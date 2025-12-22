Украина: три тенденции 2025 года - 22.12.2025 Украина.ру
Украина: три тенденции 2025 года
Украина: три тенденции 2025 года
Главным итогом 2025 года на Украине стал глубокий кризис созданной Зеленским и Ермаком системы власти. У этого кризиса три составляющих – внешняя, внутренняя и военная. Соответственно, следующий год должен дать ответ на вопрос, во что этот кризис выльется.
Война на два фронтаПриход к власти в США Дональда Трампа радикально изменил условия функционирования для киевского режима.Прежде всего, Трамп не в ответе за тех, кого приручила предыдущая администрация. Его, конечно, интересует влияние на территорию в "мягком подбрюшье" России и Европы, но совершенно не интересуют судьбы постмайданного режима и, тем более, его отдельных представителей. С Украиной у него вообще связаны только неприятные воспоминания.Второй важный момент – Трамп считает, что надо торговать, а не воевать. Ему не нужна война на Украине, но ему и не нужно поражение Украины. Напротив – нынешнее напряжение между Европой и Россией из-за Украины Трампу выгодно, поскольку оно усиливает зависимость ЕС от США, а главное – расширяет рынок для американских вооружений (тем более, что в новых условиях за них платят не США).Проблема в том, что для киевского режима продолжение войны равноценно продолжению его существования. Альтернативой могла бы быть полная победа – с выходом на границы 1991 года, членством в ЕС и НАТО. Но это нереально (вопрос о том, понимали ли это на Украине раньше, остаётся открытым – как ни странно, но кажется в Киеве всерьёз считали, что Россия – колосс на глиняных ногах…)Так или иначе, но киевские власти вынуждены были вступить в политико-дипломатический конфликт с США, с тем чтобы добиться от Трампа:- поддержки нынешнего режима;- продолжения финансирования Украины;- формирования мирных соглашений только на украинских условиях (что, фактически, означает продолжение войны).Учитывая полную зависимость Украины от западной помощи, у Зеленского не было ни единого шанса победить в этой борьбе (так же, как и в войне против России). Но он в неё влез и, также как в войне против России, оказался крайне опасным противником. Используя наработанный в прошлые годы авторитет "лидера свободного мира", поддержку не вполне адекватных европейских лидеров и искусно манипулируя противоречиями программы Трампа ему несколько раз удавалось поставить американского президента в неудобное положение.Лишь к концу года обозначился немного закономерный итог всей кампании – заставить Трампа изменить свой политический курс не удалось, позиции же самого Зеленского катастрофически ослабли.Это, конечно, не означает, что украинский экс-президент прекратит сопротивление. Сейчас его позиция (по частному, хоть и стратегически важному вопросу) такая:"У Соединённых Штатов своя политика. Сейчас они не видят нас в НАТО. Возможно, в будущем позиция изменится. Возможно, кто-то поймёт, что сильная украинская армия укрепляет НАТО, а не наоборот. Политики сменяются. Кто-то уходит, кто-то умирает, и это жизнь".Фактически Зеленский признал, что:- он проиграл борьбы за изменение позиции Трампа;- он рассчитывает пересидеть Трампа.Примерно такая же позиция у европейцев, которые рассчитывают на возвращение к власти (хотя бы частичное) демократов в США.Внутриполитическая катастрофаКак известно, жадность фраера сгубила. В роли пресловутого "фраера" оказались Зеленский и Ермак.Отношения украинской власти с т.н. "антикоррупционной вертикалью", созданной США в 2014-19 годах, строились на основе эквивалентного обмена. Антикоррупционные органы создавались для контроля над украинской властью, но в этом плане они оказались абсолютно нефункциональными вследствие фантастического непрофессионализма и коррумпированности.С начала СВО НАБУ вполне нормально работала с властью, выколачивая из бизнеса деньги для пополнения бюджета. Сотрудничество шло нормально и вдруг 22 июля Верховная Рада приняла закон, подчиняющий антикоррупционные органы Офису генпрокурора, сокращая, к тому же, их полномочия.Сотрудники органов, конечно, возбудились, поскольку привыкли к независимости (в смысле – бесконтрольности и безответственности), но вряд ли могли что-то сделать.Зато сделали грантодатели, сплошь связанные, как на грех, с Демократической партией – той самой, которая, по логике, является союзником Киева в борьбе с Трампом. Они вывели не боящуюся ТЦК молодежь на "картонный майдан" и… Зеленский испугался. Он тут же дал задний ход, срочно вызвал депутатов из отпусков и добился отмены принятого и подписанного им закона.