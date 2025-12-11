https://ukraina.ru/20251211/sily-pvo-unichtozhili-16-bpla-letevshikh-na-moskvu-zakryty-chetyre-stolichnykh-aeroporta-1072930636.html

Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА, летевший на Москву. Закрыты четыре столичных аэропорта

Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА, летевший на Москву. Закрыты четыре столичных аэропорта - 11.12.2025 Украина.ру

Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА, летевший на Москву. Закрыты четыре столичных аэропорта

Силами ПВО Минобороны России были сбиты ещё 11 БПЛА, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом в ночь на 11 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-12-11T02:44

2025-12-11T02:44

2025-12-11T02:45

новости

украина.ру

москва

сергей собянин

минобороны рф

пво

бпла

атака бпла

всу

росавиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/16/1052337590_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_208aa33e6da170693b6a9dbb628f12cc.jpg

"Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников... ещё пять. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал градоначальник в своём телеграм-канале.Ранее Собянин сообщал об уничтожении десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.Из-за угрозы БПЛА для полётов закрыты московские аэропорты Жуковский, Шереметьево, Домодедово и Внуково.Полный список закрытых аэропортов в публикации - Росавиация ограничила полёты в десяти аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России.Мониторинговые каналы сообщают о фиксации большого количества вражеских БПЛА, направляющихся в глубину российской территории. Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск в публикации - ВСУ начали массированную атаку БПЛА и ракет на регионы России. Сводка угроз к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

москва

домодедово

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, москва, сергей собянин, минобороны рф, пво, бпла, атака бпла, всу, росавиация, аэропорты, шереметьево, домодедово, внуково