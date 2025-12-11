"Пришлось воевать до конца": Ростислав Ищенко жестко обозначил приоритеты России в СВО - 11.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251211/prishlos-voevat-do-kontsa-rostislav-ischenko-zhestko-oboznachil-prioritety-rossii-v-svo-1072898720.html
"Пришлось воевать до конца": Ростислав Ищенко жестко обозначил приоритеты России в СВО
"Пришлось воевать до конца": Ростислав Ищенко жестко обозначил приоритеты России в СВО - 11.12.2025 Украина.ру
"Пришлось воевать до конца": Ростислав Ищенко жестко обозначил приоритеты России в СВО
Россия будет добиваться достижения целей СВО независимо от внешних оценок и изменений в обстановке. Государственные задачи поставлены жестко и подлежат безусловному выполнению. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-11T05:40
2025-12-11T05:40
новости
россия
украина
европа
ростислав ищенко
украина.ру
дональд трамп
дмитрий евстафьев
ес
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041662207_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_9cc9fd49ffeda77b346c307dc98c3b69.jpg
Эксперт раскрыл логику последовательной линии европейцев. "Они заявили: "Мы выступаем с позиции международного права. Украина подверглась неспровоцированной агрессии, поэтому Россия должна вернуться на исходные позиции. Мы будем помогать Украине до тех пор, пока не добьемся этого". И если они сейчас передумают, то зафиксируют свое поражение", — сказал политолог.Политолог провел параллель между решимостью России и упорством Европы. "Мы ведь тоже рассчитывали, что на Украине будет короткая военная операция, в результате которой там сменится правительство, и мы получим нейтральную страну. Но вышло по-другому и пришлось воевать до конца. Мы же не сказали: "Извините, погорячились. Мы не думали, что оно вот так получится"", — отметил Ищенко.Эксперт заявил, что опыт первых этапов конфликта привел к принципиально иной, бескомпромиссной позиции. "Поэтому Россия регулярно заявляет: "Цели СВО в любом случае будут достигнуты"", — констатировал Ищенко.Он подчеркнул, что решение задач СВО является абсолютным приоритетом, не зависящим от внешних факторов. "России уже все равно, как к этому отнесется население Украины, кого оно поддержит и сколько в итоге его останется. Мы решаем свои государственные задачи, они решают свои", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале: "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.
россия
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041662207_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5da48467c4df9031650f78b845e44742.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, европа, ростислав ищенко, украина.ру, дональд трамп, дмитрий евстафьев, ес, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, война на украине, спецоперация, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, завершение сво, эксперты, военный эксперт
Новости, Россия, Украина, Европа, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Дональд Трамп, Дмитрий Евстафьев, ЕС, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, война на Украине, Спецоперация, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, завершение СВО, эксперты, военный эксперт

"Пришлось воевать до конца": Ростислав Ищенко жестко обозначил приоритеты России в СВО

05:40 11.12.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСовместная репетиция парада Победы на полигоне Алабино
Совместная репетиция парада Победы на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия будет добиваться достижения целей СВО независимо от внешних оценок и изменений в обстановке. Государственные задачи поставлены жестко и подлежат безусловному выполнению. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт раскрыл логику последовательной линии европейцев. "Они заявили: "Мы выступаем с позиции международного права. Украина подверглась неспровоцированной агрессии, поэтому Россия должна вернуться на исходные позиции. Мы будем помогать Украине до тех пор, пока не добьемся этого". И если они сейчас передумают, то зафиксируют свое поражение", — сказал политолог.
Политолог провел параллель между решимостью России и упорством Европы. "Мы ведь тоже рассчитывали, что на Украине будет короткая военная операция, в результате которой там сменится правительство, и мы получим нейтральную страну. Но вышло по-другому и пришлось воевать до конца. Мы же не сказали: "Извините, погорячились. Мы не думали, что оно вот так получится"", — отметил Ищенко.
Эксперт заявил, что опыт первых этапов конфликта привел к принципиально иной, бескомпромиссной позиции. "Поэтому Россия регулярно заявляет: "Цели СВО в любом случае будут достигнуты"", — констатировал Ищенко.
Он подчеркнул, что решение задач СВО является абсолютным приоритетом, не зависящим от внешних факторов. "России уже все равно, как к этому отнесется население Украины, кого оно поддержит и сколько в итоге его останется. Мы решаем свои государственные задачи, они решают свои", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в материале: "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаЕвропаРостислав ИщенкоУкраина.руДональд ТрампДмитрий ЕвстафьевЕССВОдзен новости СВОновости СВО сейчасвойна на УкраинеСпецоперацияновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОзавершение СВОэкспертывоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:18Одесса, Кременчуг, Киевская область: ВС РФ ударили по Украине
07:00Дмитрий Краснов: "Защитники" из ЕС рано или поздно сдадут России украинских преступников
06:00"Штопают на живую нитку": Алексей Анпилогов про острый кризис кадров и управления в ВСУ
05:50Димитров в классическом окружении: аналитик об агонии гарнизона ВСУ и "людоедском" расчете Киева
05:40"Пришлось воевать до конца": Ростислав Ищенко жестко обозначил приоритеты России в СВО
05:30"Полковник Грязь" против киевского режима: Анпилогов про судьбу батальонов ВСУ, запертых на Осколе
05:25Выборы как инструмент войны
05:20"Охрана устранит его, не моргнув". Эксперты и политики Украины не видят хороших перспектив у Зеленского
05:15Всё больше украинцев хотят навсегда остаться в Польше. И боевые действия тут ни при чём
05:10Что хочет Зеленский, где корни коррупции и кто поссорил Трампа с ЕС. Украина в международном контексте
05:05Андрей Сидоров: Зеленский старается протянуть еще год, пока у Трампа не начнутся серьезные проблемы в США
05:00"Ворота в Славянск": военный эксперт о значении Лимана и перерезанных трассах снабжения ВСУ
04:45"Пиратам все равно, кого грабить": Ищенко о том, как волна атак на суда в рискует перерасти в хаос
04:30Анпилогов: "Если падет Гуляйполе, две линии обороны ВСУ можно будет обойти без лобового штурма"
04:26Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Трамп пинает Зеленского, но ведет с Россией войну на истощение": Ищенко про двойную игру США
04:15"Европа привыкла, что платит дядя Сэм": Грег Вайнер раскрыл цифры раскола в НАТО
04:08"Обсудили Украину в довольно резких выражениях": Трамп о разговоре с "хорошими друзьями" из ЕС
04:00"Главная задача – сомкнуть наступающие группировки": Анпилогов про изоляцию ВСУ под Харьковом
03:50Генпрокурор США объяснила захват танкера у берегов Венесуэлы
Лента новостейМолния