ВСУ усилили удары по территории РФ на фоне активизации переговоров — Мирошник

Украинские военные усилили удары по территории России на фоне активизации переговорного процесса, со второй половины ноября число обстрелов выросло почти на треть, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

"Вот сейчас на фоне последнего [мирного] предложения [президента США Дональда] Трампа мы наблюдаем рост практически на треть. Ну как минимум на 20-30% у нас наблюдается рост количества обстрелов, причем это видно на уровне сравнения недели к неделе", — цитирует посла газета "Известия".Больше всего от ударов ВСУ страдают Херсонская, Белгородская и Курская области, особенно растут попытки киевских боевиков наносить удары вглубь России, подчеркнул Мирошник."Число атак увеличивается на протяжении всего 2025 года — с января количество обстрелов возросло примерно вдвое. Например, на минувшей неделе число ударов по российским регионам достигало 560 в сутки", — добавил посол.О неправильных приоритетах Киева в выборе целей для атак БПЛА ранее заявил капитан ВСУ запаса Евгений Бекренев. По его мнению, Украина атакует регионы РФ в ущерб фронту.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

