https://ukraina.ru/20251223/kak-proshli-peregovory-rossii-i-ssha-v-mayyami-1073509201.html

Как прошли переговоры России и США в Майями

Как прошли переговоры России и США в Майями - 23.12.2025 Украина.ру

Как прошли переговоры России и США в Майями

Российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев завершил двухдневные переговоры с американскими коллегами и вылетел в Москву, чтобы лично доложить результаты президенту Владимиру Путину. Встреча длилась два дня в Майями. Её итоги обе стороны признали конструктивными.

2025-12-23T06:58

2025-12-23T06:58

2025-12-23T06:59

россия

москва

украина

кирилл дмитриев

стив уиткофф

дональд трамп

снбо

фбр

набу

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073355290_54:0:747:390_1920x0_80_0_0_a4fb72d4f452e46c0382bc9c9782fcb4.jpg

Больше деталей встречи Дмитриева с Уиткоффом нет. За сухими формулировками многие эксперты увидели отсутствие прогресса в решении украинского вопроса. Дмитриев не имел поручений передавать какие-либо прямые предложения или ультиматумы от президента Путина. Его миссия носила ознакомительный характер. Очевидно, сверяли внесенные изменения от европейцев."Разжигатели войны не смогли помешать" диалогу, намекая на попытки внешних сил сорвать консультации", - так охарактеризовал Дмитриев свой визит и анонсировал ответную встречу с американской делегацией уже в Москве.А пока основным итогом переговоров в Майами является сам факт проведения встречи и согласие сторон на продолжение диалога. Следующие дни покажут, как Москва оценит полученную информацию и даст ли зелёный свет следующему раунду. Более детально – в анализе экспертов.Общественный деятель Татьяна ПопЧто же, последняя полноценная рабочая неделя в году начинается с раздуто позитивных заявлений о прошедших на выходных встречах в Майями. Доволен "конструктивной работой" и намекает на новый раунд в Москве спецпредставтель нашего президента Дмитриев. Доволен встречами и с российской стороной, и с украинской, друг Трампа Уиткофф. Доволен даже глава украинского СНБО и фигурант дела Миндича Умеров, который, кажется, под благовидным предлогом встреч с представителями Белого дома наконец воссоединился с живущей в Штатах семьей.Бывает ли так, что позиции сторон не совпадают от слова совсем, но всем нравится результат? Вряд ли, если, конечно, не учитывать запущенные украинскими СМИ слухи, что киевский представитель решает в США вопросики немного иного свойства. Так, "Зеркало недели" пишет, что Умеров на переговорах с директором ФБР Пателем попросил повлиять на НАБУ в расследовании дела Миндича. С этой точки зрения пасьянс вполне сходится – русские с американцами пытаются наладить собственные отношения, Зеля с глобалистами и Демпартией собираются воевать до последнего украинца, а подельники просрочки используют переговоры, чтобы их грязные делишки не показывали широкой публике. И все довольны, кроме украинцев, которых продолжают ловить на улицах как собак. Другой дипломатии у Киева для сограждан нет.Политолог Максим ЖаровДвухдневные российско-американские переговоры в Майями с участием Кирилла Дмитриева Кремль медийно сопровождает весьма двусмысленно. С одной стороны, ТАСС и РИА "Новости" освещают каждый шаг и каждый чих Дмитриева в Майами. С другой стороны, Юрий Ушаков и Дмитрий Песков окантовывают миссию Дмитриева своими весьма саркастическими комментариями."Дмитриев должен сработать на "приём". — Песков"Дмитриев "Куба либре" пьет. В гольф, наверное, не играет — не умеет. Все остальное делает то, что нужно". — Юрий УшаковПри этом вечером, ещё до окончания сессии в Майями и до возвращения Дмитриева в Россию, Ушаков прямо сказал, что "большинство предложений европейцев и украинцев нам категорически не подойдут", тем самым сводя КПД миссии Дмитриева практически к нулю. На фоне Майями проводит свои медиа-манипуляции и Лондон. Марк Галеотти в The Spectator патетически восклицает "Путина нужно заставить прислушаться, но только если мы будем говорить ему что-то более полезное, чем морально оправданные, но политически пустые мантры". И как бы в ответ на эти медиа-манипуляции Лондона в России некоторым экспертам пришла в голову оригинальная мысль, что Кремлю неплохо бы "поговорить с Макроном". Но не Макрон управляет эскалацией в Украинском конфликте, так что все-таки лучше ориентироваться на свежий канал "Нарышкин-Метревели", чем разговаривать с пустотой.