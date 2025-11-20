https://ukraina.ru/20251120/petr-akopov-esli-zelenskiy-poteryaet-ermaka-to-zapustit-obratnyy-otschet-vremeni-dlya-sebya-1071931749.html

Петр Акопов: Если Зеленский потеряет Ермака, то запустит обратный отсчет времени для себя

Петр Акопов: Если Зеленский потеряет Ермака, то запустит обратный отсчет времени для себя - 20.11.2025 Украина.ру

Петр Акопов: Если Зеленский потеряет Ермака, то запустит обратный отсчет времени для себя

Ключевым моментом, который заставит Киев идти на переговоры с Москвой и принятия наших условий, будет очень жесткий ультиматум со стороны Штатов. Пока я не вижу для него условий. До этого Зеленский будет юлить, играть на противоречиях между Европой и Штатами и внутри самих США, оттягивая неизбежный финал.

2025-11-20T18:00

2025-11-20T18:00

2025-11-20T18:20

интервью

россия

украина

москва

владимир зеленский

андрей ермак

дональд трамп

вооруженные силы украины

ес

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/14/1071932479_104:21:828:428_1920x0_80_0_0_72de0a567a530a57bb4d3de5f467dd10.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов.Источники The Telegraph утверждают, что очередной мирный план Дональда Трампа содержит предложение России взять в аренду районы Донбасса, которые пока еще контролируются ВСУ. То есть предполагается, что Москва "будет платить арендную плату за фактический контроль над регионом". Кроме того, план США по урегулированию конфликта на Украине предполагает сокращение численности ВСУ до 40% от нынешнего уровня, сообщает британский журнал The Economist.- Петр, откуда вообще взялась такая идея и почему Трамп после встречи в Анкоридже решил, что Россия согласится арендовать свой собственный регион?- Это один из вариантов, который, видимо, предлагал Уиткофф. Все-таки он девелопер и юрист. Конечно, это смешно. Такие предложения со стороны американцев могли быть, но Россия это не примет. Да и Украина это не примет. То есть территории могут быть заняты Россией или в ходе боевых действий, или после эвакуации украинской армии из тех частей Донбасса, которые пока нами не заняты.Варианты аренды — это фантазии конкретных людей из переговорного процесса.- Украинская сторона, очевидно, еще и выступает против предложения сократить ВСУ на 40% и отказаться от дальнобойных систем вооружения?- Да, но если мы вспомним Стамбульские переговоры в начале войны, там тоже шла об этом речь. Сокращение армии Украины было требованием России до начала войны (фактически не выдвигалось, но подразумевалось), было требованием после начала войны во время переговоров в марте-апреле 2022 года и остается сейчас.ВСУ насчитывают 700 тысяч человек. Россия не согласится на серьезные переговоры о мирном урегулировании без кардинального сокращения украинской армии. Думаю, что даже численность в 350 тысяч будет расценена Россией как очень большая.Но пока Зеленский пользуется поддержкой большей части европейцев и части американцев, он на это не согласится.- В последнее время эксперты высказывали предположение, что коррупционный скандал вокруг "пленок Миндича" был инспирирован Вашингтоном для того, чтобы усилить давление на Зеленского и принудить его к мирному соглашению. Можно ли сейчас говорить, что этот план провалился?- Нет. Во-первых, это не было инициировано Вашингтоном. Скорее, это стечение обстоятельств и игра некоторых европейских сил. Но Трамп этим пытается воспользоваться. Он всегда готов использовать подвернувшиеся случаи и варианты. Коррупционная история будет использована не только так, как слив плана якобы подготовленного Уиткоффом и Дмитриевым, но и другими способами. Сейчас наступил этап, когда американцы будут давить на Киев разными способами. И дело Миндича это хороший повод для давления на Киев, принуждая его к заключению перемирия, которое учитывает большую часть требований Москвы.- Какой вариант сценария событий на Украине вы рассматриваете как вероятный? Отставка главы офиса Ермака, возможная замена Зеленского на Залужного?- На Украине возможно все, но предсказывать конкретные сроки и темпы сейчас предсказывать невозможно. Скандал с Миндичем может дойти до максимальной степени. Вплоть до образования правительства, которое не будет контролироваться Зеленским, отставки Ермака и так далее. Такой потенциал у этой истории есть, но вероятность этого я оцениваю как один к трем.Большая вероятность того, что Зеленский сумеет купировать ситуацию, отделавшись отдельными отставками, и сохранить контроль над властью.Еще один вариант – Зеленский будет вынужден отправить в отставку Ермака и сохранит свое правительство, хотя и сильно переделанное. Но с потерей Ермака начнется обратный отсчет времени до того, как Зеленский падет. Это не значит, что это произойдет через месяц, полгода или год, но Зеленский будет существенно ослаблен, если сдаст Ермака.- Насколько сильный удар по режиму Зеленского нанесет приближающееся падение Красноармейска (Покровска)?- Совокупность этих факторов усилит общий эффект. Плохая ситуация на фронте, коррупционные скандалы, отставки, если они состоятся, ключевых лиц из окружения могут дать некий кумулятивный эффект.Но ключевым моментом, который заставит Киев идти на переговоры с Москвой и принятия наших условий, будет очень жесткий ультиматум со стороны Штатов. Пока я не вижу для него условий. До этого Зеленский будет юлить, играть на противоречиях между Европой и Штатами и внутри самих США, оттягивая неизбежный финал.- Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ответный план на случай экспроприации ЕС российских активов сформирован в правительстве. Что он может в себя включать?- В России есть европейская собственность. Тот же Euroclear утверждал, что содержит в России активы на 17 млрд. Это, конечно, немного по сравнению с тем, что находится в Европе. Если Евросоюзом будет принято решение о конфискации наших активов, Россия примет симметричные меры. Собственность компаний западных стран будет конфискована тоже.Также на эту тему - Иван Скориков: Зеленский отбивается и от Трампа, и от глобалистов, а Россия занимает Покровск и Купянск

https://ukraina.ru/20251120/arenda-donbassa-sokraschenie-vsu-russkiy-yazyk-chto-predlagaet-tramp-moskve-i-kievu-1071907261.html

https://ukraina.ru/20251120/1071930403.html

россия

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, украина, москва, владимир зеленский, андрей ермак, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, украина.ру