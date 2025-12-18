https://ukraina.ru/20251218/elena-panina-chtoby-podgotovitsya-k-bolshey-voyne-s-evropoy-rossii-ponadobitsya-konfiskovat-ee-1073237887.html

Елена Панина: Большая война Европы с Россией неизбежна и нам надо к ней серьезно готовиться

К сожалению, очень не хочется это констатировать, но большая война вероятна. Европа объявила датой начала 2030 год. Скорее всего, и к этому времени они будут не совсем готовы. Если войска коалиции желающих войдут на Украину, понадобятся более мощные средства поражения для их уничтожения.

2025-12-18T04:51

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.Глава штаба ВВС Великобритании Ричард Найтон выступил с лекцией в аналитическом центре RUSI в Лондоне. Он заявил, что британцы должны быть готовы отправить своих детей в зону боевых действий.- Елена Владимировна, ранее генсек НАТО Марк Рютте также предупредил, что европейцев ждет война, которую "пережили их деды и прадеды". Означают ли эти заявления, что Европа окончательно взяла курс на военную конфронтацию с Россией?- Европейцы взяли этот курс и последовательно его реализуют. В начале этого года на саммите ЕС они не только приняли программу перевооружения, ремилитаризации Европы, но и институционализировали этот процесс. Они ввели финансовые институты, в том числе Фонд милитаризации Евросоюза. Взносы в него обеспечивают снижение налоговых платежей. То есть программа с механизмами ее реализации принята. Вопрос в том, хватит ли у Европы ресурсов. Поэтому они будут продавливать решение о конфискации российских государственных средств и частных инвесторов. Делается это под прикрытием того, что деньги будут отправлены Украине. На самом деле речь идет о милитаризации, в том числе украинского ВПК, который они вписали в свой военно-промышленный комплекс.- Какие ответные шаги должна предпринять Россия?- Сейчас все ресурсы необходимо сосредоточить на укреплении своей обороноспособности, чтобы совершить резкий рывок в плане наращивания вооружений, восстановления энергоинфраструктуры, так как российские НПЗ пострадали от атак украинских БПЛА. Поэтому средства, которые будут получены в результате конфискации западных активов в России должны быть направлены на повышение обороноспособности нашей страны. На линии боевого соприкосновения необходимы решительные успехи наших группировок в Донбассе и на южном направлении, обеспечить которые должна мобилизация всех ресурсов.- Трамп попытается самоустраниться от ситуации на европейском континенте?- Трамп полностью самоустраниться не сможет. Ему никто не разрешит не продавать оружие Европе. Американские бизнес-структуры, связанные с ВПК, сметут его, если он этого делать не будет. США – великая держава. Там понимают, что если Европа найдет ресурсы и запустит процесс большой войны с Россией, то Америка, с Трампом или без, рискует остаться у разбитого корыта, не получив свой кусок пирога при новом дележе мира. Поэтому Штаты не смогут выйти из процессов в Европе, хотя в больше степени будут заняты своим задним двором – Латинской Америкой.К сожалению, очень не хочется это констатировать, но большая война вероятна. Европа объявила датой начала 2030 год. Скорее всего, и к этому времени они будут не совсем готовы. Если войска коалиции желающих войдут на Украину, понадобятся более мощные средства поражения для их уничтожения. Когда в Европу пойдут гробы, тогда там и по-другому сложится общественная ситуация.Мы много говорим о том, что антироссийские санкции ударяют и по Западу, это так, но, в том числе и с нашей помощью, за 30 лет они накопили столько ресурсов, что хотя простое население чувствует ухудшение жизни, но все же эти страны не впадают в нищету. Сейчас оно несколько индифферентное, но когда начнут гибнуть их дети, тогда они начнут задумываться.Хотя европейцы, та же Франция, имеют существенные людские ресурсы в Африке, которые они могут мобилизовывать. Есть еще Финляндия, которая рвется в бой, та же Польша. Эти страны известны своей ненавистью к России и неоднократно в истории против нас воевали. Так что, если Европа начнет против нас войну, то нам придется применить ядерное оружие.- Под угрозой в первую очередь окажутся северо-западные регионы нашей страны?- Прогнозировать будущую войну сложно. Безъядерная война маловероятна, как и полномасштабная, потому что это будет означать уничтожение всего живого. Поэтому возможен ограниченный ядерный конфликт с применением тактического ядерного оружия. Здесь у нас есть и пока сохраняется преимущество.Но плохо то, что курс на войну не только уже взят, но и последовательно проводится. И ситуация с российскими активами показывает, что Запад уже не видит Россию субъектом права, суверенной страной. С точки зрения международного права мы бы выиграли все суды, но никто не будет с нами судиться. То есть исковые заявления будут приняты, но их рассмотрение будет затягиваться, пока на эти ресурсы не будет завершена программа ремилитаризации Европы и Украины.Также на эту тему - Молятся на войну и имитируют мирные инициативы. Чем занимаются украинские элиты

