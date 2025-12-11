Генпрокурор США объяснила захват танкера у берегов Венесуэлы - 11.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251211/genprokuror-ssha-obyasnila-zakhvat-tankera-u-beregov-venesuely-1072932064.html
Генпрокурор США объяснила захват танкера у берегов Венесуэлы
Генпрокурор США объяснила захват танкера у берегов Венесуэлы
Власти США подозревают, что задержанный ими у берегов Венесуэлы танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Об этом генпрокурор Пэм Бонди заявила в социальной сети X
2025-12-11T03:50
2025-12-11T03:51
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_0:9:1250:712_1920x0_80_0_0_a967b87ac3bd8ff6df735565ebeb6d3f.jpg
По словам генпрокурора США, Вашингтон применил "ордер на арест нефтяного танкера, который использовали для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана". Захват судна производился при поддержке министерства войны (Пентагона) и ФБР.Ранее президент США Дональд Трамп заявил о задержании очень крупного танкера у берегов Венесуэлы. По его утверждению, на это имелись "веские причины".Согласно информации агентства Bloomberg, задержанный танкер внесён в санкционные списки Министерства финансов США. Источники агентства охарактеризовали данный шаг как серьёзную эскалацию в отношениях между Вашингтоном и Каракасом.Подробнее о конфликте США с Венесуэлой в публикации - Латиноамериканская авантюра Трампа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Генпрокурор США объяснила захват танкера у берегов Венесуэлы

03:50 11.12.2025 (обновлено: 03:51 11.12.2025)
 
Власти США подозревают, что задержанный ими у берегов Венесуэлы танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Об этом генпрокурор Пэм Бонди заявила в социальной сети X
По словам генпрокурора США, Вашингтон применил "ордер на арест нефтяного танкера, который использовали для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана". Захват судна производился при поддержке министерства войны (Пентагона) и ФБР.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о задержании очень крупного танкера у берегов Венесуэлы. По его утверждению, на это имелись "веские причины".
Согласно информации агентства Bloomberg, задержанный танкер внесён в санкционные списки Министерства финансов США. Источники агентства охарактеризовали данный шаг как серьёзную эскалацию в отношениях между Вашингтоном и Каракасом.
Подробнее о конфликте США с Венесуэлой в публикации - Латиноамериканская авантюра Трампа.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
