Елена Панина: Большая война Европы с Россией неизбежна и нам надо к ней серьезно готовиться - 18.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251218/elena-panina-chtoby-podgotovitsya-k-bolshey-voyne-s-evropoy-rossii-ponadobitsya-konfiskovat-ee-1073237887.html
Елена Панина: Большая война Европы с Россией неизбежна и нам надо к ней серьезно готовиться
Елена Панина: Большая война Европы с Россией неизбежна и нам надо к ней серьезно готовиться - 18.12.2025 Украина.ру
Елена Панина: Большая война Европы с Россией неизбежна и нам надо к ней серьезно готовиться
К сожалению, очень не хочется это констатировать, но большая война вероятна. Европа объявила датой начала 2030 год. Скорее всего, и к этому времени они будут не совсем готовы. Если войска коалиции желающих войдут на Украину, понадобятся более мощные средства поражения для их уничтожения.
2025-12-18T04:51
2025-12-18T11:20
интервью
европа
россия
украина
дональд трамп
ес
впк
ввс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055937143_96:24:836:440_1920x0_80_0_0_774b4b9a27d75bbe3bfe7a6c8d79de0b.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.Глава штаба ВВС Великобритании Ричард Найтон выступил с лекцией в аналитическом центре RUSI в Лондоне. Он заявил, что британцы должны быть готовы отправить своих детей в зону боевых действий.- Елена Владимировна, ранее генсек НАТО Марк Рютте также предупредил, что европейцев ждет война, которую "пережили их деды и прадеды". Означают ли эти заявления, что Европа окончательно взяла курс на военную конфронтацию с Россией?- Европейцы взяли этот курс и последовательно его реализуют. В начале этого года на саммите ЕС они не только приняли программу перевооружения, ремилитаризации Европы, но и институционализировали этот процесс. Они ввели финансовые институты, в том числе Фонд милитаризации Евросоюза. Взносы в него обеспечивают снижение налоговых платежей. То есть программа с механизмами ее реализации принята. Вопрос в том, хватит ли у Европы ресурсов. Поэтому они будут продавливать решение о конфискации российских государственных средств и частных инвесторов. Делается это под прикрытием того, что деньги будут отправлены Украине. На самом деле речь идет о милитаризации, в том числе украинского ВПК, который они вписали в свой военно-промышленный комплекс.- Какие ответные шаги должна предпринять Россия?- Сейчас все ресурсы необходимо сосредоточить на укреплении своей обороноспособности, чтобы совершить резкий рывок в плане наращивания вооружений, восстановления энергоинфраструктуры, так как российские НПЗ пострадали от атак украинских БПЛА. Поэтому средства, которые будут получены в результате конфискации западных активов в России должны быть направлены на повышение обороноспособности нашей страны. На линии боевого соприкосновения необходимы решительные успехи наших группировок в Донбассе и на южном направлении, обеспечить которые должна мобилизация всех ресурсов.- Трамп попытается самоустраниться от ситуации на европейском континенте?- Трамп полностью самоустраниться не сможет. Ему никто не разрешит не продавать оружие Европе. Американские бизнес-структуры, связанные с ВПК, сметут его, если он этого делать не будет. США – великая держава. Там понимают, что если Европа найдет ресурсы и запустит процесс большой войны с Россией, то Америка, с Трампом или без, рискует остаться у разбитого корыта, не получив свой кусок пирога при новом дележе мира. Поэтому Штаты не смогут выйти из процессов в Европе, хотя в больше степени будут заняты своим задним двором – Латинской Америкой.К сожалению, очень не хочется это констатировать, но большая война вероятна. Европа объявила датой начала 2030 год. Скорее всего, и к этому времени они будут не совсем готовы. Если войска коалиции желающих войдут на Украину, понадобятся более мощные средства поражения для их уничтожения. Когда в Европу пойдут гробы, тогда там и по-другому сложится общественная ситуация.Мы много говорим о том, что антироссийские санкции ударяют и по Западу, это так, но, в том числе и с нашей помощью, за 30 лет они накопили столько ресурсов, что хотя простое население чувствует ухудшение жизни, но все же эти страны не впадают в нищету. Сейчас оно несколько индифферентное, но когда начнут гибнуть их дети, тогда они начнут задумываться.Хотя европейцы, та же Франция, имеют существенные людские ресурсы в Африке, которые они могут мобилизовывать. Есть еще Финляндия, которая рвется в бой, та же Польша. Эти страны известны своей ненавистью к России и неоднократно в истории против нас воевали. Так что, если Европа начнет против нас войну, то нам придется применить ядерное оружие.- Под угрозой в первую очередь окажутся северо-западные регионы нашей страны?