Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики ВСУ атакуют окраины Купянска, но гибнут под ударами РСЗО и ТОС

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2025-12-18T16:21

Боевая активность противника в районе Купянска, причем на обоих берегах реки Оскол, заметно возросла. Украинское командование на этом участке фронта перебросило несколько боеспособных батальонов из Чернигова и Полтавы, чтобы не сбавлять темпа и попытаться основательно вклиниться в городские кварталы города на правобережье. При этом, по поступающей информации, генерал ВСУ Драпатый использовал еще не все имеющиеся силы и средства. За минувшие сутки противник трижды прорывался на окраинах Купянска через Благодатовку и городское кладбище, а также в районе микрорайона "Юбилейный" и стадиона "Спартак".Штурмовые группы противника попадают под плотный, перекрестный огонь нашей артиллерии (дальнобойной и РСЗО), тяжелых огнеметных систем. По противнику наносятся удары с воздуха, включая авиационные фугасные бомбы. Судя по средствам объективного контроля с нашей стороны, штурмовым подразделениям ВСУ придается все больше боевой техники иностранного производства, преимущественно Германии, Франции, США. У ВС РФ на этом участке достаточно огневых возможностей, чтобы встречать противника на большой дальности, нанося максимальный урон.По информации Минобороны РФ, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад" составили 230 боевиков в сутки. Кроме личного состава, уничтожено 18 единиц боевой техники, в том числе производства стран НАТО, три артиллерийских орудия, станция РЭБ и пять складов с боеприпасами.Упорные встречные бои продолжаются в районе населенных пунктов Куриловка, Московка и Купянск-Узловая. После освобождения Новоплатоновки (южнее Боровой), усилилось давление подразделений российской армии по направлению в сторону Изюма и Балаклеи, на данный момент, пожалуй, основных тыловых районов ВСУ на этом направлении. А также Чугуев-важный логистический и транспортный узел противника, откуда командование украинской армии осуществляет переброску резервов в Купянск и в район Старого Салтова и Печенеги.Судя по складывающейся оперативно-тактической обстановке на Харьковском направлении, накал боевых действий в ближайшие дни только возрастет. Это потребует новых подходов с учетом изменившейся тактики боевых действий. В первую очередь, речь идет о подразделениях десантников и морской пехоты. Они составляют костяк штурмовых и разведывательных групп на всех участках фронта, на Купянском, в частности. В их подготовке акцент делается на штурмовые задачи, а высадка с вертолетов и тем более десанты "под куполом" уже отошли на второй, если не на третий план. К примеру, штурмовые группы формируются в каждой роте морской пехоты.В результате батальоны "черных беретов" стали самодостаточными боевыми единицами. В их составе есть как подразделения штурма, так и силы для закрепления и удержания занятых позиций. Как показал опыт спецоперации, боевые машины пехоты и танки нужны для огневой поддержки, а также для ведения общевойскового боя. Но на "колесах" доставлять личный состав к месту выполнения поставленных боевых задач получается куда быстрее. Также эффективно действуют смешанные группы из БТРов и бронеавтомобилей. В частности, есть немало видео, когда в ходе боев на левобережье Оскола уничтожается боевая техника противника.Главным калибром артиллерии морской пехоты становятся колесные гаубицы 2С44 "Мальва" и "Гиацинт-К". Последнее изделие — относительно свежая разработка. Фактически это гаубица 2А36, смонтированная на шасси обычной "Мальвы". Хотя у обеих артсистем равные калибры, "Гиацинт" гораздо более дальнобойный. Особо стоит отметить, что нестандартные тактические приемы применяются нашими командирами в различных погодных условиях.

