, отображающий гарантии безопасности для Украины в нужном для нее ключе и двусторонние документы с США, которые подтверждают это.А вот американские СМИ вынесли вердикт очень даже неутешительный. Американский телеканал CNN со ссылкой на украинские официальные лица рассказал, что переговоры в Майами, прошедшие 20 декабря, зашли в тупик.Американское же издание Politico по итогам переговоров делегации США с переговорщиками из Киева и Москвы было более разговорчивым и поделилось своими инсайдами, вывод из который неутешителен. "Разрыв между желаниями двух враждующих сторон остается огромным", -– написали журналисты. Потому что "специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф заявил в воскресенье, что переговоры в Майами как с его российским коллегой Кириллом Дмитриевым, так и с советником по национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым были "продуктивными и конструктивными", но обсуждения не привели к каким-либо явным прорывам в вопросе прекращения войны".Следовательно, уже можно констатировать, что возникшее в переговорном процессе затишье означает, что, во-первых, война по-прежнему не снята с повестки для. И виной тому – проблемы, создаваемые "ястребами войны" в первую очередь на Украине и в Европе, во вторую – в самих США и даже в окружении Трампа.Как заметил ранее помощник президента России Юрий Ушаков проблемы на переговорах о мире в том, что большинство позиций мирного плана, предложенных в Майами, были выдвинуты Киевом и западными столицами и оказались "довольно неконструктивными".Согласен с этим и вице-президент США Джей Ди Вэнс, который, по данным американских СМИ, после флоридских переговоров, "дал суровую оценку реальности российско-украинской войны, заявив, что у него нет уверенности в мирном разрешении этого ужасного конфликта, продолжающегося уже четвертый год".Именно об этом же говорит и тот красноречивый, но скромно замалчиваемый факт: Украина и Россия не общаются напрямую, потому что, видимо, говорить пока не о чем. А вот переговоры ведут как бы через посредника, чью роль себе отвели США, хотя и им самым война тоже выгодна.Трампу вялотекущий конфликт на Украине позволяет обезжиривать Европу, наживаться на торговле оружием в зону войны и держать в напряжении Россию. Это объективно, а не потому, что есть подозрения в нечистоплотности американского руководителя. А они (подозрения) есть, потому что Трамп и таким образом как бы делает "Америку снова великой". И что самое противное: это и есть его задача, ибо он – американский политик, а не "друг России"…И именно поэтому Трамп, прекрасно понимая, что Зеленский водит его за нос, не дожимает фигуранта. Например, не раскручивает до конца коррупционный скандал в Украине, способный закопать эту камарилью на свалке истории с головой. И не лишает его помощи США — поставок оружия, разведывательной информации, боевиков-наемников. Ограничивает с подачками, но не лишает, потому как, не исключено, более дальние виды на него имеет.Во-вторых, война – это по-прежнему основное средство и работающий метод выживания и Зеленского с его неонацистами, и их европейских наставников-спонсоров. Недопрезидента Украины просто заставляют воевать, чтобы европейцы могли запустить свои ВПК, переждать негативное отношение к себе американцев и, может быть, вырваться из того кризиса, в котором они оказались. Зеленский и продолжает воевать, потому что верит: именно в таком качестве он востребован и его никто не тронет.Сейчас Зеленский с подачи европейских "ястребов" поддерживает реноме своего режима путем военных действий на ЛБС в рамках СВО, уже давно являющейся полноценной войной, и провокаций, которые украинские боевики-террористы устраивают и в России, и уже по всему миру. На земле, в воздухе и на морях.И, наконец, в-третьих, судьба Украины и украинцев при таких раскладах никого не волнует. От слова "совсем": они – расходный материал и полусписанный в безвозвратные убытки и почти израсходованный актив. Но – это самое главное для несчастной страны и народа – спасти их может только Россия, которая должна победить. Она и побеждает. Главное, чтобы не сработал принцип Зеленского: "Да, но…", на что так много ждунов надеется…Еще об ухищрениях украинского режима читайте в статье Василия Стоякина "Украина: три тенденции 2025 года".

