"Ворота в Славянск": военный эксперт о значении Лимана и перерезанных трассах снабжения ВСУ

Бои за Лиман имеют стратегическое значение для всей Славянско-Краматорской агломерации. Успехи ВС РФ на подступах к городу уже блокируют пути снабжения группировок ВСУ севернее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

Эксперт сообщил, что сейчас бои идут за ключевые населенные пункты. "Ямполь практически зачищен. Сражение идет за Закотное и за Диброву", — заявил Анпилогов. Он подчеркнул, что Лиман важен не сам по себе, а как "ворота в Славянск".По словам аналитика, продвижение российских войск привело к серьезным логистическим проблемам для ВСУ. "Через Лиман постоянно шло снабжение Северска. И когда наши войска... перерезали эту трассу, снабжать Северск с севера стало невозможно", — пояснил он. Также было перекрыто снабжение ВСУ с юга."Это сразу же отразилось на продвижении наших войск в застройке самого Северска. В частности, все опорные пункты, прикрывавшие Северск с востока, сейчас под нашим контролем", — констатировал военный эксперт.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.