Это была политическая катастрофа – слабости в украинской политике не прощают. Стоит напомнить, что Порошенко* "михомайдан" просто проигнорировал. Проиграл он уже потом, когда после керченской провокации пошёл на уступки США и не ввёл военное положение на всей территории страны. Но именно майдана он не боялся.НАБУ же начало целенаправленно рыть под украинское руководство… Собственно, операция "Мидас" началась ещё в 2024 году, но это был рутинный поиск компромата на всё, что шевелится, которым занимаются все спецслужбы на всякий случай (случаи реализовать полученную информацию представляются крайне редко – тут вспоминается французская комедия "Откройте, полиция!") Теперь же рыть начали предметно, хоть и традиционно непрофессионально, нарыв в результате на обвинения против соучредителя студии "Квартал-95" Миндича, а заодно и на самого Ермака.Собственно, можно было и эту атаку отбить, но Зеленский поступил гибридно, отправив Ермака в отставку и успокоив этим бунт депутатов в "Слуге народа". Насколько можно понять, Ермак никуда не делся и продолжает рулить всеми делами, просто уже не из кабинета на Банковой (отметим, что новый глава ОП так и не назначен). Однако в публично-медийной сфере это было сильнейшее поражение, сравнимое по результату с "картонным майданом".Ну и наконец – согласие, под давлением США, на проведение президентских выборов в условиях военного положения. Тех самых выборов, о необходимости которых говорила Россия и возможность проведения которых Киев отрицал.И хотя социологи послушно рисуют рейтинги доверия Зеленскому на уровне 60% (причём после "миндичгейта" они даже выросли, во что поверить - себя не уважать), очевидно, что вероятность второго срока Зеленского после трижды продемонстрированной слабости около нулевая. Хотя всегда есть возможность тупо нарисовать победный протокол, даже не пытаясь считать голоса, и посмотреть на реакцию партнёров – такая хохма была бы в духе "квартала".Спойлер: если Зеленский проиграет, следующий президент будет хуже. В том числе и для Трампа. Но Трамп об этом ещё не знает.Государство-террористПоложение на фронте для Украины в 2025 году было отвратительным – ВСУ оказались не в состоянии провести ни одной сколько-нибудь масштабной наступательной операции. Более того, в тылу ширятся конфликты вокруг деятельности ТЦК (и дело тут не в "российской пропаганде" – дискуссии идут в украинском сегменте социальных сетей). Ну и в довершение всего Украина столкнулась с дефицитом западной военной помощи из-за позиции Трампа.Тем не менее, ВСУ держат фронт, российское наступление ведётся темпами, которые в условиях мировых войн комментировали бы в духе "на западном фронте без перемен". При этом российское ВКС и ракетные войска наносят всё более мощные удары по тыловой инфраструктуре.В этих условиях у Украины возникают проблемы чисто медийного порядка – нечего предоставить своему населению и Западу в качестве решительных "перемог", которые доказывали бы способность Украины победить в войне.Единственным средством оказались диверсии.Украинским спецслужбам удалось провести весьма эффектную (но вряд ли эффективную) операцию "Паутина" – удар провезёнными на территорию России дронами по самолётам дальней авиации.Однако, главные усилия были направлены на масштабирование конфликта и вывод его за пределы Украины.Во-первых, это нанесение ударов по объектам российского нефтегазового комплекса (НПЗ, нефтепровод "Дружба", Каспийский трубопроводный консорциум).Разумеется, отчасти эти удары направлены по России, и они даже вызвали на какое-то время перебои с поставками нефтепродуктов внутри страны. Но главными целями были Европа и США. После бомбардировки объектов "Дружбы" Зеленский прямым текстом объявил, что это удар по экономическим интересам Венгрии – члена ЕС и НАТО. В КТК участвуют американские и европейские капиталы. От ударов по российским НПЗ Украину предостерегала ещё прошлая американская администрация – чтобы не дестабилизировать мировой рынок.Во-вторых, это удары по танкерам российского "теневого флота" в международной акватории Чёрного и Средиземного морей. Причём в первом случае – в экономической зоне Турции, которая с киевским режимом вполне себе мило сотрудничает.Любопытно, что Эстония, обычно совершенно неадекватная в своей русофобии, предложила Украине не делать такого в Балтийском море (там, впрочем, пиратством видимо займутся свежие члены НАТО – Финляндия и Швеция).В-третьих, это провокации непосредственно на территории Европы – в виде налёта "российских" дронов на Польшу.