Украина: три тенденции 2025 года

Украина: три тенденции 2025 года

Главным итогом 2025 года на Украине стал глубокий кризис созданной Зеленским и Ермаком системы власти. У этого кризиса три составляющих – внешняя, внутренняя и военная. Соответственно, следующий год должен дать ответ на вопрос, во что этот кризис выльется.

Война на два фронтаПриход к власти в США Дональда Трампа радикально изменил условия функционирования для киевского режима.Прежде всего, Трамп не в ответе за тех, кого приручила предыдущая администрация. Его, конечно, интересует влияние на территорию в "мягком подбрюшье" России и Европы, но совершенно не интересуют судьбы постмайданного режима и, тем более, его отдельных представителей. С Украиной у него вообще связаны только неприятные воспоминания.Второй важный момент – Трамп считает, что надо торговать, а не воевать. Ему не нужна война на Украине, но ему и не нужно поражение Украины. Напротив – нынешнее напряжение между Европой и Россией из-за Украины Трампу выгодно, поскольку оно усиливает зависимость ЕС от США, а главное – расширяет рынок для американских вооружений (тем более, что в новых условиях за них платят не США).Проблема в том, что для киевского режима продолжение войны равноценно продолжению его существования. Альтернативой могла бы быть полная победа – с выходом на границы 1991 года, членством в ЕС и НАТО. Но это нереально (вопрос о том, понимали ли это на Украине раньше, остаётся открытым – как ни странно, но кажется в Киеве всерьёз считали, что Россия – колосс на глиняных ногах…)Так или иначе, но киевские власти вынуждены были вступить в политико-дипломатический конфликт с США, с тем чтобы добиться от Трампа:- поддержки нынешнего режима;- продолжения финансирования Украины;- формирования мирных соглашений только на украинских условиях (что, фактически, означает продолжение войны).Учитывая полную зависимость Украины от западной помощи, у Зеленского не было ни единого шанса победить в этой борьбе (так же, как и в войне против России). Но он в неё влез и, также как в войне против России, оказался крайне опасным противником. Используя наработанный в прошлые годы авторитет "лидера свободного мира", поддержку не вполне адекватных европейских лидеров и искусно манипулируя противоречиями программы Трампа ему несколько раз удавалось поставить американского президента в неудобное положение.Лишь к концу года обозначился немного закономерный итог всей кампании – заставить Трампа изменить свой политический курс не удалось, позиции же самого Зеленского катастрофически ослабли.Это, конечно, не означает, что украинский экс-президент прекратит сопротивление. Сейчас его позиция (по частному, хоть и стратегически важному вопросу) такая:"У Соединённых Штатов своя политика. Сейчас они не видят нас в НАТО. Возможно, в будущем позиция изменится. Возможно, кто-то поймёт, что сильная украинская армия укрепляет НАТО, а не наоборот. Политики сменяются. Кто-то уходит, кто-то умирает, и это жизнь".Фактически Зеленский признал, что:- он проиграл борьбы за изменение позиции Трампа;- он рассчитывает пересидеть Трампа.Примерно такая же позиция у европейцев, которые рассчитывают на возвращение к власти (хотя бы частичное) демократов в США.Внутриполитическая катастрофаКак известно, жадность фраера сгубила. В роли пресловутого "фраера" оказались Зеленский и Ермак.Отношения украинской власти с т.н. "антикоррупционной вертикалью", созданной США в 2014-19 годах, строились на основе эквивалентного обмена. Антикоррупционные органы создавались для контроля над украинской властью, но в этом плане они оказались абсолютно нефункциональными вследствие фантастического непрофессионализма и коррумпированности.С начала СВО НАБУ вполне нормально работала с властью, выколачивая из бизнеса деньги для пополнения бюджета. Сотрудничество шло нормально и вдруг 22 июля Верховная Рада приняла закон, подчиняющий антикоррупционные органы Офису генпрокурора, сокращая, к тому же, их полномочия.Сотрудники органов, конечно, возбудились, поскольку привыкли к независимости (в смысле – бесконтрольности и безответственности), но вряд ли могли что-то сделать.Зато сделали грантодатели, сплошь связанные, как на грех, с Демократической партией – той самой, которая, по логике, является союзником Киева в борьбе с Трампом. Они вывели не боящуюся ТЦК молодежь на "картонный майдан" и… Зеленский испугался. Он тут же дал задний ход, срочно вызвал депутатов из отпусков и добился отмены принятого и подписанного им закона.Это была политическая катастрофа – слабости в украинской политике не прощают. Стоит напомнить, что Порошенко* "михомайдан" просто проигнорировал. Проиграл он уже потом, когда после керченской провокации пошёл на уступки США и не ввёл военное положение на всей территории страны. Но именно майдана он не боялся.НАБУ же начало целенаправленно рыть под украинское руководство… Собственно, операция "Мидас" началась ещё в 2024 году, но это был рутинный поиск компромата на всё, что шевелится, которым занимаются все спецслужбы на всякий случай (случаи реализовать полученную информацию представляются крайне редко – тут вспоминается французская комедия "Откройте, полиция!") Теперь же рыть начали предметно, хоть и традиционно непрофессионально, нарыв в результате на обвинения против соучредителя студии "Квартал-95" Миндича, а заодно и на самого Ермака.