Фронтовая сводка за 15 марта от канала "Дневник Десантника"

Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 15 марта

2026-03-16T03:56

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

🟥 Красноармейское (Покровское) направление: В Гришино идёт зачистка северо-западной части села, противник потерял логистику. Бои продолжаются у Родинского и за Белицкое. В Доброполье российские силы уничтожают наблюдательные и огневые точки ВСУ в зданиях;🟥 Харьковское направление: Российские подразделения продолжают давить на позиции противника, продвижение поддерживает авиация;🟥 Купянское направление: Сообщается, что ВСУ начали использовать машины скорой помощи для перевозки личного состава и боеприпасов;🟥 Удары по инфраструктуре: ВС РФ нанесли удары по трём железнодорожным станциям в Днепропетровской области, позициям ВСУ в Запорожской области, по портовой и прибрежной инфраструктуре в Сумах и Одесской области, по объектам в Вышгородском районе Киевской области, а также по военному объекту у военного городка в Лозовском районе.Ранее сообщалось, что на Купянском направлении идут ожесточённые бои на севере города.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