После этого появились вопросы, не из Киева ли управляются дроны, терроризирующие аэропорты и военные базы в Европе?Всё это на фоне расследования дела о подрыве "Северного потока", в котором уже прямо поминается фамилия Залужного и косвенно – Зеленского.Понятное дело, что нанесение ударов по европейским интересам и даже по европейской территории нужно киевскому режиму для интернационализации конфликта. Причём европейские элиты, отлично понимая, что происходит, во всём обвиняют Россию. Цель не скрывается – речь идёт о подготовке полномасштабной войны в 2028-30 годах.Однако Украина выступает тут в том же качестве, что Аль-Каида** и ИГИЛ**, которые, как известно, в конце концов повернули оружие против США и их европейских союзников. Не корысти ради, а просто по людоедству своему…* Объявлен в России членом экстремистского сообщества.** Террористическая организация, запрещённая в России.Об итогах 2025 года и перспективах на будущее говорили участники проведённого изданием "Украина.ру" форума "Глобальные последствия украинского кризиса". С основными тезисами выступающих можно ознакомиться в статье Сергея Зуева "Образ будущего для Украины и мира: нужна новая Переяславская Рада"
Василий Стоякин
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Главным итогом 2025 года на Украине стал глубокий кризис созданной Зеленским и Ермаком системы власти. У этого кризиса три составляющих – внешняя, внутренняя и военная. Соответственно, следующий год должен дать ответ на вопрос, во что этот кризис выльется.
Война на два фронта
Приход к власти в США Дональда Трампа радикально изменил условия функционирования для киевского режима.
Прежде всего, Трамп не в ответе за тех, кого приручила предыдущая администрация. Его, конечно, интересует влияние на территорию в "мягком подбрюшье" России и Европы, но совершенно не интересуют судьбы постмайданного режима и, тем более, его отдельных представителей. С Украиной у него вообще связаны только неприятные воспоминания.
Второй важный момент – Трамп считает, что надо торговать, а не воевать. Ему не нужна война на Украине, но ему и не нужно поражение Украины. Напротив – нынешнее напряжение между Европой и Россией из-за Украины Трампу выгодно, поскольку оно усиливает зависимость ЕС от США, а главное – расширяет рынок для американских вооружений (тем более, что в новых условиях за них платят не США).
Проблема в том, что для киевского режима продолжение войны равноценно продолжению его существования. Альтернативой могла бы быть полная победа – с выходом на границы 1991 года, членством в ЕС и НАТО. Но это нереально (вопрос о том, понимали ли это на Украине раньше, остаётся открытым – как ни странно, но кажется в Киеве всерьёз считали, что Россия – колосс на глиняных ногах…)
Так или иначе, но киевские власти вынуждены были вступить в политико-дипломатический конфликт с США, с тем чтобы добиться от Трампа:
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
- поддержки нынешнего режима;
- продолжения финансирования Украины;
- формирования мирных соглашений только на украинских условиях (что, фактически, означает продолжение войны).
Учитывая полную зависимость Украины от западной помощи, у Зеленского не было ни единого шанса победить в этой борьбе (так же, как и в войне против России). Но он в неё влез и, также как в войне против России, оказался крайне опасным противником. Используя наработанный в прошлые годы авторитет "лидера свободного мира", поддержку не вполне адекватных европейских лидеров и искусно манипулируя противоречиями программы Трампа ему несколько раз удавалось поставить американского президента в неудобное положение.
Лишь к концу года обозначился немного закономерный итог всей кампании – заставить Трампа изменить свой политический курс не удалось, позиции же самого Зеленского катастрофически ослабли.
Это, конечно, не означает, что украинский экс-президент прекратит сопротивление. Сейчас его позиция (по частному, хоть и стратегически важному вопросу) такая:
Президент США Дональд Трамп
18 декабря, 05:51
Трамп вернул величие Америки за 11 месяцев. По крайней мере, так сказал ТрампВ своей программной речи от 18 декабря, построенной на резких контрастах, Дональд Трамп представил нарратив эпического возрождения Америки под его руководством
"У Соединённых Штатов своя политика. Сейчас они не видят нас в НАТО. Возможно, в будущем позиция изменится. Возможно, кто-то поймёт, что сильная украинская армия укрепляет НАТО, а не наоборот. Политики сменяются. Кто-то уходит, кто-то умирает, и это жизнь".
