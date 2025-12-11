https://ukraina.ru/20251211/rosaviatsiya-ogranichila-polty-v-desyati-aeroportakh-dopolnenie-po-ugrozam-bpla-v-regionakh-rossii-1072929748.html

Росавиация ограничила полёты в десяти аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России

В аэропортах Иваново, Тамбова, Ярославля, Москвы (Домодедово, Внуково и Шереметьево), Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы для обеспечения безопасности введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом в ночь на 5 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру

В ночь на 11 декабря тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлена в Ярославской, Брянская, Орловской, Смоленской, Калужской, Московской, Курской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Тверской, Воронежской, Белгородской областях.В большинстве регионов объявлена тревога по реактивным БПЛА.В Брянской, Тульской, Рязанской, Московской, Курской, Калужской областях объявлялась ракетная опасность.Мониторинговые каналы сообщают о фиксации большого количества вражеских БПЛА, направляющихся в глубину российской территории.."Жёлтый уровень" опасности действует более, чем в двух десятках регионов, после 1:00 мск его дополнительно объявили по всему Северному Кавказу, в Ставропольском крае, в Чечне, Дагестане, Ингушетии.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск в публикации - ВСУ начали массированную атаку БПЛА и ракет на регионы России. Сводка угроз к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

