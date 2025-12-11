https://ukraina.ru/20251211/chto-khochet-zelenskiy-gde-korni-korruptsii-i-kto-possoril-trampa-s-es-ukraina-v-mezhdunarodnom-1072903598.html

Что хочет Зеленский, где корни коррупции и кто поссорил Трампа с ЕС. Украина в международном контексте

Президент России Владимир Путин считает, что в войне с Западом он выигрывает и, может быть, он прав, пишут западные издания, следящие за ходом переговоров по украинскому урегулированию

2025-12-11T05:10

Западным журналистам трудно признать военную и дипломатическую победу России, тем не менее они согласны с тем, что на мирных переговорах по Украине сейчас только Москва может диктовать условия.Недели или даже месяцы "челночной" дипломатии позволяют Владимиру Путину оттягивать момент, когда придется выбирать, соглашаться ли на предложенную сделку или продолжать борьбу с надеждой добиться лучших условий позже, пишет на страницах The Times Марк Галеотти — публицист, который прославился своими русофобскими взглядами.Согласиться на мир пока есть времяЧтобы этого все-таки не случилось, и чтобы "вовремя" вытащить Украину из конфликта, Дональд Трамп всеми силами старается добиться установления перемирия до Рождества."По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, посланники Дональда Трампа дали Владимиру Зеленскому считанные дни на ответ по предложенному мирному соглашению, которое требует от Украины согласиться на территориальные потери в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны США", - пишет британский Financial Times.Зеленский потребовал время для консультаций с другими европейскими союзниками, прежде чем давать ответ на предложение Вашингтона, утверждают источники издания. Глава киевского режима опасается. Что действия США без поддержки Евросоюза могут расколоть единство Запада, добавляют они."Один из западных чиновников описал ситуацию Украины как положение, при котором она зажата между территориальными требованиями России, которые она не может принять, и американской стороной, которой они не могут отказать", - отмечает издание.Тем временем американская газета The New York Times пишет о том, что Зеленский на самом деле снова пытается торговаться в США, обещая провести выборы в обмен на гарантии безопасности от США.Зеленский давно заявлял, что организует выборы на Украине только в случае завершения конфликта, так как в условиях военного положения голосование запрещено, напоминает газета. Однако 9 декабря глава киевского режима заявил, что его страна может быть готова к выборам через 60 дней, если США и Европа предоставят Киеву гарантии безопасности."Изменение подхода Зеленского похоже на переговорную тактику, направленную на получение гарантий безопасности от Соединенных Штатов, после комментариев президента Трампа о том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна", - отмечает издание.Эти гарантии могли бы включать оружие, средства ПВО и при необходимости санкции, пишет The New York Times со ссылкой на слова Зеленского.Журналисты газеты напоминают, что высказывания Зеленского по поводу выборов прозвучали на фоне хаоса в его правительстве, который настал после вскрытия большой коррупционной аферы с участием его главных советников, а также на фоне продвижения России на поле боя и появления мирного плана Трампа, выгодного Москве.История коррупции на Украине в немецком изданииКоррупционный скандал, в котором замешен бывший глава Офиса Зеленского Андрей Ермак не дает покоя западной прессе. Немецкий Frankfurter Allgemeine Zeitung вспоминает — ранее на Украине ничего не делалось без взяток. Потом ситуация улучшилась, а теперь старое зло возвращается, пишет издание."В девяностые годы, когда Советский Союз распался и от него остался только вакуум, по Украине разносились его обломки. Были министры-отступники, у которых остались старые друзья из партийной молодежи. Были государственные металлургические заводы, которым не хватало угля, были народные шахты, уголь из которых никто не хотел покупать", - рисуют картину немецкие авторы.По их словам, обломки позже сложились воедино и министры стали продавать шахты за автомобиль "Москвич" хорошим друзьям. Друзья покупали у других друзей еще один металлургический завод, отправляли сталь по всему миру и делили выручку с министрами, пересказывает издание историю украинской коррупции."Так возникли территории кланов. Тот, кто хорошо разыграл карты, вскоре обладал достаточными средствами, чтобы регулярно делать скромные пожертвования нескольким сотням обедневших полицейских, включая их жен и детей. Вместе с охранниками шахт они составляли небольшую армию", - говорится в статье.На рубеже веков возобладали "авторитеты", продолжает немецкая газета."Люди следовали "понятиям", кодексу бандитов в тюрьмах. В Донецке правил Ринат Ахметов, друг убитого Брагина, в некоторых частях Днепропетровска — Игорь Коломойский*, в Виннице — Петр Порошенко*. Это лишь некоторые из них", - напоминают авторы.Позже боссы взялись за парламент — создали партии, сформировали большинство, и появились новые источники дохода, продолжают они. Депутаты были неприкосновенны, поэтому гангстеры платили большие деньги за места в списках, отмечает издание.Но поскольку инвестиции должны были окупиться, после этого они охотно принимали набитые спортивные сумки перед важными голосованиями, говорится в статье."К моменту вступления в должность Владимира Зеленского в 2019 году сформировалось несколько типов разграбления государства. Первый тип, приватизация государственной собственности по бросовым ценам, пришелся на время президентства Леонида Кучмы", - констатирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.