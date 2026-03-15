Награда предателям, пауза в переговорах. Итоги 15 марта
Награда предателям, пауза в переговорах. Итоги 15 марта
Стало известно, как США отблагодарили тех, кто помог захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах с Украиной
18:43 15.03.2026
 
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Стало известно, как США отблагодарили тех, кто помог захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах с Украиной
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в разговоре с инвестором и аналитиком Сайрусом Янссеном рассказал о том, что предавшие президента Венесуэлы Николаса Мадуро люди из ближайшего окружения не получили обещанных денег от США.
"Помните, как за голову Мадуро назначили вознаграждение в размере $50 млн? Так вот информаторы DEA (Управление по борьбе с наркотиками – Ред.), одни из которых был личный шофер Мадуро, а еще двое остальных – из охраны. Они пошли на сотрудничество с американскими властями и, по сути, организовали всю операцию – похищение Мадуро. Ради денег, конечно. Вот ради чего. И Трамп – позор ему – награду им выплачивать отказался. Итак, эти ребята всё устроили, а их кинули", – рассказал Джонсон.
Ранее, 12 марта, испанская газета ABC сообщила, что Мадуро содержится в штрафном изоляторе в тюрьме в США.
"Мадуро помещён в штрафной изолятор... Заключённые могут выходить из камеры три раза в неделю на один час - всегда в кандалах на руках и ногах и в сопровождении двух охранников", – говорилось в публикации.
По данным источников издания, по ночам из камеры Мадуро слышно, как тот на испанском языке громко говорит, что его похитили и плохо с ним обращаются. Согласно информации газеты, Мадуро содержится в камере размером примерно три метра в длину и два метра в ширину с металлической кроватью, унитазом, раковиной и узким окном. По информации ABC, такой изолятор должен защищать заключенных из зоны риска и "предотвращать самоубийства", но на практике это почти постоянное содержание в изоляции.
"Также зафиксировано, что Мадуро и его жена попросили о консульском визите венесуэльских представителей, и суд распорядился его обеспечить. Этот визит состоялся 30 января", – сообщило издание.
Источники ABC заявили, что содержание Мадуро в изоляторе связано с "мерами безопасности".
На следующий день, 13 марта, американское издание The New York Post сообщило о том, что тележку с крупными золотыми слитками, которые якобы были изъяты у Мадуро, заметили на прошлой неделе у Овального кабинета в Белом доме.
"Во второй половине дня в прошлую пятницу, пока президент [США Дональд] Трамп был занят подписанием указов и совещаниями со своим кабинетом министров по Ирану, возле Овального кабинета было замечено золото", – писало издание.
По словам источников, это якобы "часть тайника", изъятого у президента Венесуэлы, которого США похитили в январе. При этом газета указала, что ясности в этом вопросе нет. Издание отметило, что золото могло быть венесуэльским, но не принадлежать лично президенту страны.
А 14 марта над Каракасом взвился флаг США. После семи лет перерыва – Венесуэла разорвала отношения с США в марте 2019 года, после того, как Соединённые Штаты признали Хуана Гуайдо "временным президентом" Венесуэлы – заработала дипмиссия США
"Утром 14 марта 2019 года американский флаг был в последний раз спущен у посольства США в Каракасе. Этим утром, 14 марта 2026 года, в это же время, моя команда и я подняли флаг - ровно через семь лет после его спуска", – заявила поверенная в делах США в Венесуэле Лора Догу.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости раскрыл, как теперь выстраивается диалог Москвы и Каракаса.
"Мы продолжаем быть в контакте (с Каракасом – Ред.), ведём диалог, мы сохраняем заинтересованность в экономическом взаимодействии. На повестке дня остаются проекты сотрудничества", – сказал он.
Ранее Песков сообщил РИА Новости, что Венесуэла остается дружественной для России страной.
Тем временем на Кубе из-за тяжёлой ситуации, вызванной энергетической блокадой США, в некоторых регионах вспыхнули протесты. Так, в городе Морон группа протестующих разгромила здание местного отделения Коммунистической партии. Протестующие забросали камнями, из приёмной была вынесена мебель, которую участники беспорядков подожгли прямо на улице. Кроме того, разгромили государственную аптеку и продовольственный магазин. Протестующие били окна и скандировали "Свобода!".
Как написал в соцсети Χ, президент Кубы Мигель Диас-Канель, жалобы и требования протестующих являются "законными", а их отчаяние вполне понятно. Однако власти не потерпят "насилия и вандализма, угрожающих спокойствию граждан", подчеркнул кубинский лидер.
Диас-Канель возложил вину за энергетический кризис на США. Он сообщил, что нефтяная блокада "жестоко усилилась в последние месяцы". Из-за американских санкций на Кубу уже три месяца не поступало топливо. При этом практически одновременно он сообщил, что Куба ведёт переговоры с правительством США. Переговоры направлены "на поиск решений двусторонних разногласий", указывал он.
Переговоры с Украиной
Пресс-секретарь президента России Песков в комментарии The Financial Times сообщил о паузе в переговорах с Украиной.
"В переговорах возникла пауза. У американцев есть другие приоритеты. Это понимаемо", ― указал Путин.
Ранее издание со ссылкой на источники сообщило, что Трамп теряет интерес к переговорам по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. По информации источников издания, на это повлияло начало военной операции США и Израиля против Ирана, на которой теперь сосредоточено внимание Вашингтона.
Один из дипломатов назвал "катастрофой" для Украины и Евросоюза перенос внимания США на конфликт в Иране. В частности, из-за смены США уведомили европейские страны о задержке поставок американского вооружения, включая средства противовоздушной обороны.
Ранее, 10 марта, Владимир Зеленский сообщил о переносе переговоров с Россией при посредничестве США. По его словам, переговоры планировались на 10-11 марта в Турции, однако они были перенесены по инициативе американской стороны из-за войны на Ближнем Востоке.
"Мы были готовы ехать в Турцию. Перенесли эту встречу. Именно американская сторона отложила, сказала: "Давайте на следующей неделе". Это информация, которая есть на сегодня", – заявил Зеленский.
Однако он добавил, что разговоры с американской стороной происходят ежедневно, поэтому "посмотрим, какая будет следующая дата".
Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что конкретной информации по дате и месту нового раунда трёхсторонних переговоров по Украине пока нет. При этом он указал, что Москва надеется, что новый раунд трёхсторонних переговоров по Украине состоится.
Как сообщил 13 марта РИА Новости дипломатический источник, турецкая сторона проинформировала участников переговоров по урегулированию конфликта на Украине о готовности принять их и ожидает от сторон конкретных решений.
"Свою готовность принять переговоры мы выразили. Мы принимающая сторона, решение по месту и дате выбирают сами стороны. Что касается нас, мы готовы", - заявил собеседник агентства.
До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова вновь предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Подробнее о психотипе Зеленского – в статье Захара Виноградова "Феномен Зеленского. По лестнице вверх, ведущей в ад".
