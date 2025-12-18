Елена Панина: Большая война Европы с Россией неизбежна и нам надо к ней серьезно готовиться
04:51 18.12.2025 (обновлено: 11:20 18.12.2025)
К сожалению, очень не хочется это констатировать, но большая война вероятна. Европа объявила датой начала 2030 год. Скорее всего, и к этому времени они будут не совсем готовы. Если войска коалиции желающих войдут на Украину, понадобятся более мощные средства поражения для их уничтожения.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.
Глава штаба ВВС Великобритании Ричард Найтон выступил с лекцией в аналитическом центре RUSI в Лондоне. Он заявил, что британцы должны быть готовы отправить своих детей в зону боевых действий.
- Елена Владимировна, ранее генсек НАТО Марк Рютте также предупредил, что европейцев ждет война, которую "пережили их деды и прадеды". Означают ли эти заявления, что Европа окончательно взяла курс на военную конфронтацию с Россией?
- Европейцы взяли этот курс и последовательно его реализуют. В начале этого года на саммите ЕС они не только приняли программу перевооружения, ремилитаризации Европы, но и институционализировали этот процесс. Они ввели финансовые институты, в том числе Фонд милитаризации Евросоюза. Взносы в него обеспечивают снижение налоговых платежей. То есть программа с механизмами ее реализации принята.
Вопрос в том, хватит ли у Европы ресурсов. Поэтому они будут продавливать решение о конфискации российских государственных средств и частных инвесторов. Делается это под прикрытием того, что деньги будут отправлены Украине. На самом деле речь идет о милитаризации, в том числе украинского ВПК, который они вписали в свой военно-промышленный комплекс.
- Какие ответные шаги должна предпринять Россия?
- Сейчас все ресурсы необходимо сосредоточить на укреплении своей обороноспособности, чтобы совершить резкий рывок в плане наращивания вооружений, восстановления энергоинфраструктуры, так как российские НПЗ пострадали от атак украинских БПЛА.
Поэтому средства, которые будут получены в результате конфискации западных активов в России должны быть направлены на повышение обороноспособности нашей страны.
На линии боевого соприкосновения необходимы решительные успехи наших группировок в Донбассе и на южном направлении, обеспечить которые должна мобилизация всех ресурсов.
- Трамп попытается самоустраниться от ситуации на европейском континенте?
- Трамп полностью самоустраниться не сможет. Ему никто не разрешит не продавать оружие Европе. Американские бизнес-структуры, связанные с ВПК, сметут его, если он этого делать не будет. США – великая держава. Там понимают, что если Европа найдет ресурсы и запустит процесс большой войны с Россией, то Америка, с Трампом или без, рискует остаться у разбитого корыта, не получив свой кусок пирога при новом дележе мира. Поэтому Штаты не смогут выйти из процессов в Европе, хотя в больше степени будут заняты своим задним двором – Латинской Америкой.
Мы много говорим о том, что антироссийские санкции ударяют и по Западу, это так, но, в том числе и с нашей помощью, за 30 лет они накопили столько ресурсов, что хотя простое население чувствует ухудшение жизни, но все же эти страны не впадают в нищету. Сейчас оно несколько индифферентное, но когда начнут гибнуть их дети, тогда они начнут задумываться.
Хотя европейцы, та же Франция, имеют существенные людские ресурсы в Африке, которые они могут мобилизовывать. Есть еще Финляндия, которая рвется в бой, та же Польша. Эти страны известны своей ненавистью к России и неоднократно в истории против нас воевали. Так что, если Европа начнет против нас войну, то нам придется применить ядерное оружие.
- Под угрозой в первую очередь окажутся северо-западные регионы нашей страны?
- Прогнозировать будущую войну сложно. Безъядерная война маловероятна, как и полномасштабная, потому что это будет означать уничтожение всего живого. Поэтому возможен ограниченный ядерный конфликт с применением тактического ядерного оружия. Здесь у нас есть и пока сохраняется преимущество.
Но плохо то, что курс на войну не только уже взят, но и последовательно проводится. И ситуация с российскими активами показывает, что Запад уже не видит Россию субъектом права, суверенной страной. С точки зрения международного права мы бы выиграли все суды, но никто не будет с нами судиться. То есть исковые заявления будут приняты, но их рассмотрение будет затягиваться, пока на эти ресурсы не будет завершена программа ремилитаризации Европы и Украины.
