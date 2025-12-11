https://ukraina.ru/20251211/sily-pvo-unichtozhili-16-bpla-letevshikh-na-moskvu-zakryty-chetyre-stolichnykh-aeroporta-1072930636.html
Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА, летевший на Москву. Закрыты четыре столичных аэропорта
Силами ПВО Минобороны России были сбиты ещё 11 БПЛА, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом в ночь на 11 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников... ещё пять. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал градоначальник в своём телеграм-канале.Ранее Собянин сообщал об уничтожении десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.Из-за угрозы БПЛА для полётов закрыты московские аэропорты Жуковский, Шереметьево, Домодедово и Внуково.Полный список закрытых аэропортов в публикации - Росавиация ограничила полёты в десяти аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России.Мониторинговые каналы сообщают о фиксации большого количества вражеских БПЛА, направляющихся в глубину российской территории. Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск в публикации - ВСУ начали массированную атаку БПЛА и ракет на регионы России. Сводка угроз к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
