"Дурилка картонная": Елена Маркосян о мнимой готовности Киева к выборам президента - 12.12.2025
"Дурилка картонная": Елена Маркосян о мнимой готовности Киева к выборам президента
Владимир Зеленский говорит о готовности к выборам, но эти слова повисают в воздухе. Пока что они не подкреплены ничем, кроме необходимости менять закон, а реальность гораздо сложнее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена
Ранее в беседе с журналистами итальянской газеты La Repubblica Зеленский заявил, что готов к выборам на Украине. Перед этим, 9 декабря, президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил что "сейчас важное время для проведения выборов".Отвечая на вопрос о том, что или кто повлиял на мнение Зеленского, эксперт заявила: "В этих вопросах очень много тумана, и пока он не рассеется, слова Трампа о перевыборах и заявления Зеленского о готовности сделать это — не более чем слова".На вопрос, верно ли, что Украина не готова к выборам, Маркосян ответила прямо. "Украина к выборам не готова вообще. Она готова к очередному политическому шоу, но при чем тут выборы?" — сказала она. По ее словам, реальная смена власти на Украине требует большой работы. "Если нужна новая "дурилка картонная" для легитимации власти очередной бизнес-группировки, то не проблема её выбрать или назначить. Но если нужна реальная смена власти, для этого требуется огромная работа, к которой не готовы ни Украина, ни Запад", — констатировала собеседница издания.Полный текст материала "Зеленский в тумане. Елена Маркосян о том, почему Украина не сможет исполнить запрос Трампа о выборах" на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский заявил о необходимости провести президентские выборы — в материале "Андрей Сидоров: Зеленский старается протянуть еще год, пока у Трампа не начнутся серьезные проблемы в США" на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский говорит о готовности к выборам, но эти слова повисают в воздухе. Пока что они не подкреплены ничем, кроме необходимости менять закон, а реальность гораздо сложнее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.
Ранее в беседе с журналистами итальянской газеты La Repubblica Зеленский заявил, что готов к выборам на Украине. Перед этим, 9 декабря, президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил что "сейчас важное время для проведения выборов".
Отвечая на вопрос о том, что или кто повлиял на мнение Зеленского, эксперт заявила: "В этих вопросах очень много тумана, и пока он не рассеется, слова Трампа о перевыборах и заявления Зеленского о готовности сделать это — не более чем слова".
На вопрос, верно ли, что Украина не готова к выборам, Маркосян ответила прямо. "Украина к выборам не готова вообще. Она готова к очередному политическому шоу, но при чем тут выборы?" — сказала она.
По ее словам, реальная смена власти на Украине требует большой работы. "Если нужна новая "дурилка картонная" для легитимации власти очередной бизнес-группировки, то не проблема её выбрать или назначить. Но если нужна реальная смена власти, для этого требуется огромная работа, к которой не готовы ни Украина, ни Запад", — констатировала собеседница издания.
Полный текст материала "Зеленский в тумане. Елена Маркосян о том, почему Украина не сможет исполнить запрос Трампа о выборах" на сайте Украина.ру.
О том, почему Зеленский заявил о необходимости провести президентские выборы — в материале "Андрей Сидоров: Зеленский старается протянуть еще год, пока у Трампа не начнутся серьезные проблемы в США" на сайте Украина.ру.
