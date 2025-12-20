https://ukraina.ru/20251220/chego-stoyat-na-poroge-most-vyydet-iz-chata-khronika-sobytiy-na-utro-20-dekabrya-1073405502.html

"Чего стоять на пороге?", "мост выйдет из чата". Хроника событий на утро 20 декабря

На Украине прокомментировали прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Армия России нанесла удар по мосту в Одесской области

Часть вопросов во время прямой линии касалась специальной военной операции. Президент России Владимир Путин напомнил, что коренной причиной конфликта стал государственный переворот в 2014-м на Украине и что Россия неоднократно пыталась положить конец"ДНР и ЛНР не хотели жить под давлением нацистов. Россия в 2022-м предупреждала Украину, что вынуждена будет признать непризнанные республики, просила дать людям спокойно жить", — отметил он.Президент подчеркнул, что РФ хотела бы завершить конфликт мирными средствами. Однако, несмотря на определенные сигналы — в том числе с Украины — о готовности к диалогу, пока в Киеве от этого отказываются. В частности, не видно желания обсуждать территориальный вопрос.Представительница "Другой Украины" спросила: поддерживает ли Россия временное международное управление в соседней стране для проведения выборов.Путин отметил, что Россия готова подумать над обеспечением безопасности Украины на время голосования."Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования", — указал Путин.Но если киевский режим хочет использовать выборы для задержки российских войск — этого не будет, подчеркнул президент России.Также Пути детально рассказал о положении на фронте. Наступление продолжается по всей линии боевого соприкосновения.Главными укрепрайонами ВСУ остаются Славянск, Краматорск и Константиновка. Особо глава государства выделил успехи в районе Красноармейска. ВСУ пытаются отбить этот важный плацдарм, но несут колоссальные потери. Соседний Димитров окружен, российские войска контролируют половину города.Когда зашла речь об освобождении Северска, Путин передал слово командиру штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Нарану Очир-Горяеву, непосредственно участвовавшему в этой операции. Тот пояснил: при штурме российские войска накопились малыми группами прямо под носом у противника.Кроме того, Путин сообщил об освобождении значительной часть Гуляйполя и Красного Лимана. И добавил: до конца года армия добьется новых успехов.Также Путин прокомментировал и видеоролик, записанный Владимиром Зеленским у стелы на въезде в Купянск."Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом", — сказал Путин.Эту часть прямой линии активно комментировали и на Украине."Путин прокомментировал видео Шредингера Зе возле стелы Купянск, которая "сейчас совсем по-другому выглядит"", — отметил, в частности, популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Также авторы канала обратили внимание на ответ Путина о воде для Донбасса."Об этом прямо не говорят, но, по нашему мнению, одна из причин требования РФ вывода ВСУ из Донецкой области как условия для мира - именно вода для Донецка и других городов", — писали авторы канала.Президент России, отвечая на прямой линии на вопрос о водоснабжении в ДНР, указал, что основная причина дефицита воды "находится за Славянском", который, "к сожалению, все ещё контролируется противником". По словам президента, окончательно решить проблему в регионе можно будет только после того, как эта территория будет освобождена армией России.Кроме того, указал Путин, есть и такие пути решения проблемы, как строительство новой ветки водовода из Дона, а также поиск воды на освобождённых территориях."Одна из ключевых проблем, которая досталась из прошлого, это водопотери, потому что потери воды в действующих трубопроводных системах до недавнего времени составляли 68%. Сейчас они уменьшились, но всё равно это 50%", — также отметил президент.Путин рассказал, что обсуждал эту проблему с правительством и руководством Донецкой Народной Республики, после чего пришёл к выводу: чтобы решить проблему с водопотерями, необходимо полностью отремонтировать всю трубопроводную систему региона. По словам Путина, "чтобы привести в нормативное состояние эту систему, свести водопотери к минимуму, к нулю, денег нужно истратить столько, сколько стоит сооружение ещё одного водовода"."Мост выйдет из чата"Украинские СМИ продолжают рассказывать о последствиях вывода из строя моста в населённом пункте Маяки, по которому проходит трасса М-15 на юго-запад Одесской области — в направлении Измаила, а также к границе с Молдавией и Румынией.Так, местные телеграм-каналы опубликовали фото образовавшихся на заправках очередей автомобилей."Мы предупреждали о топливном кризисе ещё 14 июня, который сегодня начал проявляться в Одессе. На одесских заправках очереди из-за закрытия моста в Маяках, люди опасаются возможного дефицита топлива. Уже все эксперты прогнозируют, что закрытие моста может заблокировать 60% импорта топлива в Украину. Это усилит черную зиму в Украине, так как топливо, энергетика и газодобыча сейчас под массированным прессингом ВС РФ", — писал в ночь на 20 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", комментируя видео с заправок.Другой популярный канал — "ЗеРада" — также прогнозирует Украине нерадостное будущее."Ещё пара прилётов, и мост в Маяках окончательно выйдет из чата. В итоге от Украины будет отрезана вся южная часть Одесской области. Попасть в Измаил из "материковой" части Одесской области и обратно можно будет только через Румынию. При том, что 60% импорта топлива идет в Украину через Измаил. Необходимо будет перестроить весь рынок нефтепродуктов Украины, что безусловно удорожит топливо. Высокую цену заплатит Украина, за эту эскалацию, но кого из принимающих решения это волнует, учитывая их британскую ориентацию", — отмечалось в публикации канала.Российский инженер и ракетостроитель Алексей Васильев отметил, что мосты по-прежнему остаются сложной целью, однако можно если не уничтожить их полностью, то существенно осложнить их использование."В Одесской области очередной раз подтвердилось, что мост это непростая мишень, сложная крепкая конструкция, снести его проблематично. Но после появления недорогих и точных массовых средств поражения, стало возможным устраивать регулярное повреждение, и препятствование восстановительным работам. То есть достигается тот же итоговый вариант - нарушение логистики у противника. Учитывая довольно хороший результат, стоит ожидать схожих действий и по остальным мостам, особенно по мере добивания энергетики", — отметил Васильев.Он подчеркнул, что без электричества получить щебень, сталь, цемент становится проблематичным, что дополнительно усложняет восстановление конструкций, и плюс замедляет строительство укреплений.Подробнее о прямой линии с президентом России Владимиром Путиным — в статье Павла Котова "Неожиданно про выборы на Украине, непростые решения Анкориджа: "Итоги года" с Путиным".

