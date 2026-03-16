Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260316/my-znaem-odno-navernyaka--eto-proizoydt-orban-obvinil-bryussel-v-podgotovke-evropy-k-voyne-1076827522.html
"Мы знаем одно наверняка — это произойдёт": Орбан обвинил Брюссель в подготовке Европы к войне
2026-03-16T01:26
2026-03-16T01:28
украина.ру
новости
венгрия
виктор орбан
ес
брюссель
евросоюз
украина
война на украине
милитаризация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1069021844_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d7b9a5af26cb4901ced0f4dd41afa75f.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1069021844_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0df6f8cf9c280987e328be881a375b36.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
01:26 16.03.2026 (обновлено: 01:28 16.03.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкВиктор Орбан
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Руководство Евросоюза готовит Европу к войне и появление европейских солдат на Украине является только вопросом времени, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 15 марта сообщает РИА Новости
О самоубийственной политике евробюрократии, чреватой "неприятностями" для всех жителей Европы, премьер-министр Венгрии заявил, выступая перед участниками "Марша мира" в Будапеште.
"Приближается война. Брюссель взялся за войну на Украине. Поэтому сейчас он готовится к войне. Он уже переключился на военную экономику. Они не хотят избегать неприятностей, они идут прямо навстречу им. Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет", — сказал Орбан.
Венгерский премьер-министр подчеркнул, что обязуется "сохранить Венгрию островом безопасности и спокойствия даже в таком неспокойном мире".
Подробнее о схватке "еретиков" Европы с "либеральным ЕС Урсулы" в материале Елены Мурзиной - Орбан перед выборами: звонок маме и угрозы Зеленского.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиВенгрияВиктор ОрбанЕСБрюссельЕвросоюзУкраинавойна на УкраинемилитаризацияЕвропа
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
