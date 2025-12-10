https://ukraina.ru/20251210/dmitriy-golubovskiy-evropa-stala-glavnym-vragom-ssha-no-vse-ravno-prodolzhit-voynu-s-rossiey-na-1072864794.html

Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине

По дискурсу, который ясно виден в американской политике, европейцы поняли, что главный идеологический враг для США теперь они. Роль Советского Союза теперь играют они. И будущая холодная война в больше степени будет вестись с ними, а не с Китаем, потому что Китай может ответить по-настоящему. А американцы будут бить того, кто слабее.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом", автор многочисленных публикаций по перспективам мировой экономики Дмитрий Голубовский.Германия окажется главным гарантом "репарационного" кредита Украине, который планируется обеспечить за счет замороженных российских активов, сообщает Politico. - Дмитрий Олегович, как решение о финансировании Украины за счет замороженных российских средств скажется на переговорном процессе вокруг урегулирования конфликта?- Я не очень хорошо понимаю это решение. Дело в том, что Euroclear, правительство Бельгии и Европейский центральный банк полностью отказали в передаче российских активов. Европейский центробанк, кстати это очень значимая организация, которая, если нужно, становится высшей властью Европы. Они могут принять некое решение, которое будет выглядеть, как изъятие российских активов, но это будет лишь наращивание бюджетных дефицитов европейских стран. Фактически займ в пользу Украины будет выдаваться за счет бюджетов.То есть это не использование российских активов. Это европейцы решили затянуть пояса. Если вы хотите дать кредит алкоголику и наркоману, никто не может запретить это делать. Эти деньги, если они будут выданы Украине, никто уже не отдаст.Не совсем понятно, как в этом списке оказались Венгрия и Словакия, которые были категорически против того, чтобы что-то гарантировать. Поэтом это просто проект. А будет ли это решение принято или нет, мы еще посмотрим. Желающих платить мало. Даже Италия уже съезжает с темы и прекращает финансировать поставки вооружения Киеву. Поэтому в реальности все это закончится тем, что обдерут Германию. Как всегда, немцы будут платить и каяться. И какие-то деньги Зеленскому отгрузят.Все это говорит о том, что Европа отвергла план Трампа, поэтому российско-американские переговоры по восстановлению отношений двух стран продолжатся.- Как вы оцениваете обновленную стратегию национальной безопасности США, опубликованную в конце минувшей недели?- Это очень интересный документ, который даже меня впечатлил. Я ожидал, что что-то подобное должно появиться, но я не ожидал, что оно будет настолько зрелым и поворотным. Этот документ сродни декларации о мирном существовании двух систем, которые когда-то принял Советский Союз: мы не стремимся к установлению всемирного социализма, но хотим с вами искать общий язык. Правда, Советский Союз именно на этом пути и погиб, потому что мирно сосуществовать с ним те, кто вел холодную войну, не хотели.И сейчас Штаты издали декларацию об отказе от гегемонии: мы больше не стремимся к мировой гегемонии, мы хотим со всеми договориться, но где нужно защищать свои интересы и силы, мы будем защищать. С Россией они хотят договариваться, чтобы установить стратегическую стабильность отношений. Если перевести с геостратегического языка на простой русский, то они хотят, чтобы Россия не была союзником Китая. Они понимают, что текущая ситуация слишком сблизила позиции Китая и России, которая становится китайским тылом. Поэтому американцы хотят, чтобы мы держали дружественный нейтралитет в тех разборках, в которые они будут еще влезать в этом мире.- Какие регионы станут точками приложения сил для США?- Таких мест три. Первое это Латинская Америка. Они попытаются навести порядок на своем заднем дворе, где все, как они считают, от рук отбились. Против них открыто выступают Мексика, Венесуэла, Колумбия. Бразилия добилась частичной отмены пошлин. Остаются Сальвадор и Аргентина – проамериканские страны. В остальных странах гринго никогда не любили.Они сейчас попытаются организовать войну в Венесуэле. Если она будет успешна, США не заставят себя любить, но заставят себя боятся. И вот для того, чтобы это было проще, им нужно, чтобы Россия не была союзником Каракаса, не поставляла туда оружие. То есть предлагается размен: вы не лезете к нам на задний двор, а с Украиной делайте что хотите.