- Прогнозировать будущую войну сложно. Безъядерная война маловероятна, как и полномасштабная, потому что это будет означать уничтожение всего живого. Поэтому возможен ограниченный ядерный конфликт с применением тактического ядерного оружия. Здесь у нас есть и пока сохраняется преимущество.Но плохо то, что курс на войну не только уже взят, но и последовательно проводится. И ситуация с российскими активами показывает, что Запад уже не видит Россию субъектом права, суверенной страной. С точки зрения международного права мы бы выиграли все суды, но никто не будет с нами судиться. То есть исковые заявления будут приняты, но их рассмотрение будет затягиваться, пока на эти ресурсы не будет завершена программа ремилитаризации Европы и Украины.Также на эту тему - Молятся на войну и имитируют мирные инициативы. Чем занимаются украинские элиты
https://ukraina.ru/20251217/ekonomika-ukrainy-i-voyna-isk-na-18-trln-rubley-i-blekaut-kak-novaya-norma-1073212011.html
https://ukraina.ru/20251217/1073238127.html
европа
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055937143_150:0:785:476_1920x0_80_0_0_b3e3fbdd5526f35ed1d7e5e67f4fe52a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, европа, россия, украина, дональд трамп, ес, впк, ввс
Интервью, Европа, Россия, Украина, Дональд Трамп, ЕС, ВПК, ВВС

Елена Панина: Большая война Европы с Россией неизбежна и нам надо к ней серьезно готовиться

04:51 18.12.2025 (обновлено: 11:20 18.12.2025)
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловЕлена Панина интервью
Елена Панина интервью - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
К сожалению, очень не хочется это констатировать, но большая война вероятна. Европа объявила датой начала 2030 год. Скорее всего, и к этому времени они будут не совсем готовы. Если войска коалиции желающих войдут на Украину, понадобятся более мощные средства поражения для их уничтожения.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.
Глава штаба ВВС Великобритании Ричард Найтон выступил с лекцией в аналитическом центре RUSI в Лондоне. Он заявил, что британцы должны быть готовы отправить своих детей в зону боевых действий.
- Елена Владимировна, ранее генсек НАТО Марк Рютте также предупредил, что европейцев ждет война, которую "пережили их деды и прадеды". Означают ли эти заявления, что Европа окончательно взяла курс на военную конфронтацию с Россией?
- Европейцы взяли этот курс и последовательно его реализуют. В начале этого года на саммите ЕС они не только приняли программу перевооружения, ремилитаризации Европы, но и институционализировали этот процесс. Они ввели финансовые институты, в том числе Фонд милитаризации Евросоюза. Взносы в него обеспечивают снижение налоговых платежей. То есть программа с механизмами ее реализации принята.
Вопрос в том, хватит ли у Европы ресурсов. Поэтому они будут продавливать решение о конфискации российских государственных средств и частных инвесторов. Делается это под прикрытием того, что деньги будут отправлены Украине. На самом деле речь идет о милитаризации, в том числе украинского ВПК, который они вписали в свой военно-промышленный комплекс.
‼ Экономика Украины и война: электрическая децентрализация и европейские финансовые споры - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Вчера, 04:56
Экономика Украины и война: иск на 18 трлн рублей и блэкаут как новая нормаС точки зрения новостной повестки, несмотря на изменение дат в календаре, новая неделя так и не наступила — украинская экономика продолжает жить в той же теми и теми же новостями, что и на позапрошлой неделе. Тема номер один — электроэнергетика. Тема номер два — деньги.
- Какие ответные шаги должна предпринять Россия?
- Сейчас все ресурсы необходимо сосредоточить на укреплении своей обороноспособности, чтобы совершить резкий рывок в плане наращивания вооружений, восстановления энергоинфраструктуры, так как российские НПЗ пострадали от атак украинских БПЛА.
Поэтому средства, которые будут получены в результате конфискации западных активов в России должны быть направлены на повышение обороноспособности нашей страны.
На линии боевого соприкосновения необходимы решительные успехи наших группировок в Донбассе и на южном направлении, обеспечить которые должна мобилизация всех ресурсов.
- Трамп попытается самоустраниться от ситуации на европейском континенте?
- Трамп полностью самоустраниться не сможет. Ему никто не разрешит не продавать оружие Европе. Американские бизнес-структуры, связанные с ВПК, сметут его, если он этого делать не будет. США – великая держава. Там понимают, что если Европа найдет ресурсы и запустит процесс большой войны с Россией, то Америка, с Трампом или без, рискует остаться у разбитого корыта, не получив свой кусок пирога при новом дележе мира. Поэтому Штаты не смогут выйти из процессов в Европе, хотя в больше степени будут заняты своим задним двором – Латинской Америкой.
