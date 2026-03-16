https://ukraina.ru/20260316/my-znaem-odno-navernyaka--eto-proizoydt-orban-obvinil-bryussel-v-podgotovke-evropy-k-voyne-1076827522.html

"Мы знаем одно наверняка — это произойдёт": Орбан обвинил Брюссель в подготовке Европы к войне

Руководство Евросоюза готовит Европу к войне и появление европейских солдат на Украине является только вопросом времени, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 15 марта сообщает РИА Новости

2026-03-16T01:26

украина.ру

новости

венгрия

виктор орбан

ес

брюссель

евросоюз

украина

война на украине

милитаризация

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1069021844_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d7b9a5af26cb4901ced0f4dd41afa75f.jpg

О самоубийственной политике евробюрократии, чреватой "неприятностями" для всех жителей Европы, премьер-министр Венгрии заявил, выступая перед участниками "Марша мира" в Будапеште."Приближается война. Брюссель взялся за войну на Украине. Поэтому сейчас он готовится к войне. Он уже переключился на военную экономику. Они не хотят избегать неприятностей, они идут прямо навстречу им. Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет", — сказал Орбан.Венгерский премьер-министр подчеркнул, что обязуется "сохранить Венгрию островом безопасности и спокойствия даже в таком неспокойном мире".Подробнее о схватке "еретиков" Европы с "либеральным ЕС Урсулы" в материале Елены Мурзиной - Орбан перед выборами: звонок маме и угрозы Зеленского.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