Второе место, откуда Штаты хотят, скорее, вылезти это Ближний Восток. Израиль — это внутриполитическая сила в США. В Штатах существует мощное произраильское лобби. Бросить Израиль они не могут, поэтому вынуждены быть его союзником против Ирана и против Турции.Иран — это прокитайская сила. Куда идет иранская нефть? В Китай. Иранская инфраструктура — это Китай. Китайские чипы стоят в иранских ракетах. И уже запущена через Пакистан железная дорога, по которой идут китайские поставки, в том числе военные. Здесь все понятно. Но гораздо худшая ситуация наступит, когда США придется выбирать между Израилем и Турцией, а к этому все идет.Выбор между Израилем и Турцией это и выбор своего будущего отношения к Европе. Потому что сваливший Асада джихадистский режим в Сирии, которая станет театром военных действий гибридной войны между Израилем и Турцией, создали европейцы. Джулани больше всего приветствовали европейские лидеры. Пока он нейтральный по отношению к России, посмотрим, как дальше будут складываться отношения. Главная идея была – выпихнуть Россию из Сирии. Россию не выпихнули, но будущее халифатское ядро создали. Израилю с этим будет весьма непросто.Тем более Дамаск — это историческая столица исламского мира. Он как Рим для католического мира. Так что это будущий центр консолидации. И там у Америки будет очень тяжелый выбор.И третье место, где американцы так или иначе не встрянут, это Тайвань. Они очень не хотят конфликтовать с Китаем, потому что уже через пару лет у Китая будет флот, который может бросить вызов Америке. Реальная мощь Китая превосходит американскую, и вписаться за Америку в этом регионе практически некому, кроме тех, кто совершенно в безнадежном положении. А в таком положении Япония. Там уже к власти пришли силы, которые говорят, что будут Тайвань защищать.Тайвань — это то, что запирает Китай в территориальных водах и делает безопасным для других стран. Которые могут с Пекином конфликтовать, Тихий океан. Если Китай забирает Тайвань, Тихий океан становится китайским, а Япония оказывается в морской блокаде. Есть геополитика суши, есть геополитика моря, японцы ее очень хорошо понимают. Японцы уже поняли, что воевать придется, даже если США бросят. Десант на островное государство организовать тяжело, Гитлер так и не собрался с силами, чтобы пойти на Британию. Поэтому японцы могут с китайцами конфронтировать, они могут быть осажденной крепостью. Нация с точки зрения духа, боевого менталитета, традиций к этому готова. Но и Америке придется влезть и как-то разруливать эту ситуацию. Я думаю, что ситуация будет похожа на то, что произошло между Россией и Украиной. То есть США на стороне Японии втравят Китай в войну, но потом вылезут из этой темы и попытаются быть арбитром. И чтобы всем этим заниматься, нужно закончить украинскую тему.- Как, на ваш взгляд, американская администрация представляет себе окончание конфликта?- Американцам плевать на то, где будет проходить граница, что себе заберут русские. Им нужно, чтобы был создан механизм выкачивания денег с Украины, чтобы вернуть себе 300 миллиардов долларов. Я так понимаю, что достигнута принципиальная договоренность, что деньги, которые у нас отняли, нам тоже должны быть возвращены. Замороженные деньги должны пойти на совместные российско-американские проекты, не европейцы должны ими распоряжаться. Они хотят связать нас коммерческими проектами, а для этого должны выполнить наши требования по безопасности.В доктрине национальной безопасности США все четко прописано. Что НАТО не расширяется на восток, что Украина туда не включается и так далее. Это то, на что готовы подписаться американцы. И поскольку это уже опубликовано, они будут этому следовать. В этом направлении они будут выстраивать с нами отношения.Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что если Трамп решит, что Штаты больше не могут сыграть никакую роль в украинском урегулировании, они выйдут из переговорного процесса. На фоне этого экс-советник Трампа Стив Бэннон призвал прекратить сотрудничество с киевским режимом, передачу разведданных и так далее. В конечном итоге все может прийти именно к этому.Так что урегулирование украинского кризиса возможно только военными методами. По этому поводу не надо испытывать никаких иллюзий. Всякий раз, когда начинается переговорный процесс, я вижу эйфорию на российском фондовом рынке. Мне смешно это наблюдать. Это будет длиться до тех пор, пока не умрет последний инвестор, который верит в переговоры, и на рынке останутся только те, кто верит в победу России. Вот тогда начнется систематический рост стоимости российских активов.