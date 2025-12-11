https://ukraina.ru/20251211/polkovnik-gryaz-protiv-kievskogo-rezhima-anpilogov-pro-sudbu-batalonov-vsu-zapertykh-na-oskole-1072910531.html

"Полковник Грязь" против киевского режима: Анпилогов про судьбу батальонов ВСУ, запертых на Осколе

"Полковник Грязь" против киевского режима: Анпилогов про судьбу батальонов ВСУ, запертых на Осколе - 11.12.2025 Украина.ру

"Полковник Грязь" против киевского режима: Анпилогов про судьбу батальонов ВСУ, запертых на Осколе

Погода становится важным фактором на фронте, осложняя положение ВСУ. Сезонные разливы рек создают естественные рубежи, а российские войска получают преимущество в мобильности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-12-11T05:30

2025-12-11T05:30

2025-12-11T05:30

новости

оскол

россия

днепропетровск

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

украина.ру

вс рф

наступление вс рф

купянск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070472635_0:0:2035:1145_1920x0_80_0_0_df39a4c64d8dc36dab8d1e265857efe9.jpg

Отвечая на вопрос о темпах продвижения ВС РФ под Купянском, эксперт связал ситуацию с погодой. "Летом на Осколе много бродов до метра в глубину, то сейчас эта река набирает силу за счет осадков", — отметил он. По его словам, это создает серьезную угрозу для 14-15 батальонов ВСУ, запертых на восточном берегу Оскола.Анпилогов указал на проблемы противника со снабжением и эвакуацией. "Им трудно обеспечивать "тяжелое" снабжение (те же артиллерийские снаряды). Они несут санитарные потери, потому что вывоз раненых затруднен. Все эти переправы, учитывая, что мы вышли в район Купянска-Узлового на западном берегу, находятся под контролем наших дронов", — заявил аналитик. Он также добавил, что "Полковник Грязь" сейчас работает против киевского режима", подчеркнув преимущество российской армии в зимних условиях.Таким образом, сочетание климатического фактора и контроля над переправами формирует критическую ситуацию для украинских войск в этом районе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.

оскол

россия

днепропетровск

купянск

купянское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оскол, россия, днепропетровск, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, наступление вс рф, купянск, купянск новости, купянское направление, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация