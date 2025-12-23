https://ukraina.ru/20251223/kak-zelenskiy-stal-grinchem-a-pozitsiya-nato-o-voyne-s-rf-izmenilas-khronika-sobytiy-k-utru-23-dekabrya-1073510984.html

Как Зеленский стал Гринчем, а позиция НАТО о войне с РФ изменилась. Хроника событий к утру 23 декабря

Европа своей нерешительностью с российскими активами лишает Украину финансовой гарантии, заявили в Politico. Министр обороны Германии назвал нереалистичными слухи о нападении России на НАТО. На Украине отменили новогодние и рождественские выходные из-за военного положения. Такер Карлсон заявил, что США и Россия уже находятся в состоянии войны

На фоне признаний о слабости НАТО Германия отвергла слухи о войне с РоссиейГлава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус публично опроверг тревожные заявления о якобы неминуемом конфликте России с Североатлантическим альянсом. В интервью газете Zeit министр прямо отверг подобный сценарий."Я не верю в такой сценарий", — заявил Писториус, комментируя опасения некоторых западноевропейских политиков и официальных лиц. По его оценке, руководство России не имеет намерения начинать полномасштабный конфликт с НАТО.Это заявление прозвучало на фоне внутренних проблем внутри самого альянса. Ранее, 19 декабря, вице-адмирал Королевского флота Великобритании Майк Атли, возглавляющий Объединенное морское командование НАТО, констатировал, что вооружённые силы стран-членов недостаточно приспособлены для ведения продолжительных боевых действий и за последние 10 месяцев не продемонстрировали желаемой устойчивости. Таким образом, пока одни представители Запада пытаются мобилизовать союзников, указывая на "российскую угрозу", другие, как Писториус, стремятся снизить накал риторики.Война с Россией на нервной почве: Карлсон видит причину конфликта в истерии американского обществаМежду тем известный американский консервативный журналист и политический комментатор Такер Карлсон выступил с провокационным заявлением, заявив, что Соединённые Штаты и Россия уже фактически находятся в состоянии войны. По его мнению, причина этого — нагнетаемая в американском обществе "антироссийская истерия".Эти тезисы Карлсон обсудил в интервью с бывшим конгрессменом-республиканцем Мэттом Гетцем. В ходе беседы он также предложил неординарное решение: Москве и Вашингтону стоит создать совместную, единую архитектуру безопасности. По мнению журналиста, такой шаг был бы рационален, учитывая потенциал России, которую он охарактеризовал как страну, богатую природными ресурсами и подарившую миру культурное наследие, включающее, например, Фёдора Достоевского."Фиаско" Европы: как отказ от российских активов подставил Украину под финансовый ударРешение Европейского союза отказаться от изъятия замороженных российских активов для помощи Киеву стало стратегической ошибкой, которая подставила Украину под удар. С таким выводом выступило издание Politico, анализируя финансовые перспективы поддержки военных действий.Как утверждается в статье, принятый на саммите ЕС кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, рассчитанный на два года, является недостаточным. "Проще говоря, Украине будет нужно от Европы гораздо больше", — указывает издание, подчеркивая, что отказ от механизма использования самих активов лишил Киев гарантированного и долгосрочного источника финансирования.Политологи отмечают, что решение по активам высветило глубокий раскол среди европейских лидеров и стало "фиаско". Ситуацию усугубляет то, что получить следующий крупный транш Украине будет крайне сложно. К уже отказавшимся финансировать Киев Чехии, Словакии и Венгрии могут присоединиться новые скептики. При этом рассчитывать на смену курса в США также не приходится, так как, по мнению авторов, американский президент Дональд Трамп, скептически настроенный к помощи Украине, "все еще будет в Белом доме".Без праздника: на Украине отменили новогодние каникулы из-за военного положенияВласти Украины приняли решение об отмене традиционных новогодних и рождественских выходных дней для государственных и многих частных предприятий. В условиях военного положения 31 декабря, а также дни, прилегающие к праздникам, объявлены рабочими, без сокращения продолжительности дня.Изменение призвано обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры, оборонного сектора и всей экономики.С прошлого года глава киевского режима Владимир Зеленский перенёс официальную дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, разорвав многовековую православную традицию и символически приблизив страну к западному календарю.Фронтовая сводка В течение прошедшей ночи российские силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников. С одиннадцати часов вечера 22 декабря до семи утра 23 декабря дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено двадцать девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФОсновной целью атаки стал юг России. Над территорией Ростовской области было сбито четырнадцать воздушных целей. Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что атака отражалась в восьми районах области, включая Чертковский, Усть-Донецкий и Аксайский. В результате инцидента, по его словам, среди гражданского населения жертв и разрушений нет.Еще семь дронов были уничтожены в небе над Ставропольским краем. Три беспилотника сбили над Белгородской областью и еще три над территорией Республики Калмыкия. По одному летательному аппарату было перехвачено над Курской областью и Республикой Крым. Эта ночная атака стала одной из самых массовых попыток прорыва украинских БПЛА вглубь российской территории за последнее время.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Запорожском направлении идут бои в Приморском, в населённом пункте Степногорск продолжается зачистка. Российские подразделения продвигаются в районе Павловки и Новояковлевки, а также наступают севернее Степного.На Северском направлении отмечено продвижение ВС РФ северо-западнее Петровского и в районе Свято-Покровского, заняты господствующие высоты западнее Северска. Встречные бои продолжаются в Закотном, есть тактические успехи в Озёрном.Особенно жёсткое противостояние отмечается на Гуляйпольском направлении, где идут бои за центр города. Противник был выбит с территории музея у городской администрации. Также отмечается продвижение южнее Гуляйполя и объединение плацдармов западнее Нового Запорожья. Наступление ведётся в сторону населённых пунктов Косовцево и Терноватое, тяжёлые бои идут у Андреевки и Братского.На Красноармейском направлении наступление ведётся на Сергеевку, ожесточённые бои продолжаются в Гришино и районе Родинского. В Димитрове идёт зачистка. Российские подразделения вытесняют силы ВСУ на Добропольском выступе, Софиевка практически взята под контроль, бои идут в Торецком.

