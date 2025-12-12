https://ukraina.ru/20251212/durilka-kartonnaya-elena-markosyan-o-mnimoy-gotovnosti-kieva-k-vyboram-prezidenta-1072980952.html

"Дурилка картонная": Елена Маркосян о мнимой готовности Киева к выборам президента

"Дурилка картонная": Елена Маркосян о мнимой готовности Киева к выборам президента - 12.12.2025 Украина.ру

"Дурилка картонная": Елена Маркосян о мнимой готовности Киева к выборам президента

Владимир Зеленский говорит о готовности к выборам, но эти слова повисают в воздухе. Пока что они не подкреплены ничем, кроме необходимости менять закон, а реальность гораздо сложнее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена

2025-12-12T06:00

2025-12-12T06:00

2025-12-12T06:00

новости

выборы

украина

киев

сша

владимир зеленский

дональд трамп

елена маркосян

украина.ру

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069121026_14:0:1735:968_1920x0_80_0_0_fd17a321823c7917199642222e0a11e0.png

Ранее в беседе с журналистами итальянской газеты La Repubblica Зеленский заявил, что готов к выборам на Украине. Перед этим, 9 декабря, президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил что "сейчас важное время для проведения выборов".Отвечая на вопрос о том, что или кто повлиял на мнение Зеленского, эксперт заявила: "В этих вопросах очень много тумана, и пока он не рассеется, слова Трампа о перевыборах и заявления Зеленского о готовности сделать это — не более чем слова".На вопрос, верно ли, что Украина не готова к выборам, Маркосян ответила прямо. "Украина к выборам не готова вообще. Она готова к очередному политическому шоу, но при чем тут выборы?" — сказала она. По ее словам, реальная смена власти на Украине требует большой работы. "Если нужна новая "дурилка картонная" для легитимации власти очередной бизнес-группировки, то не проблема её выбрать или назначить. Но если нужна реальная смена власти, для этого требуется огромная работа, к которой не готовы ни Украина, ни Запад", — констатировала собеседница издания.Полный текст материала "Зеленский в тумане. Елена Маркосян о том, почему Украина не сможет исполнить запрос Трампа о выборах" на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский заявил о необходимости провести президентские выборы — в материале "Андрей Сидоров: Зеленский старается протянуть еще год, пока у Трампа не начнутся серьезные проблемы в США" на сайте Украина.ру.

украина

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, выборы, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, елена маркосян, украина.ру, politico, президентские выборы, выборы на украине, киевский режим, власти украины, сво, украина аналитика, эксперты, новости украины, зеленский сегодня