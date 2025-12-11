https://ukraina.ru/20251211/evropa-privykla-chto-platit-dyadya-sem-greg-vayner-raskryl-tsifry-raskola-v-nato-1072917739.html

"Европа привыкла, что платит дядя Сэм": Грег Вайнер раскрыл цифры раскола в НАТО

Вашингтон вложил в оборону Европы астрономические суммы, но теперь слышит упреки в свой адрес. Конфликт вокруг финансирования НАТО давно перешел в практическую плоскость жестких цифр и экономических требований. На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог-американист Грег Вайнер

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102309/79/1023097923_0:109:2048:1261_1920x0_80_0_0_601be5a13e67462f929d2cb1f8be2976.jpg

Отвечая на вопрос о новой стратегии США и отношениях с Европой, эксперт сразу перешел к конкретике. "За 75 лет своего существования блок обошелся странам в 22 триллиона долларов, при том что 16 триллионов — вложили США!" — заявил Вайнер.Он прокомментировал позицию европейских союзников, которые критикуют американскую политику. "Мне странно слышать заявления стран Евросоюза, входящих в НАТО, которые укоряют Трампа, что Америка их бросает, забывает. Хотя США за них платили много-много лет", — отметил политолог. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп предлагал увеличить взносы, но европейцы сопротивляются, потому что "привыкли, что за них выкладывается дядя Сэм".По словам эксперта, ни одно европейское государство не предложило взять финансовое бремя на себя. "Я специально изучил этот вопрос. Так вот, никто из европейских лидеров ни разу не сказал Америке: мы будем платить, вот деньги, оставайтесь", — констатировал Вайнер. При этом, как он отметил, только недавно европейцы начали понемногу "шевелиться", заказывая оружие в США.Ситуацию политолог назвал "тонким льдом", поставив ключевые вопросы. "Насколько хватит терпения Трампа и американских налогоплательщиков? Будет ли Евросоюз готов быстро и эффективно расстаться с деньгами?" — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Главное — цифры. Грег Вайнер о подвохе Рубио и о том, кто поставит точку в переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Дмитрия Евстафьева: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник.

сша

европа

америка

2025

