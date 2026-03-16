Купянское направление: идут ожесточённые бои на севере города - 16.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260316/kupyanskoe-napravlenie-idut-ozhestochnnye-boi-na-severe-goroda-1076828259.html
Купянское направление: идут ожесточённые бои на севере города
Купянское направление: идут ожесточённые бои на севере города - 16.03.2026 Украина.ру
Купянское направление: идут ожесточённые бои на севере города
По информации канала "Фронтовая птичка", на Купянском направлении 15 марта сохраняется сложная и динамичная обстановка, украинское командование пытается контратаковать с севера, стремясь оттеснить российские подразделения и изолировать их в центре города
2026-03-16T02:26
2026-03-16T02:26
украина.ру
сво
спецоперация
наступление вс рф
вс рф
россия
купянск
купянское направление
новости сво
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0b/1076637221_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_5bcf2a17d0c1ca63f8c363f55d270cd4.jpg
Сообщается о тяжёлых городских боях в районах улиц Давидова-Лучицкого и Мичурина. На фоне потерь украинская сторона перебрасывает на участок передовые группы иностранных наёмников.Одновременно российские подразделения усиливают давление на правом берегу Оскола — в районах Петропавловки, Подолов и Кучеровки. Также отмечено присутствие российских передовых отрядов на северных окраинах Купянска-Узлового.При попытках ротации украинские силы теряют технику — сообщается об уничтожении бронетранспортёров и САУ "Богдана".Ранее сообщалось, что на Восточно-Запорожском направлении российские подразделения развивают наступление на южном фланге, пока ВСУ пытаются удержать позиции в районе Большемихайловки.
россия
купянск
купянское направление
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0b/1076637221_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_11d5c2387a1c9696c2d0bcab98a22c2d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, сво, спецоперация, наступление вс рф, вс рф, россия, купянск, купянское направление, новости сво, война на украине, всу, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, ВС РФ, Россия, Купянск, Купянское направление, новости СВО, война на Украине, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина

Купянское направление: идут ожесточённые бои на севере города

02:26 16.03.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки "Гиацинт-С" на Днепропетровском направлении СВО
Боевая работа расчета пушки Гиацинт-С на Днепропетровском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
По информации канала "Фронтовая птичка", на Купянском направлении 15 марта сохраняется сложная и динамичная обстановка, украинское командование пытается контратаковать с севера, стремясь оттеснить российские подразделения и изолировать их в центре города
Сообщается о тяжёлых городских боях в районах улиц Давидова-Лучицкого и Мичурина. На фоне потерь украинская сторона перебрасывает на участок передовые группы иностранных наёмников.
Одновременно российские подразделения усиливают давление на правом берегу Оскола — в районах Петропавловки, Подолов и Кучеровки. Также отмечено присутствие российских передовых отрядов на северных окраинах Купянска-Узлового.
При попытках ротации украинские силы теряют технику — сообщается об уничтожении бронетранспортёров и САУ "Богдана".
Ранее сообщалось, что на Восточно-Запорожском направлении российские подразделения развивают наступление на южном фланге, пока ВСУ пытаются удержать позиции в районе Большемихайловки.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руСВОСпецоперациянаступление ВС РФВС РФРоссияКупянскКупянское направлениеновости СВОвойна на УкраинеВСУВооруженные силы УкраиныУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
