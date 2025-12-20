https://ukraina.ru/20251220/na-puti-v-mayami-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-20-dekabrya-1073410614.html

На пути в Майами, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 декабря

На пути в Майами, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 декабря

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отправился в Майами на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отправился в Майами на переговоры по урегулированию конфликта на Украине."На пути в Майами. Пока разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине, я вспомнил об этом видео со своей предыдущей поездки — свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи", — написал он в соцсети Х.Ранее портал Axios сообщал, что Дмитриев встретится со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.Сам президент США Дональд Трамп на фоне ожидаемых переговоров заявил, что намерен поехать во Флориду.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.Позднее на подведении итогов года 19 декабря сам президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к компромиссам по Украине."На предварительных встречах в Москве нам были сделаны предложения и к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж [на саммит с президентом США], я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны. Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, совершенно некорректно", — подчеркнул он.Так Путин ответил на вопрос американского телеканала NBC News. Президент России напомнил, что боевые действия были инициированы после государственного переворота на Украине в 2014 году и последовавшего наступления украинских сил в Донбассе. Путин указал, что Россия долгое время не признавала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, но после обмана со стороны Запада и срыва Минских соглашений была вынуждена начать специальную военную операцию.Обстрелы и налётыУтром 20 декабря Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 10 – над территорией Белгородской области, 10 – над территорией Воронежской области, 2 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 2 БПЛА сбиты над территорией Липецкой области, 2 БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря, 1 – над территорией Брянской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 4 удара по территории этого региона России, выпустив в общей сложности 4 единицы боеприпасов.На горловском направлении ВСУ совершили 3 вооружённые атаки, на Старобешевском — 1. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 14 жилых домостроений и 7 объектов гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 18 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Алёшки — 5; Великие Копани — 2; Великая Лепетиха — 2; Малая Лепетиха — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Князе-Григоровка, Горностаевка, Алёшки и Каховка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Также администрация Горностаевского муниципального округа сообщила о 13 атаках БПЛА.Утром 20 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Повреждены линия электропередачи и автомобиль", — писал губернатор.В Белгородском округе село Ясные Зори атаковано беспилотником — повреждено частное домовладение.В Борисовском округе посёлок Борисовка подвергся атаке беспилотника. Также над округом сбиты 9 БПЛА. Повреждён инфраструктурный объект."В Валуйском округе в районе села Борки бойцы самообороны обнаружили автомобиль, который, предварительно, подвергся атаке 17 декабря. В машине находились две женщины, которые погибли. Транспортное средство повреждено. Кроме того, над округом сбиты 12 беспилотников", — сообщил Гладков.Над Вейделевским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Последствий нет.В Волоконовском округе по селу Коновалово, хуторам Плотовка и Шаховка произведены атаки 8 беспилотников, 5 из которых сбиты."В хуторе Плотовка в результате детонации FPV-дрона во дворе домовладения ранен мужчина. Пострадавшему оказана медицинская помощь, лечение продолжает амбулаторно. На месте атаки повреждены гараж и автомобиль", — отметил губернатор.В хуторе Шаховка повреждён социальный объект, в селе Коновалово — частный дом.В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Глотово и Замостье выпущен один боеприпас и нанесены удары 12 беспилотников, 6 из которых сбиты. В селе Глотово повреждены машина и 2 частных дома, в селе Замостье — социальный объект, КамАЗ, надворная постройка, частный дом и 3 автомобиля, 2 из которых уничтожены огнём."Над Красногвардейским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без последствий", — указывалось в сводке.В Краснояружском округе по селу Теребрено с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства. Повреждений нет.Над Новооскольским округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Без последствий.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Графовка, Муром и Новая Таволжанка выпущено 4 боеприпаса и нанесены удары 12 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка повреждён частный дом, в городе Шебекино — хозпостройка, в селе Белянка — 2 автомобиля, один из которых уничтожен огнём.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее о прямой линии с президентом России Владимиром Путиным — в статье Павла Котова "Неожиданно про выборы на Украине, непростые решения Анкориджа: "Итоги года" с Путиным".

