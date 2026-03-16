Российские войска продвигаются к Гуляйпольскому на Восточно-Запорожском направлении
На Восточно-Запорожском направлении российские подразделения развивают наступление на южном фланге, пока ВСУ пытаются удержать позиции в районе Большемихайловки. Об этом в ночь на 16 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-16T01:40
Как пишет "Рыбарь", бойцы группировки "Восток" продвинулись вдоль трассы Т-08-14 и ведут бои за опорные пункты на подступах к Гуляйпольскому. Под их контроль перешла большая часть заказника "Балка Резная", параллельно авиация наносит удары по позициям ВСУ.Южнее российские подразделения заняли территорию между Железнодорожным и Мирным, после чего украинские силы отошли к рубежам у аэродрома Мирное.Продвижение в этом районе открывает возможности для дальнейшего давления на Гуляйпольское и Чаривное, через которое проходят пути снабжения украинской группировки у Белогорья.Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль Сухецкое и расширяют зону влияния на Красноармейском направлении.
На Восточно-Запорожском направлении российские подразделения развивают наступление на южном фланге, пока ВСУ пытаются удержать позиции в районе Большемихайловки. Об этом в ночь на 16 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
Как пишет "Рыбарь", бойцы группировки "Восток" продвинулись вдоль трассы Т-08-14 и ведут бои за опорные пункты на подступах к Гуляйпольскому. Под их контроль перешла большая часть заказника "Балка Резная", параллельно авиация наносит удары по позициям ВСУ.
Южнее российские подразделения заняли территорию между Железнодорожным и Мирным, после чего украинские силы отошли к рубежам у аэродрома Мирное.
Продвижение в этом районе открывает возможности для дальнейшего давления на Гуляйпольское и Чаривное, через которое проходят пути снабжения украинской группировки у Белогорья.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль Сухецкое и расширяют зону влияния на Красноармейском направлении.
