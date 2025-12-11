Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА, летевший на Москву. Закрыты четыре столичных аэропорта - 11.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251211/sily-pvo-unichtozhili-16-bpla-letevshikh-na-moskvu-zakryty-chetyre-stolichnykh-aeroporta-1072930636.html
Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА, летевший на Москву. Закрыты четыре столичных аэропорта
Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА, летевший на Москву. Закрыты четыре столичных аэропорта - 11.12.2025 Украина.ру
Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА, летевший на Москву. Закрыты четыре столичных аэропорта
Силами ПВО Минобороны России были сбиты ещё 11 БПЛА, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом в ночь на 11 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-12-11T02:44
2025-12-11T02:45
новости
украина.ру
москва
сергей собянин
минобороны рф
пво
бпла
атака бпла
всу
росавиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/16/1052337590_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_208aa33e6da170693b6a9dbb628f12cc.jpg
"Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников... ещё пять. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал градоначальник в своём телеграм-канале.Ранее Собянин сообщал об уничтожении десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.Из-за угрозы БПЛА для полётов закрыты московские аэропорты Жуковский, Шереметьево, Домодедово и Внуково.Полный список закрытых аэропортов в публикации - Росавиация ограничила полёты в десяти аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России.Мониторинговые каналы сообщают о фиксации большого количества вражеских БПЛА, направляющихся в глубину российской территории. Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск в публикации - ВСУ начали массированную атаку БПЛА и ракет на регионы России. Сводка угроз к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
москва
домодедово
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/16/1052337590_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_19e09889a609ae5dc561b001b4f2e181.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, москва, сергей собянин, минобороны рф, пво, бпла, атака бпла, всу, росавиация, аэропорты, шереметьево, домодедово, внуково
Новости, Украина.ру, Москва, Сергей Собянин, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, атака БПЛА, ВСУ, Росавиация, аэропорты, Шереметьево, Домодедово, Внуково

Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА, летевший на Москву. Закрыты четыре столичных аэропорта

02:44 11.12.2025 (обновлено: 02:45 11.12.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Силами ПВО Минобороны России были сбиты ещё 11 БПЛА, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом в ночь на 11 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников... ещё пять. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал градоначальник в своём телеграм-канале.
Ранее Собянин сообщал об уничтожении десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.
Из-за угрозы БПЛА для полётов закрыты московские аэропорты Жуковский, Шереметьево, Домодедово и Внуково.
Полный список закрытых аэропортов в публикации - Росавиация ограничила полёты в десяти аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России.
Мониторинговые каналы сообщают о фиксации большого количества вражеских БПЛА, направляющихся в глубину российской территории. Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск в публикации - ВСУ начали массированную атаку БПЛА и ракет на регионы России. Сводка угроз к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руМоскваСергей СобянинМинобороны РФПВОБПЛАатака БПЛАВСУРосавиацияаэропортыШереметьевоДомодедовоВнуково
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:30Евросоюз хочет выкупить у Турции российские ЗРК С-400 для передачи Киеву
03:10"Деньги как рычаг": Грег Вайнер объяснил, как Трамп использует НАТО в торговле с Россией
03:05Подавляющее большинство украинцев хотят заключить мирное соглашение — Трамп
02:44Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА, летевший на Москву. Закрыты четыре столичных аэропорта
02:09Сводка событий за 10 декабря от канала "Украина.ру"
01:55Фронтовая сводка за 10 декабря от канала "Дневник Десантника"
01:35Росавиация ограничила полёты в десяти аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России
01:11Силы ПВО уничтожили уже пять БПЛА, летевших на Москву — Собянин
00:51ВСУ начали массированную атаку БПЛА и ракет на регионы России. Сводка угроз к этому часу
00:27Администрация США задержала нефтяной танкер у побережья Венесуэлы
00:24Над Воронежем системой ПВО сбит воздушный аппарат
00:14В селе Кострино возле Мукачево горит мужской монастырь Украинской Православной Церкви
00:06Силы ПВО за три часа сбили 37 украинских БПЛА над регионами России
00:00Уровень бедности в России снизился до исторического минимума
23:36Британские СМИ готовят почву для прямого столкновения НАТО с Россией. Главные новости к этому часу
23:31Подразделения ВС РФ продвинулись в Яровой на Краснолиманском направлении и продолжают бои в Северске
22:38Для проведения международно-признанных выборов Украине требуется полгода подготовки
22:17Штурмовые подразделения ВС РФ развивают наступление на Гуляйпольском направлении в Запорожской области
22:14В результате атаки беспилотников в Воронеже повреждены жилые дома и нарушено энергоснабжение
22:11Житель Запорожской области осужден на 15 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
Лента новостейМолния