https://ukraina.ru/20251219/v-shveytsarii-vpervye-osudili-voevavshego-za-vsu-namnika-k-poltora-godam-uslovno-1073339318.html

В Швейцарии впервые осудили воевавшего за ВСУ наёмника... к полтора годам условно

В Швейцарии впервые осудили воевавшего за ВСУ наёмника... к полтора годам условно - 19.12.2025 Украина.ру

В Швейцарии впервые осудили воевавшего за ВСУ наёмника... к полтора годам условно

Суд Швейцарии впервые вынес приговор наёмнику, воевавшему на стороне ВСУ, он приговорен к 1,5 года условного срока. Об этом в ночь на 19 декабря сообщает РИА Новости

2025-12-19T02:11

2025-12-19T02:11

2025-12-19T02:16

новости

украина.ру

швейцария

иностранные наемники

украина

вооруженные силы украины

израиль

верховный суд

европол

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101894/59/1018945923_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_67f226f525b0fa4b286a35a3bb62bbe8.jpg

"В своем решении военный трибунал признал 49-летнего мужчину виновным в службе в иностранной армии в течение не менее одного года. Он приговорен к условному сроку в полтора года", — цитирует агентство швейцарский телеканал RTS.В июле Верховный суд ДНР заочно признал гражданина Швейцарии и Израиля Ави Дорона Мотолу виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте) и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Слушание по делу Мотолы в Швейцарии состоялось в суде города Майлен кантона Цюрих в отсутствие обвиняемого. В суде напомнили, что самовольное решение воевать в рядах иностранной армии противоречит законодательству Швейцарии, однако отклонили запрос военной прокуратуры о наказании в виде шести месяцев реального тюремного срока. Суд также отклонил ходатайство защиты об оправдании подсудимого под предлогом "недостатка доказательств".Согласно обвинительному заключению, Мотола служил в ВСУ с февраля 2022 года как минимум до декабря 2024 года. При этом судьи приостановили исполнение приговора на четыре года, сославшись на то, что это первое военное преступление Мотолы, сообщил телеканал. Мотола неоднократно рассказывал в СМИ о своём участии в составе группы наёмников на Украине в боевых действиях против российских военных. Обвиняемый также находится в списке Европола, содержащем имена 573 потенциальных международных наёмников на Украине.У Мотолы нет школьного аттестата, он не получил никакого формального образования и, согласно показаниям его матери на суде, "всегда питал слабость к оружию". В прошлом врачи предполагали у него шизофрению и раздвоение личности. С 2014 по 2017 год он отбывал тюремный срок, который впоследствии был заменён на стационарную терапию в клинике после осуждения за другие преступления. Последние семь лет Мотола проживает в Израиле.Ранее сообщалось, что под Купянском ВСУ перебросили с других фронтов две бригады, изрядно разбавленные наёмниками из стран Латинской Америки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

швейцария

украина

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, швейцария, иностранные наемники, украина, вооруженные силы украины, израиль, верховный суд, европол, суд, уголовное дело, приговор