"Полковник Грязь" против киевского режима: Анпилогов про судьбу батальонов ВСУ, запертых на Осколе - 11.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251211/polkovnik-gryaz-protiv-kievskogo-rezhima-anpilogov-pro-sudbu-batalonov-vsu-zapertykh-na-oskole-1072910531.html
"Полковник Грязь" против киевского режима: Анпилогов про судьбу батальонов ВСУ, запертых на Осколе
"Полковник Грязь" против киевского режима: Анпилогов про судьбу батальонов ВСУ, запертых на Осколе - 11.12.2025 Украина.ру
"Полковник Грязь" против киевского режима: Анпилогов про судьбу батальонов ВСУ, запертых на Осколе
Погода становится важным фактором на фронте, осложняя положение ВСУ. Сезонные разливы рек создают естественные рубежи, а российские войска получают преимущество в мобильности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-12-11T05:30
2025-12-11T05:30
новости
оскол
россия
днепропетровск
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
украина.ру
вс рф
наступление вс рф
купянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070472635_0:0:2035:1145_1920x0_80_0_0_df39a4c64d8dc36dab8d1e265857efe9.jpg
Отвечая на вопрос о темпах продвижения ВС РФ под Купянском, эксперт связал ситуацию с погодой. "Летом на Осколе много бродов до метра в глубину, то сейчас эта река набирает силу за счет осадков", — отметил он. По его словам, это создает серьезную угрозу для 14-15 батальонов ВСУ, запертых на восточном берегу Оскола.Анпилогов указал на проблемы противника со снабжением и эвакуацией. "Им трудно обеспечивать "тяжелое" снабжение (те же артиллерийские снаряды). Они несут санитарные потери, потому что вывоз раненых затруднен. Все эти переправы, учитывая, что мы вышли в район Купянска-Узлового на западном берегу, находятся под контролем наших дронов", — заявил аналитик. Он также добавил, что "Полковник Грязь" сейчас работает против киевского режима", подчеркнув преимущество российской армии в зимних условиях.Таким образом, сочетание климатического фактора и контроля над переправами формирует критическую ситуацию для украинских войск в этом районе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
оскол
россия
днепропетровск
купянск
купянское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070472635_166:0:1847:1261_1920x0_80_0_0_3d49f3aa9f7af1030e515f7add22cb8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, оскол, россия, днепропетровск, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, наступление вс рф, купянск, купянск новости, купянское направление, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация
Новости, Оскол, Россия, Днепропетровск, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВС РФ, наступление ВС РФ, Купянск, купянск новости, Купянское направление, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Спецоперация

"Полковник Грязь" против киевского режима: Анпилогов про судьбу батальонов ВСУ, запертых на Осколе

05:30 11.12.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Погода становится важным фактором на фронте, осложняя положение ВСУ. Сезонные разливы рек создают естественные рубежи, а российские войска получают преимущество в мобильности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос о темпах продвижения ВС РФ под Купянском, эксперт связал ситуацию с погодой. "Летом на Осколе много бродов до метра в глубину, то сейчас эта река набирает силу за счет осадков", — отметил он. По его словам, это создает серьезную угрозу для 14-15 батальонов ВСУ, запертых на восточном берегу Оскола.
Анпилогов указал на проблемы противника со снабжением и эвакуацией. "Им трудно обеспечивать "тяжелое" снабжение (те же артиллерийские снаряды). Они несут санитарные потери, потому что вывоз раненых затруднен. Все эти переправы, учитывая, что мы вышли в район Купянска-Узлового на западном берегу, находятся под контролем наших дронов", — заявил аналитик.
Он также добавил, что "Полковник Грязь" сейчас работает против киевского режима", подчеркнув преимущество российской армии в зимних условиях.
Таким образом, сочетание климатического фактора и контроля над переправами формирует критическую ситуацию для украинских войск в этом районе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиОсколРоссияДнепропетровскАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныУкраина.руВС РФнаступление ВС РФКупянсккупянск новостиКупянское направлениеСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40"Пришлось воевать до конца": Ростислав Ищенко жестко обозначил приоритеты России в СВО
05:30"Полковник Грязь" против киевского режима: Анпилогов про судьбу батальонов ВСУ, запертых на Осколе
05:25Выборы как инструмент войны
05:20"Охрана устранит его, не моргнув". Эксперты и политики Украины не видят хороших перспектив у Зеленского
05:15Всё больше украинцев хотят навсегда остаться в Польше. И боевые действия тут ни при чём
05:10Что хочет Зеленский, где корни коррупции и кто поссорил Трампа с ЕС. Украина в международном контексте
05:05Андрей Сидоров: Зеленский старается протянуть еще год, пока у Трампа не начнутся серьезные проблемы в США
05:00"Ворота в Славянск": военный эксперт о значении Лимана и перерезанных трассах снабжения ВСУ
04:45"Пиратам все равно, кого грабить": Ищенко о том, как волна атак на суда в рискует перерасти в хаос
04:30Анпилогов: "Если падет Гуляйполе, две линии обороны ВСУ можно будет обойти без лобового штурма"
04:26Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Трамп пинает Зеленского, но ведет с Россией войну на истощение": Ищенко про двойную игру США
04:15"Европа привыкла, что платит дядя Сэм": Грег Вайнер раскрыл цифры раскола в НАТО
04:08"Обсудили Украину в довольно резких выражениях": Трамп о разговоре с "хорошими друзьями" из ЕС
04:00"Главная задача – сомкнуть наступающие группировки": Анпилогов про изоляцию ВСУ под Харьковом
03:50Генпрокурор США объяснила захват танкера у берегов Венесуэлы
03:30Евросоюз хочет выкупить у Турции российские ЗРК С-400 для передачи Киеву
03:10"Деньги как рычаг": Грег Вайнер объяснил, как Трамп использует НАТО в торговле с Россией
03:05Подавляющее большинство украинцев хотят заключить мирное соглашение — Трамп
02:44Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА, летевший на Москву. Закрыты четыре столичных аэропорта
Лента новостейМолния