Тогда государство продало металлургический комбинат в Кривом Роге, крупнейший на Украине, за шестую часть его стоимости двум миллиардерам, один из которых только что женился на дочери президента, напоминают авторы издания.Второй тип — покупка государством товаров по завышенным ценам — связан с президентством мультимиллионера Петра Порошенко*, продолжают они. В то время частные верфи и автомобилестроительные компании, которые ранее находились в сфере влияния президента, поставляли вооруженным силам корабли и автомобили сомнительного качества.Третий тип — привлечение коррумпированных посредников, характерен для периода президентства Виктора Ющенко, пишет немецкая газета. Пример - швейцарская компания-агент направляла тогда миллиардные прибыли от контролируемой государством российско-украинской торговли газом в разветвленные каналы, из которых затем черпали выгоду родственники президента."До революции на Майдане в 2014 году, в годы президентства Януковича, система изменила свой характер. До этого существовало несколько конкурирующих кланов. На Украине не сложилась "вертикаль власти". Царил плюрализм олигархов, и Янукович хотел это изменить. Он захватил всю власть для "донецких", узурпировал Конституционный суд и бросил в тюрьму свою днепропетровскую конкурентку Юлию Тимошенко", - заявляют авторы публикации.Но потом случился Майдан, который остановил развитие этой тенденции, полагают немецкие журналисты. По их мнению, несмотря на всю коррупцию, на Украине развилось сильное демократическое движение, поддерживаемое городским средним классом."Поскольку у каждого олигарха была своя медиаимперия, разнообразие прессы сохранилось. Некоторые миллиардеры были заинтересованы в том, чтобы раскрыть махинации других, и поэтому скандалы вышли на свет. Журналисты-расследователи стали героями нации. Некоторые из них были убиты, но достаточное количество осталось в живых", - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.По мнению авторов газеты, в 2014 году президент России Владимир Путин воспользовался "моментом слабости" на Украине и вернул Крым, "продвинулся в Донбасс и угрожал поглотить всю страну", хотя на самом деле Россия никогда не планировала захватить Украину. Тем не менее, журналисты издания полагают, что именно эти события заставили демократов и олигархов против своей воли стать союзниками."Теперь же, в разгар конфликта, старое зло внезапно вернулось в ближайший круг Зеленского. Его масштабы далеко не такие, как раньше. Если при Януковиче, по подсчетам Transparency International**, было украдено около 34 миллиардов евро, то в последнем скандале вокруг атомной энергетической компании "Энергоатом" речь идет о 86 миллионах", - оправдывает газета коррупционера Зеленского.Централизованный стиль управления с размытой гранью между законностью и беспределом, злоупотребление внутренней спецслужбой СБУ в отношении гражданского общества и антикоррупционных органов, включая сомнительные аресты, стали характерной чертой системы, которую критики называют "Ермакратией" по имени главы президентской администрации, констатирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.Это привело к полной дискредитации украинской политической элиты и росту доверия по отношению к военным лидерам, отмечает издание."Однако кипящее народное недовольство и популярные генералы — опасная смесь. Зеленскому нужно быть осторожным", - предупреждает немецкая газета.Украина не интересует ТрампаХод российско-американских переговоров по украинскому урегулированию отчетливо показал — Трампа не интересует ни Европа, ни Украина. Только европейским лидерам не хватает смелости это признать и они все еще пытаются задобрить американского президента, пишет французский Le Figaro.Отвечая вымученными улыбками на угрозы Дональда Трампа и предпринимаемые им попытки расколоть ЕС, европейцы год надеялись, что он сменит сторону в украинском конфликте и в конечном итоге ужесточит риторику в отношении Путина, говорится в статье издания, посвященной новой стратегии безопасности США."Но сегодня надо быть слепым, чтобы не увидеть, что дело идет о настоящем разрыве и что трампизм намного превосходит Трампа", – цитирует французская газета слова одного из дипломатов.Le Figaro ссылается на информацию немецкого издания Spiegel о том, что среди руководства Европейского союза тема Украины интенсивно обсуждается."Так, по данным немецкого медиа, Эммануэль Макрон якобы упомянул "возможность того, что США предадут Украину в вопросе территорий, не предоставив ей четких гарантий безопасности"; канцлер Мерц же, мол, счел, что американцы "играют в игры" в том, что касается конфликта на Украине и европейцев", - пересказывает Le Figaro содержание статьи немецкого СМИ.Однако в официальных заявлениях европейские лидеры не позволяют себе такой прямоты, потому что "по-прежнему берегут чувства Дональда Трампа", пишет издание, предчувствуя раскол между США и Европой."Возможно, расколу будут способствовать и отношения между Трампом и Путиным. Одна из целей хозяина Кремля – разрушить миропорядок, установившийся после 1945 года. Она будет достигнута тем легче, что Дональд Трамп, президент создавшей его и на протяжении долгого времени доминировавшей на планете страны, сегодня стал одним из основных могильщиков такого уклада", - отмечает французская газета.Не случайно в Кремле сочли, что корректировки, предпринятые в новой редакции Стратегии национальной безопасности, "в значительной степени" соответствуют российскому видению, подчеркивается в статье Le Figaro.Перед лицом двух противников – одного на Востоке, а другого на Западе, – европейцам необходимо срочно наращивать темпы по укреплению своей системы обороны, советуют французские журналисты.

