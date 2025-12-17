Под Купянском ВСУ бросили в топку наемников, срочно перебросив две бригады с других фронтов — Алехин - 17.12.2025 Украина.ру
Под Купянском ВСУ бросили в топку наемников, срочно перебросив две бригады с других фронтов — Алехин
Под Купянском не прекращаются тяжелые бои, где ВСУ пытаются деблокировать свои окруженные подразделения. Для этого киевский режим перебросил на участок дополнительные бригады и штурмовые полки. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Комментируя ситуацию на Купянском направлении, эксперт рассказал, что противник пытается деблокировать разрозненные подразделения. "С этой целью в бой брошены с других участков фронта две бригады ВСУ, а также задействованы два штурмовых полка и отряды специального назначения ССО и ГУР", — заявил Алехин.Он раскрыл состав подразделений ВСУ и их особенности. "Все они изрядно разбавлены наемниками из стран Латинской Америки. Слабая подготовка и отсутствие боевых навыков действовать в составе штурмовых подразделений компенсируется наркотической подпиткой", — пояснил военный обозреватель.При этом, по словам Алехина, бои носят крайне упорный характер. "Под Купянском продолжаются упорные и тяжелые бои. Который день подряд противник пытается деблокировать свои разрозненные подразделения в западной и юго-западной частях агломерации и силами штурмовых групп вклиниться в центральную часть города", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Медийная победа ВСУ под Купянском обернется для них тяжелыми последствиями" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО в материале "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Под Купянском не прекращаются тяжелые бои, где ВСУ пытаются деблокировать свои окруженные подразделения. Для этого киевский режим перебросил на участок дополнительные бригады и штурмовые полки. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Комментируя ситуацию на Купянском направлении, эксперт рассказал, что противник пытается деблокировать разрозненные подразделения. "С этой целью в бой брошены с других участков фронта две бригады ВСУ, а также задействованы два штурмовых полка и отряды специального назначения ССО и ГУР", — заявил Алехин.
Он раскрыл состав подразделений ВСУ и их особенности. "Все они изрядно разбавлены наемниками из стран Латинской Америки. Слабая подготовка и отсутствие боевых навыков действовать в составе штурмовых подразделений компенсируется наркотической подпиткой", — пояснил военный обозреватель.
При этом, по словам Алехина, бои носят крайне упорный характер. "Под Купянском продолжаются упорные и тяжелые бои. Который день подряд противник пытается деблокировать свои разрозненные подразделения в западной и юго-западной частях агломерации и силами штурмовых групп вклиниться в центральную часть города", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Медийная победа ВСУ под Купянском обернется для них тяжелыми последствиями" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО в материале "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.