Фактически Зеленский признал, что:
- он проиграл борьбы за изменение позиции Трампа;
- он рассчитывает пересидеть Трампа.
Примерно такая же позиция у европейцев, которые рассчитывают на возвращение к власти (хотя бы частичное) демократов в США.
Упрашивания Зеленского отдать ему замороженные активы России, высказанные им в ходе саммита ЕС в Брюсселе:
18 декабря, 17:30
Зеленский на саммите ЕС намекнул на скоропостижную смерть ТрампаВладимир Зеленский в своем выступлении на саммите ЕС намекает, что нынешний президент США Дональд Трамп может скоропостижно скончаться. Об этом 18 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
Внутриполитическая катастрофа
Как известно, жадность фраера сгубила. В роли пресловутого "фраера" оказались Зеленский и Ермак.
Отношения украинской власти с т.н. "антикоррупционной вертикалью", созданной США в 2014-19 годах, строились на основе эквивалентного обмена. Антикоррупционные органы создавались для контроля над украинской властью, но в этом плане они оказались абсолютно нефункциональными вследствие фантастического непрофессионализма и коррумпированности.
С начала СВО НАБУ вполне нормально работала с властью, выколачивая из бизнеса деньги для пополнения бюджета. Сотрудничество шло нормально и вдруг 22 июля Верховная Рада приняла закон, подчиняющий антикоррупционные органы Офису генпрокурора, сокращая, к тому же, их полномочия.
Сотрудники органов, конечно, возбудились, поскольку привыкли к независимости (в смысле – бесконтрольности и безответственности), но вряд ли могли что-то сделать.
Зато сделали грантодатели, сплошь связанные, как на грех, с Демократической партией – той самой, которая, по логике, является союзником Киева в борьбе с Трампом. Они вывели не боящуюся ТЦК молодежь на "картонный майдан" и… Зеленский испугался. Он тут же дал задний ход, срочно вызвал депутатов из отпусков и добился отмены принятого и подписанного им закона.
Это была политическая катастрофа – слабости в украинской политике не прощают. Стоит напомнить, что Порошенко* "михомайдан" просто проигнорировал. Проиграл он уже потом, когда после керченской провокации пошёл на уступки США и не ввёл военное положение на всей территории страны. Но именно майдана он не боялся.
- РИА Новости, 1920, 24.07.2025
24 июля, 16:27
"Картонный майдан" и внезапный кризис украинского режимаЕщё недавно ничто не предвещало ничего – Зеленский прогнул под себя Трампа, Трамп прогнул под себя Европу… Нарисовалась новая схема, при которой Зеленский получит карт-бланш на продолжение войны до последнего украинца (по крайней мере – на время) и, вероятно, на что-то ещё. И тут… Внезапно на горизонте замаячило что-то нехорошее
НАБУ же начало целенаправленно рыть под украинское руководство… Собственно, операция "Мидас" началась ещё в 2024 году, но это был рутинный поиск компромата на всё, что шевелится, которым занимаются все спецслужбы на всякий случай (случаи реализовать полученную информацию представляются крайне редко – тут вспоминается французская комедия "Откройте, полиция!") Теперь же рыть начали предметно, хоть и традиционно непрофессионально, нарыв в результате на обвинения против соучредителя студии "Квартал-95" Миндича, а заодно и на самого Ермака.
Собственно, можно было и эту атаку отбить, но Зеленский поступил гибридно, отправив Ермака в отставку и успокоив этим бунт депутатов в "Слуге народа". Насколько можно понять, Ермак никуда не делся и продолжает рулить всеми делами, просто уже не из кабинета на Банковой (отметим, что новый глава ОП так и не назначен). Однако в публично-медийной сфере это было сильнейшее поражение, сравнимое по результату с "картонным майданом".
Ну и наконец – согласие, под давлением США, на проведение президентских выборов в условиях военного положения. Тех самых выборов, о необходимости которых говорила Россия и возможность проведения которых Киев отрицал.
И хотя социологи послушно рисуют рейтинги доверия Зеленскому на уровне 60% (причём после "миндичгейта" они даже выросли, во что поверить - себя не уважать), очевидно, что вероятность второго срока Зеленского после трижды продемонстрированной слабости около нулевая. Хотя всегда есть возможность тупо нарисовать победный протокол, даже не пытаясь считать голоса, и посмотреть на реакцию партнёров – такая хохма была бы в духе "квартала".