Если посмотреть динамику фондовых рынков во время Второй мировой войны, то после победы в Сталинградской битве индекс Dow Jones полетел вверх. Всем было понятно, что перелом в войне наступил.Сейчас у меня складывается впечатление, что и в этой войне наступил перелом. И то, что происходит под Покровском и Мирноградом это генеральное сражение. Это Сталинградская битва этой войны.С этой точки зрения мы находимся сейчас в 1943 году. И нас еще ждет больше года войны.Европа понимает, что эта война проиграна и пытается решить две задачи. Программа минимум это успеть украсть, пока все не закончилось. Второе, если Украина покажет способность сопротивляться, попытаться сдерживать Россию.В Европе всерьез считают, что Россия может пойти куда-то дальше. И это может стать самоисполняющимся пророчеством. Если европейцы будут кричать, что их завоюют, и вести себя соответствующим провокационным образом, мы придем и завоюем. Не всю Европу, конечно. Больше всего боится Балтийский регион, Прибалтика, Финляндия, бывшие провинции Российской империи. И мы можем решить, что ради нашей безопасности нам проще их контролировать. Это простое геополитическое решение.Там нет природных рубежей, это не Славянско-Краматорская агломерация, где всю урбанизированную территорию украинцы превратили в крепость.По дискурсу, который ясно виден в американской политике (уже Wall Street Journal пишет о Европе как об импотентах) европейцы поняли, что главный идеологический враг для США теперь они. Роль Советского Союза теперь играют они. И будущая холодная война в больше степени будет вестись с ними, а не с Китаем, потому что с Китаем воевать это риск. Китай может ответить по-настоящему. А чем может ответить Европа? Американцы будут бить того, кто слабее.Поэтому европейцы пытаются показать хоть какую-то силу. Это так называемы эффект "Конкорда". То есть когда вы продолжаете субсидировать какой-то проект, потому что вам жаль признать, что вы проиграли. Европейцы сделали ставку на поражение России, на то, что это будет легкая прогулка, что они вместо Путина посадят кого-то, кто отдаст им даром все ресурсы Сибири. И они будут жить, как раньше. Даже еще лучше. Фашистская логика. Но эти люди не признают свою ошибку, они слишком много вложили в это дело. Признают другие, которые придут за ними и их обвинят в провалах, как Трамп обвинил во всем Байдена. Но для этого должен быть запрос от элит, которые поймут, что война проиграна, и выгоднее восстанавливать отношения с Россией, чтобы снова покупать российскую нефть и газ.Но я не жду перемен в европейском политикуме, он будет стремиться воевать. Их логика цинична – если Украина должна достаться России, то пусть лучше достанется с разрушенной инфраструктурой и обезлюженной.- Если "Сталинградская битва" этой войны сейчас выигрывается в развалинах Красноармейска и Димитрова, то и "Нюрнберг" уже готовится, если Генеральная прокуратура РФ обвинила Порошенко*, Умерова, Ермака, Залужного и других украинских политиков и военных в геноциде жителей Донбасса. Попадут ли они на скамью подсудимых?- Не обязательно побывать на скамье подсудимых, чтобы настигла справедливая кара. Это тактика, по которой действует Израиль. Мы можем провести свой Нюрнбергский процесс и судить всех заочно, после чего на этих людей будет объявлена охота спецслужб. И ликвидируют всех. Я не думаю, что будет какой-то международный консенсус по этому поводу. Потому что тогда надо судить не только всю украинскую верхушку, надо судить и Европу, которая ее прикрывала и выращивала. Но на то, чтобы посадить на скамью подсудимых Макрона, Шольца, Мерца и прочих товарищей, у нас силенок маловато.Кроме того, Нюрнбергский процесс был судом коалиции победителей. И там находились очень непростые компромиссы между советской стороной и американской. Можно представить себе очень смелое решение Трампа устроить вместе с Россией процесс над Зеленском. Это позволило бы разгромить все глубинное государство в США. Это помогло бы вытащить на свет всю коррупцию и посадить всю семейку Байденов.Такой Нюрнберг будет только если Америка решит сжечь мосты с Европой. Это было бы принципиально новое позиционирование себя в мире, но маловероятно, что США готовы так рисковать.*Признан террористом в РФО ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Россия отправила ВСУ "Бандероль", которая отрезала Харьков от Великого Бурлука