К сожалению, очень не хочется это констатировать, но большая война вероятна. Европа объявила датой начала 2030 год. Скорее всего, и к этому времени они будут не совсем готовы. Если войска коалиции желающих войдут на Украину, понадобятся более мощные средства поражения для их уничтожения. Когда в Европу пойдут гробы, тогда там и по-другому сложится общественная ситуация.
Мы много говорим о том, что антироссийские санкции ударяют и по Западу, это так, но, в том числе и с нашей помощью, за 30 лет они накопили столько ресурсов, что хотя простое население чувствует ухудшение жизни, но все же эти страны не впадают в нищету. Сейчас оно несколько индифферентное, но когда начнут гибнуть их дети, тогда они начнут задумываться.
Ирина Алкснис интервью - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Вчера, 16:08
Ирина Алкснис: США и Россия сделали ставку на то, что в ближайшее время Киев и Европа сломаются первымиЕвропа и Киев торпедируют договоренности о мире. Россия будет двигать фронт на Запад. А Трамп не будет жестко настаивать на скорейшем завершении войны именно потому, что у него есть время и пространство для маневра, чтобы потянуть эту ситуацию
Хотя европейцы, та же Франция, имеют существенные людские ресурсы в Африке, которые они могут мобилизовывать. Есть еще Финляндия, которая рвется в бой, та же Польша. Эти страны известны своей ненавистью к России и неоднократно в истории против нас воевали. Так что, если Европа начнет против нас войну, то нам придется применить ядерное оружие.
- Под угрозой в первую очередь окажутся северо-западные регионы нашей страны?
- Прогнозировать будущую войну сложно. Безъядерная война маловероятна, как и полномасштабная, потому что это будет означать уничтожение всего живого. Поэтому возможен ограниченный ядерный конфликт с применением тактического ядерного оружия. Здесь у нас есть и пока сохраняется преимущество.
Но плохо то, что курс на войну не только уже взят, но и последовательно проводится. И ситуация с российскими активами показывает, что Запад уже не видит Россию субъектом права, суверенной страной. С точки зрения международного права мы бы выиграли все суды, но никто не будет с нами судиться. То есть исковые заявления будут приняты, но их рассмотрение будет затягиваться, пока на эти ресурсы не будет завершена программа ремилитаризации Европы и Украины.
Также на эту тему - Молятся на войну и имитируют мирные инициативы. Чем занимаются украинские элиты
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюЕвропаРоссияУкраинаДональд ТрампЕСВПКВВС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:14Саммит ЕС в Брюсселе: Как авантюра с российскими активами расколола Европу и обнажила её кризис
18:12Запах хвои и противодействие фейкам: как Венесуэла готовится к вторжению США
18:11Погиб весь экипаж: ВСУ заявили о потере вертолета Ми-24
18:07После войны Украину на долгие годы захлестнет разгул преступности и беспредела - Бондаренко
18:00Александр Камкин: Германия становится стальным тараном Европы, чтобы начать большую войну с Россией
17:43Брифинг начальника ГШ РФ Валерия Герасимова: главные тезисы
17:30Зеленский на саммите ЕС намекнул на скоропостижную смерть Трампа
17:17Над Черным морем работает авиация НАТО — военкор Юрий Котенок
17:16ВСУ выбиты с позиций в Купянске
17:09Упрашивания Зеленского отдать ему замороженные активы России на саммите ЕС в Брюсселе - тезисы
16:54Что меняет сознание жителей Украины и как России вести себя с Трампом — Миронов
16:53"Не нападайте на меня": Туск и Макрон столкнулись с неожиданной проблемой на саммите ЕС
16:25После освобождения Северска: "Дневник Десантника" рассказал, что происходит на этом направлении
16:21Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики ВСУ атакуют окраины Купянска, но гибнут под ударами РСЗО и ТОС
16:18Кремль готовит контакты с США, запуск нового "Искандера", Казахстан против ЛГБТ*. Главное к этому часу
16:14Мораторий на взыскание долгов ввели для жителей Донбасса и приграничья
16:08"Я готов жить в Киеве, в составе Российской Федерации" — политолог Вакаров
16:00Не позднее нападения на Югославию стало понятно, что России придётся воевать
15:52Выдрин: главное глобальное последствие украинского кризиса — ускорение разворота России
15:29"Украина вообще исчезнет с карты": Лукашенко о правоте Трампа и реалиях войны
Лента новостейМолния