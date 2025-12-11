Росавиация ограничила полёты в десяти аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России - 11.12.2025 Украина.ру
Росавиация ограничила полёты в десяти аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России
Росавиация ограничила полёты в десяти аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России - 11.12.2025
Росавиация ограничила полёты в десяти аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России
В аэропортах Иваново, Тамбова, Ярославля, Москвы (Домодедово, Внуково и Шереметьево), Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы для обеспечения безопасности введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом в ночь на 5 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-12-11T01:35
2025-12-11T01:36
В ночь на 11 декабря тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлена в Ярославской, Брянская, Орловской, Смоленской, Калужской, Московской, Курской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Тверской, Воронежской, Белгородской областях.В большинстве регионов объявлена тревога по реактивным БПЛА.В Брянской, Тульской, Рязанской, Московской, Курской, Калужской областях объявлялась ракетная опасность.Мониторинговые каналы сообщают о фиксации большого количества вражеских БПЛА, направляющихся в глубину российской территории.."Жёлтый уровень" опасности действует более, чем в двух десятках регионов, после 1:00 мск его дополнительно объявили по всему Северному Кавказу, в Ставропольском крае, в Чечне, Дагестане, Ингушетии.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск в публикации - ВСУ начали массированную атаку БПЛА и ракет на регионы России. Сводка угроз к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Росавиация ограничила полёты в десяти аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России

01:35 11.12.2025 (обновлено: 01:36 11.12.2025)
 
В аэропортах Иваново, Тамбова, Ярославля, Москвы (Домодедово, Внуково и Шереметьево), Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы для обеспечения безопасности введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом в ночь на 5 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
В ночь на 11 декабря тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлена в Ярославской, Брянская, Орловской, Смоленской, Калужской, Московской, Курской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Тверской, Воронежской, Белгородской областях.
В большинстве регионов объявлена тревога по реактивным БПЛА.
В Брянской, Тульской, Рязанской, Московской, Курской, Калужской областях объявлялась ракетная опасность.
Мониторинговые каналы сообщают о фиксации большого количества вражеских БПЛА, направляющихся в глубину российской территории..
"Жёлтый уровень" опасности действует более, чем в двух десятках регионов, после 1:00 мск его дополнительно объявили по всему Северному Кавказу, в Ставропольском крае, в Чечне, Дагестане, Ингушетии.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск в публикации - ВСУ начали массированную атаку БПЛА и ракет на регионы России. Сводка угроз к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