Общественный деятель Дмитрий СпивакГлобалистская Европа показала товарищу Трампу большую фигу. Посиделки в Майями уже ничего не изменят. Мирный договор, в любом его варианте, становится на паузу. Как минимум, до весны. А это значит, что Одесса, Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье, Кривой рог - приготовится к зиме.... Бесконечные тревоги. Взрывы. И сутками без света и тепла. А вот Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь и Буковель - там все иначе... Войны практически нет. Тревог нет. Свет есть. Жизнь кипит. На новогодние праздники космические ценники и полная загрузка... И строительный бум.. Но именно там большинство за то, чтобы.... никогда... и до конца... ну вы поняли...Украинский писатель Ян ВалетовЕсть заявление Уиткоффа по итогам переговоров с российской делегацией. Короткое, всего три небольших абзаца: ▪️На протяжении двух последних дней во Флориде Дмитриев провёл продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией по продвижению мирного плана Трампа. ▪️Американскую делегацию представляли Уиткофф, Кушнер и Джош Грюнбаум. ▪️Россия остаётся полностью приверженной достижению мира в Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку США для разрешения украинского конфликта, чтобы восстановить глобальную безопасность.Очень сухо. Сравните с заявлением по итогам переговоров с Украиной, где в три раза больше текста и есть хотя бы конкретика насчёт того, что обсуждали, а также фраза о совместном стратегическом подходе США, Украины и Европы. Здесь же вообще ничего - просто шли какие-то встречи. Ну и стандартные фразы о продуктивных переговорах. И как реверанс Уиткоффа России - война названа "украинским конфликтом". Всё. Всё, что можно сказать - доработанный Украиной и Европой план ожидаемо не устроил Кремль. Дальше предсказывать что-то сложно, потому что неизвестно, какая будет реакция Трампа. Будем ждать инсайдов.Публицист Александр ЮнашевПереговоры в Майами проходили в режиме куда более закрытом, чем было раньше. Видимо, Москве удалось донести до собеседников, что "мегафонная дипломатия" не особо эффективна. Весенние стамбульские переговоры активно анонсировали и освещали. Тогда это было оправданно, поскольку дело касалось в первую очередь гуманитарных вопросов (обмен телами, военнопленными и гражданскими). Но сейчас речь идёт о куда более сложных договорённостях. Кремль вообще не любит говорить "гоп" заранее, делать резонансные предсказания и делиться ожиданиями. Однако такую же нетипичную для себя осторожность в этот раз демонстрируют американцы и даже украинцы. Не говорю, что речь уже о финишной прямой, но эта деликатность кажется мне скорее хорошим знаком.Политолог Марат БашировУиткофф назвал переговоры в Майами конструктивными. … Я уже давно понял, что он оптимист и хочет постоянно радовать Трампа. Но это не переговоры - это консультации. Потому что, со стороны Украины присутствуют лица, которые не имеют право голоса в окружении Зеленского. Они могут обсуждать последовательность шагов, тайминг, но ключевые решения только за Радой и за Зеленским. … И Рубио не прилетал в Майами. А это знак отсутствия критического прогресса. … Зеленский будет тянуть время пока у американцев не лопнет терпение.О том, что тем временем о ситуации на Украине говорят и думают украинские эксперты - в статье Сергея Зуева "В ожидании капитуляции и временного правительства. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё"

россия

москва

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

россия, москва, украина, кирилл дмитриев, стив уиткофф, дональд трамп, снбо, фбр, набу, эксклюзив