Собственно, можно было и эту атаку отбить, но Зеленский поступил гибридно, отправив Ермака в отставку и успокоив этим бунт депутатов в "Слуге народа". Насколько можно понять, Ермак никуда не делся и продолжает рулить всеми делами, просто уже не из кабинета на Банковой (отметим, что новый глава ОП так и не назначен). Однако в публично-медийной сфере это было сильнейшее поражение, сравнимое по результату с "картонным майданом".Ну и наконец – согласие, под давлением США, на проведение президентских выборов в условиях военного положения. Тех самых выборов, о необходимости которых говорила Россия и возможность проведения которых Киев отрицал.И хотя социологи послушно рисуют рейтинги доверия Зеленскому на уровне 60% (причём после "миндичгейта" они даже выросли, во что поверить - себя не уважать), очевидно, что вероятность второго срока Зеленского после трижды продемонстрированной слабости около нулевая. Хотя всегда есть возможность тупо нарисовать победный протокол, даже не пытаясь считать голоса, и посмотреть на реакцию партнёров – такая хохма была бы в духе "квартала".Спойлер: если Зеленский проиграет, следующий президент будет хуже. В том числе и для Трампа. Но Трамп об этом ещё не знает.Государство-террористПоложение на фронте для Украины в 2025 году было отвратительным – ВСУ оказались не в состоянии провести ни одной сколько-нибудь масштабной наступательной операции. Более того, в тылу ширятся конфликты вокруг деятельности ТЦК (и дело тут не в "российской пропаганде" – дискуссии идут в украинском сегменте социальных сетей). Ну и в довершение всего Украина столкнулась с дефицитом западной военной помощи из-за позиции Трампа.Тем не менее, ВСУ держат фронт, российское наступление ведётся темпами, которые в условиях мировых войн комментировали бы в духе "на западном фронте без перемен". При этом российское ВКС и ракетные войска наносят всё более мощные удары по тыловой инфраструктуре.В этих условиях у Украины возникают проблемы чисто медийного порядка – нечего предоставить своему населению и Западу в качестве решительных "перемог", которые доказывали бы способность Украины победить в войне.Единственным средством оказались диверсии.Украинским спецслужбам удалось провести весьма эффектную (но вряд ли эффективную) операцию "Паутина" – удар провезёнными на территорию России дронами по самолётам дальней авиации.Однако, главные усилия были направлены на масштабирование конфликта и вывод его за пределы Украины.Во-первых, это нанесение ударов по объектам российского нефтегазового комплекса (НПЗ, нефтепровод "Дружба", Каспийский трубопроводный консорциум).Разумеется, отчасти эти удары направлены по России, и они даже вызвали на какое-то время перебои с поставками нефтепродуктов внутри страны. Но главными целями были Европа и США. После бомбардировки объектов "Дружбы" Зеленский прямым текстом объявил, что это удар по экономическим интересам Венгрии – члена ЕС и НАТО. В КТК участвуют американские и европейские капиталы. От ударов по российским НПЗ Украину предостерегала ещё прошлая американская администрация – чтобы не дестабилизировать мировой рынок.Во-вторых, это удары по танкерам российского "теневого флота" в международной акватории Чёрного и Средиземного морей. Причём в первом случае – в экономической зоне Турции, которая с киевским режимом вполне себе мило сотрудничает.Любопытно, что Эстония, обычно совершенно неадекватная в своей русофобии, предложила Украине не делать такого в Балтийском море (там, впрочем, пиратством видимо займутся свежие члены НАТО – Финляндия и Швеция).В-третьих, это провокации непосредственно на территории Европы – в виде налёта "российских" дронов на Польшу.После этого появились вопросы, не из Киева ли управляются дроны, терроризирующие аэропорты и военные базы в Европе?Всё это на фоне расследования дела о подрыве "Северного потока", в котором уже прямо поминается фамилия Залужного и косвенно – Зеленского.Понятное дело, что нанесение ударов по европейским интересам и даже по европейской территории нужно киевскому режиму для интернационализации конфликта. Причём европейские элиты, отлично понимая, что происходит, во всём обвиняют Россию. Цель не скрывается – речь идёт о подготовке полномасштабной войны в 2028-30 годах.Однако Украина выступает тут в том же качестве, что Аль-Каида** и ИГИЛ**, которые, как известно, в конце концов повернули оружие против США и их европейских союзников. Не корысти ради, а просто по людоедству своему…* Объявлен в России членом экстремистского сообщества.** Террористическая организация, запрещённая в России.Об итогах 2025 года и перспективах на будущее говорили участники проведённого изданием "Украина.ру" форума "Глобальные последствия украинского кризиса". С основными тезисами выступающих можно ознакомиться в статье Сергея Зуева "Образ будущего для Украины и мира: нужна новая Переяславская Рада"

2025

