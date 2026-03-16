Фронтовая сводка за 15 марта от канала "Дневник Десантника"
Фронтовая сводка за 15 марта от канала "Дневник Десантника"
Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 15 марта
2026-03-16T03:56
Фронтовая сводка за 15 марта от канала "Дневник Десантника"

03:56 16.03.2026
 
© Фото : скриншот, Минобороны РФРабота расчета боевой машины "Торнадо-С" в зоне СВО
Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 15 марта
🟥 Красноармейское (Покровское) направление: В Гришино идёт зачистка северо-западной части села, противник потерял логистику. Бои продолжаются у Родинского и за Белицкое. В Доброполье российские силы уничтожают наблюдательные и огневые точки ВСУ в зданиях;
🟥 Харьковское направление: Российские подразделения продолжают давить на позиции противника, продвижение поддерживает авиация;
🟥 Купянское направление: Сообщается, что ВСУ начали использовать машины скорой помощи для перевозки личного состава и боеприпасов;
🟥 Удары по инфраструктуре: ВС РФ нанесли удары по трём железнодорожным станциям в Днепропетровской области, позициям ВСУ в Запорожской области, по портовой и прибрежной инфраструктуре в Сумах и Одесской области, по объектам в Вышгородском районе Киевской области, а также по военному объекту у военного городка в Лозовском районе.
Ранее сообщалось, что на Купянском направлении идут ожесточённые бои на севере города.
