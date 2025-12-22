Военный эксперт Борис Рожин: Россия показала ВСУ, что готова прервать сообщение между Сумами и Харьковом - 22.12.2025 Украина.ру
Военный эксперт Борис Рожин: Россия показала ВСУ, что готова прервать сообщение между Сумами и Харьковом
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что до конца года армия России еще добьется определенных успехов на фронте. Эти успехи у нас уже есть. Пойдем с юга на север.Можно ожидать, что достаточно скоро будет добито сопротивление ВСУ в Степногорске. Занятие этого города откроет нам новые возможности для продвижения вплоть до самого Запорожья.В Гуляйполе мы уже ведем бои за центр. Может быть, не до нового года, но в обозримой перспективе этот город точно станет российским. Помимо этого, следует ожидать серьезных успехов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, где группировка "Восток" не прекращает своего наступления.Димитров находится на грани. Неважно, до нового года или после добьют остатки окруженного гарнизона.Идет достаточно тяжелый штурм Константиновки. Противник серьезно упирается, понимая, что ее потеря откроет нашим войскам выход в сердце Славянско-Краматорской агломерации. Полагаю, вопрос с ней будет решаться во второй половине зимы.Северск мы заняли и идем дальше. Также идут бои на окраинах Красного Лимана. Ставка делается не на лобовой штурм, а на постепенное обжатие и перехват логистики по образцу других городов.Продолжаются тяжелые бои за Купянск. ВСУ, сняв резервы с других направлений, пытаются водрузить флаг в центре города. Да, они опять накатили и зашли, но ценой этого наступления Сырского стало ослабление других направлений. Благодаря этому сравнительно быстро пали Волчанск и Вильча, а также появились новые успехи в Сумской области.В частности, группировка "Север" заняла два населенных пункта юго-восточнее Сум (Высокое и Грабовское), рядом с которыми проходит и железная дорога, и автомобильное шоссе. Это уже создает угрозу перерезания коммуникации между Сумами и Харьковом.До этого ВСУ два месяца героически отбивали у нас Андреевку, куда наши войска снова зашли. И теперь мы показываем, что если противник сюда не перебросит резервы, то мы продолжим занимать новые территории. А если перебросит, то это будет означать, что группировка "Север" в Сумской области свои задачи выполнила, так как сковала значительные силы врага и позволила нам продвигаться на других участках.У противника не хватает резервов, чтобы прикрывать всю линию соприкосновения. Наше командование этим пользуется. Да, под Купянском мы отбиваемся, но на остальных участках двигаемся вперед. Эта стратегия на растягивание фронта ВСУ продолжится.Повторюсь, мы продолжим ставить противнику эту вилку: какими территориями следует пожертвовать в интересах более приоритетных участков. Важно наносить удары в разных местах, чтобы ВСУ не могли накапливать резервы и пользоваться тем, что фронт стабильный. Это и делается.
Военный эксперт Борис Рожин: Россия показала ВСУ, что готова прервать сообщение между Сумами и Харьковом

15:32 22.12.2025
 
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что до конца года армия России еще добьется определенных успехов на фронте. Эти успехи у нас уже есть. Пойдем с юга на север.
Можно ожидать, что достаточно скоро будет добито сопротивление ВСУ в Степногорске. Занятие этого города откроет нам новые возможности для продвижения вплоть до самого Запорожья.
В Гуляйполе мы уже ведем бои за центр. Может быть, не до нового года, но в обозримой перспективе этот город точно станет российским. Помимо этого, следует ожидать серьезных успехов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, где группировка "Восток" не прекращает своего наступления.
Димитров находится на грани. Неважно, до нового года или после добьют остатки окруженного гарнизона.
Идет достаточно тяжелый штурм Константиновки. Противник серьезно упирается, понимая, что ее потеря откроет нашим войскам выход в сердце Славянско-Краматорской агломерации. Полагаю, вопрос с ней будет решаться во второй половине зимы.
Северск мы заняли и идем дальше. Также идут бои на окраинах Красного Лимана. Ставка делается не на лобовой штурм, а на постепенное обжатие и перехват логистики по образцу других городов.
Продолжаются тяжелые бои за Купянск. ВСУ, сняв резервы с других направлений, пытаются водрузить флаг в центре города. Да, они опять накатили и зашли, но ценой этого наступления Сырского стало ослабление других направлений. Благодаря этому сравнительно быстро пали Волчанск и Вильча, а также появились новые успехи в Сумской области.
В частности, группировка "Север" заняла два населенных пункта юго-восточнее Сум (Высокое и Грабовское), рядом с которыми проходит и железная дорога, и автомобильное шоссе. Это уже создает угрозу перерезания коммуникации между Сумами и Харьковом.
До этого ВСУ два месяца героически отбивали у нас Андреевку, куда наши войска снова зашли. И теперь мы показываем, что если противник сюда не перебросит резервы, то мы продолжим занимать новые территории. А если перебросит, то это будет означать, что группировка "Север" в Сумской области свои задачи выполнила, так как сковала значительные силы врага и позволила нам продвигаться на других участках.
У противника не хватает резервов, чтобы прикрывать всю линию соприкосновения. Наше командование этим пользуется. Да, под Купянском мы отбиваемся, но на остальных участках двигаемся вперед. Эта стратегия на растягивание фронта ВСУ продолжится.
Повторюсь, мы продолжим ставить противнику эту вилку: какими территориями следует пожертвовать в интересах более приоритетных участков. Важно наносить удары в разных местах, чтобы ВСУ не могли накапливать резервы и пользоваться тем, что фронт стабильный. Это и делается.
