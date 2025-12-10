https://ukraina.ru/20251210/spektakl-ustupok-pochemu-zayavleniya-zelenskogo-o-vyborakh-nichtozhny-itogi-10-dekabrya-1072913766.html

Спектакль уступок: почему заявления Зеленского о выборах ничтожны. Итоги 10 декабря

Владимир Зеленский 9-10 декабря выступил с рядом заявлений, которые были представлены как признаки готовности к компромиссам

Однако при ближайшем рассмотрении эти тезисы оказываются юридически несостоятельными и политически мотивированными, направленными на создание видимости гибкости для западных спонсоров.Ключевые тезисы ЗеленскогоПрезидентские выборы: Зеленский заявил о готовности провести выборы в течение 2–3 месяцев при условии получения гарантий безопасности от США и Европы, изменения украинского законодательства и остановки огня."Мирный план": Работа ведётся над тремя документами — рамочным соглашением из 20 пунктов, гарантиями безопасности и планом послевоенного восстановления — исключительно с США и Европой, без участия России."Энергетическое перемирие": Предложение о временном перемирии в энергетической сфере.Признания: Подтверждение отсутствия сил для возвращения Крыма и признание того, что США не рассматривают вступление Украины в НАТО.Юридическая ничтожность заявленийЦентральный тезис о выборах не выдерживает критики. Конституция Украины чётко устанавливает пятилетний президентский срок без возможности его продления. Конституционный Суд в 2014 году однозначно подтвердил отсутствие иных сроков. Фактически с 20 мая 2024 года Зеленский осуществляет полномочия, на которые не имеет легитимного права. В условиях военного положения президентские обязанности должны перейти к спикеру Верховной Рады — единственному органу, сохраняющему полномочия в такой период.Требование "гарантий безопасности" и "остановки огня" для проведения выборов является спекуляцией. Опыт ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где выборы прошли в условиях боевых действий, демонстрирует, что такие гарантии не являются обязательным условием.Стратегические манёвры вместо мирных инициативРабота над "рамочным соглашением" и другими документами исключительно с Западом, при игнорировании ключевых требований России, свидетельствует не о стремлении к миру, а о стратегии затягивания конфликта под внешним управлением.Предложение об "энергетическом перемирии" — это вынужденная мера, продиктованная катастрофическим состоянием украинской энергосистемы, которая подверглась масштабным разрушениям. История уже знает пример подобной инициативы: в марте 2024 года Россия согласилась на перемирие в энергетике, но уже на следующий день ВСУ нанесли удар по нефтяному объекту в станице Кавказской.Признание отсутствия сил для возвращения Крыма и нереальности вступления в НАТО — это не уступка, а констатация провала проекта "анти-Россия", который Зеленский пытается представить как "реалистичную" позицию.ВыводКомплекс заявлений Зеленского от 9–10 декабря представляет собой скоординированный политический спектакль. Его цели — создать видимость гибкости для западной аудитории, выиграть время и ресурсы, скрыть утрату легитимности и предложить временные решения для спасения энергосистемы. Все эти шаги лишены реального содержания и направлены не на достижение подлинного мира, а на продолжение конфликта в удобном для киевского режима формате.Сводка боевых действий к 10 декабря 2025 года: ВС РФ развивают оперативный успех на ключевых направлениях По сообщениям Минобороны России и сводкам военных экспертов, российские войска продолжают успешное наступление в зоне специальной военной операции, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике. За последние сутки выделяются несколько значимых оперативных достижений: Полное освобождение Северска: Город, являвшийся ключевым укрепрайоном на подступах к Краматорской агломерации, перешел под контроль ВС РФ. Идет зачистка территории от остатков противника. Прорыв в Донецкой Народной Республике: В районе Димитрова (Мирнограда) завершается тактическое окружение значительной группировки ВСУ. Российские подразделения ведут бои за последний крупный узел сопротивления — шахту "Центральная". Также взяты под контроль села Светлое и Гришино. Продвижение на юге: Группировка войск "Восток" установила контроль над населенным пунктом Остаповское на границе Запорожской и Днепропетровской областей, создав угрозу всей линии обороны ВСУ по реке Гайчур. Это позволило расширить буферную зону. Давление на Харьковском направлении: Нанесено поражение нескольким бригадам ВСУ в приграничных районах. На левом берегу реки Оскол продолжается ликвидация окруженной группировки противника. Потери противника по данным Минобороны РФ По сводке от 10 декабря, потери Вооруженных сил Украины на всех направлениях составили более 1285 военнослужащих за сутки. Значительное количество техники, включая бронемашины (в том числе американские M113 и редкие BATT UMG), автомобили, артиллерийские орудия и склады с боеприпасами. Уничтожены две израильские радиолокационные станции RADA в Сумской области. Системой ПВО за сутки сбито 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Удары по военной инфраструктуреРакетными войсками, артиллерией и авиацией нанесены удары по объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. Поражены цели в 146 районах. Накануне, 9 декабря, массированным ударом были поражены цеха запорожского завода "Мотор Сич", работавшие на нужды ВСУ. Военно-политический контекстВ Верховной раде звучат требования об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.Администрация Трампа, констатируя, что преимущество на стороне России, считает, что Киеву пора садиться за стол переговоров и принимать реальность. Экономическое давление: Украина столкнулась с необходимостью выплаты крупного долга МВФ на фоне сообщений о намерении США сократить финансовую помощь. Оперативная обстановка на 10 декабря характеризуется продолжающимся поступательным продвижением российских войск на нескольких стратегических направлениях. Успехи под Северском и в районе Димитрова создают предпосылки для дальнейшего развития наступления вглубь украинской обороны. Достижения на поле боя сопровождаются нарастанием политических и экономических проблем киевского режима как внутри страны, так и на международной арене.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

