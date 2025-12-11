https://ukraina.ru/20251211/prishlos-voevat-do-kontsa-rostislav-ischenko-zhestko-oboznachil-prioritety-rossii-v-svo-1072898720.html

"Пришлось воевать до конца": Ростислав Ищенко жестко обозначил приоритеты России в СВО

Россия будет добиваться достижения целей СВО независимо от внешних оценок и изменений в обстановке. Государственные задачи поставлены жестко и подлежат безусловному выполнению. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Эксперт раскрыл логику последовательной линии европейцев. "Они заявили: "Мы выступаем с позиции международного права. Украина подверглась неспровоцированной агрессии, поэтому Россия должна вернуться на исходные позиции. Мы будем помогать Украине до тех пор, пока не добьемся этого". И если они сейчас передумают, то зафиксируют свое поражение", — сказал политолог.Политолог провел параллель между решимостью России и упорством Европы. "Мы ведь тоже рассчитывали, что на Украине будет короткая военная операция, в результате которой там сменится правительство, и мы получим нейтральную страну. Но вышло по-другому и пришлось воевать до конца. Мы же не сказали: "Извините, погорячились. Мы не думали, что оно вот так получится"", — отметил Ищенко.Эксперт заявил, что опыт первых этапов конфликта привел к принципиально иной, бескомпромиссной позиции. "Поэтому Россия регулярно заявляет: "Цели СВО в любом случае будут достигнуты"", — констатировал Ищенко.Он подчеркнул, что решение задач СВО является абсолютным приоритетом, не зависящим от внешних факторов. "России уже все равно, как к этому отнесется население Украины, кого оно поддержит и сколько в итоге его останется. Мы решаем свои государственные задачи, они решают свои", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале: "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.