Спойлер: если Зеленский проиграет, следующий президент будет хуже. В том числе и для Трампа. Но Трамп об этом ещё не знает.
Государство-террорист
Положение на фронте для Украины в 2025 году было отвратительным – ВСУ оказались не в состоянии провести ни одной сколько-нибудь масштабной наступательной операции. Более того, в тылу ширятся конфликты вокруг деятельности ТЦК (и дело тут не в "российской пропаганде" – дискуссии идут в украинском сегменте социальных сетей). Ну и в довершение всего Украина столкнулась с дефицитом западной военной помощи из-за позиции Трампа.
- РИА Новости, 1920, 22.12.2025
15:26
Тупик СырскогоУкраинское командование пытается одновременно наступать на Купянск и Покровск. И будет пытаться делать это, пока не сожжёт все свои резервы. Не потому, что Сырский глуп. Как раз наоборот.
Тем не менее, ВСУ держат фронт, российское наступление ведётся темпами, которые в условиях мировых войн комментировали бы в духе "на западном фронте без перемен". При этом российское ВКС и ракетные войска наносят всё более мощные удары по тыловой инфраструктуре.
В этих условиях у Украины возникают проблемы чисто медийного порядка – нечего предоставить своему населению и Западу в качестве решительных "перемог", которые доказывали бы способность Украины победить в войне.
Единственным средством оказались диверсии.
Украинским спецслужбам удалось провести весьма эффектную (но вряд ли эффективную) операцию "Паутина" – удар провезёнными на территорию России дронами по самолётам дальней авиации.
Однако, главные усилия были направлены на масштабирование конфликта и вывод его за пределы Украины.
Во-первых, это нанесение ударов по объектам российского нефтегазового комплекса (НПЗ, нефтепровод "Дружба", Каспийский трубопроводный консорциум).
Разумеется, отчасти эти удары направлены по России, и они даже вызвали на какое-то время перебои с поставками нефтепродуктов внутри страны. Но главными целями были Европа и США. После бомбардировки объектов "Дружбы" Зеленский прямым текстом объявил, что это удар по экономическим интересам Венгрии – члена ЕС и НАТО. В КТК участвуют американские и европейские капиталы. От ударов по российским НПЗ Украину предостерегала ещё прошлая американская администрация – чтобы не дестабилизировать мировой рынок.
Во-вторых, это удары по танкерам российского "теневого флота" в международной акватории Чёрного и Средиземного морей. Причём в первом случае – в экономической зоне Турции, которая с киевским режимом вполне себе мило сотрудничает.
Любопытно, что Эстония, обычно совершенно неадекватная в своей русофобии, предложила Украине не делать такого в Балтийском море (там, впрочем, пиратством видимо займутся свежие члены НАТО – Финляндия и Швеция).
В-третьих, это провокации непосредственно на территории Европы – в виде налёта "российских" дронов на Польшу.
После этого появились вопросы, не из Киева ли управляются дроны, терроризирующие аэропорты и военные базы в Европе?
Всё это на фоне расследования дела о подрыве "Северного потока", в котором уже прямо поминается фамилия Залужного и косвенно – Зеленского.
Понятное дело, что нанесение ударов по европейским интересам и даже по европейской территории нужно киевскому режиму для интернационализации конфликта. Причём европейские элиты, отлично понимая, что происходит, во всём обвиняют Россию. Цель не скрывается – речь идёт о подготовке полномасштабной войны в 2028-30 годах.
Однако Украина выступает тут в том же качестве, что Аль-Каида** и ИГИЛ**, которые, как известно, в конце концов повернули оружие против США и их европейских союзников. Не корысти ради, а просто по людоедству своему…
* Объявлен в России членом экстремистского сообщества.
** Террористическая организация, запрещённая в России.
Об итогах 2025 года и перспективах на будущее говорили участники проведённого изданием "Украина.ру" форума "Глобальные последствия украинского кризиса". С основными тезисами выступающих можно ознакомиться в статье Сергея Зуева "Образ будущего для Украины и мира: нужна новая Переяславская Рада"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияУкраинаРоссияСШАДональд ТрампТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийНАТОЕСНАБУкоррупцияМайданпереговоры по Украине 2025война 2025выборыпрезидентские выборывыборы на Украинетерроризмдиверсия
 
