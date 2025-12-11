Всё больше украинцев хотят навсегда остаться в Польше. И боевые действия тут ни при чём - 11.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251211/vs-bolshe-ukraintsev-khotyat-navsegda-ostatsya-v-polshe-i-boevye-deystviya-tut-ni-pri-chm-1072931819.html
Всё больше украинцев хотят навсегда остаться в Польше. И боевые действия тут ни при чём
Всё больше украинцев хотят навсегда остаться в Польше. И боевые действия тут ни при чём - 11.12.2025 Украина.ру
Всё больше украинцев хотят навсегда остаться в Польше. И боевые действия тут ни при чём
В 2025 году 51% иммигрантов с Украины, прибывших до начала СВО, и 24% украинских беженцев планируют остаться в Польше. В обоих случаях это на 3% больше, чем годом ранее. Главная причина – рост зарплат.
2025-12-11T05:15
2025-12-11T05:15
польша
украина
киев
конрад рэнкас
кароль навроцкий
сейм
украина.ру
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/17/1070589293_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4fb23ac706d36da898ed812aef8248dd.jpg
В Польше активно обсуждают исследование Национального банка страны о жизненной и экономической ситуации украинских иммигрантов – как приехавших до февраля 2022 года в качестве гастарбайтеров, так и получивших временную защиту после начала СВО. В документе отмечается, что находящиеся на территории Польши граждане Украины постепенно интегрируются в её экономику и общество, и с каждым годом растёт доля украинцев, которые планируют остаться на берегах Вислы навсегда. Но если экономистов это радует, то патриотически настроенные политики обеспокоены.Хотя Национальный банк Польши (НБП) является учреждением, работающим с цифрами, в его исследовании не указана даже оценочная численность граждан Украины на польской земле. В документе сказано, что "в общей сложности за менее чем четыре года войны в Польше оказалось 1,95 миллиона беженцев с Украины", которые получили статус временной защиты, на конец первого полугодия 2025 года в Польше оставалось около 1 миллиона из них.Кроме этого, приводятся данные польского Управления по делам иностранцев о том, что в середине текущего года 541 тысяча граждан Украины имели действующие разрешения на проживание в Польше – временное или постоянное. Однако в исследовании не упомянуты украинцы, которые фактически находятся в Польше без упомянутых выше документов (въехали в рамках безвизового режима, имеют защиту в других странах и пр.), число которых оценивается от нескольких сотен тысяч до более чем миллиона человек.Подавляющее большинство украинских иммигрантов, как прибывших до начала СВО, так и после, работают. Эта работа часто не соответствует их квалификации (особенно среди женщин), но всё большее число иммигрантов находят более высокооплачиваемую работу или меняют профессию. "При этом заработная плата составляет 92% от общей структуры доходов прибывших до войны иммигрантов и 78% от общей структуры доходов беженцев", – сказано в исследовании. С каждым годом доля работающих украинцев растёт, отмечено в нём.Один из наиболее показательных разделов исследования касается заработной платы украинцев в Польше. "Более трети украинских беженцев и четверть иммигрантов довоенного периода считают, что работают на должностях, не соответствующих их квалификации. Медианная заработная плата среди опрошенных работающих украинцев составила чуть менее 4500 злотых (1065 евро) на руки. В то же время медианная заработная плата польских работников составила приблизительно 5300 злотых (1255 евро). Таким образом, разница в медианной заработной плате составляет почти 20%", – сказано в документе.Такое расслоение наблюдается и на международном уровне, отмечает эксперт отдела образования и издательского дела НБП Анна Славош-Павловска. "Данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывают, что недавно прибывшие иммигранты, прожившие в стране менее пяти лет, в среднем зарабатывают примерно на треть меньше, чем коренные жители. Это связано с работой в низкооплачиваемых секторах, языковым барьером, трудностями с признанием квалификации и отсутствием опыта, полученного "на местах". ОЭСР также отмечает, что этот разрыв естественным образом уменьшается со временем: через пять лет он сокращается примерно на треть, а через десять лет – примерно вдвое", – написала она в статье "Между Польшей и завтрашним днём" на портале Obserwatorfinansowy.pl.Подавляющее большинство украинских беженцев испытывали трудности с ответом на вопрос о своих планах на будущее (56%), неопределённость сохранялась и среди иммигрантов довоенного периода (37%). Однако заявления о скором возвращении на Украину, которые не были особо распространены среди беженцев уже в 2023 году (7%), в настоящее время среди иммигрантов довоенного периода и беженцев являются маргинальными (2%), отмечает центральный банк Польши.При этом меняется отношение украинцев к долгосрочному проживанию в Польше. "В 2025 году планировали остаться в Польше на постоянное жительство 51% довоенных иммигрантов (по сравнению с 48% в 2024 году), и 24% беженцев (по сравнению с 21% в 2024 году). Это объясняется, среди прочего, улучшением языковых навыков, стабилизацией профессиональной жизни и разделением семей, часть которых осталась на Украине. Лишь небольшая часть респондентов заявила о желании вернуться на родину в ближайшее время – зачастую это решение зависит от хода войны и ситуации с безопасностью", – говорится в исследовании НБП.Стоит отметить, что прекращение боевых действий на родине не повлияет на решение украинцев остаться в Польше. "Более 50% довоенных иммигрантов заявили, что заключение мира в Украине не повлияет на их жизненные планы, и 24% беженцев разделяли это мнение", – сказано в документе. При этом среди беженцев наблюдались совершенно разные реакции на гипотетическое мирное соглашение: ответы "вернусь на Украину" и "останусь в Польше подольше" дали примерно по 13-14% беженцев."Мотивация возвращения на Украину в такой ситуации очевидна, тогда как заявление о длительном пребывании в Польше может быть связано с ожиданием более легкого воссоединения семей после окончания боевых действий. Аналогичное толкование можно сделать и в отношении более высокого процента довоенных иммигрантов, которые заявляют о готовности остаться в Польше дольше после гипотетического мирного соглашения, чем тех, кто рассматривает возможность возвращения на Украину в такой ситуации", – пояснил банк.Польские экономисты очень довольны работающими в Польше украинскими иммигрантами, число которых с августа 2025 года начало расти за счёт парней в возрасте 18-25 лет, получивших возможность законно уехать с Украины. По подсчётам аналитиков польского банка mBank, если Польшу покинут 500 тысяч украинских работников, одномоментный спад ВВП страны составит 0,8% в год, и 0,2% в следующие 3-4 года.Совсем другая ситуация в польском обществе и патриотической части политикума. Издание Украина.ру уже писало о том, что в текущем году в Польше на 41% выросло число преступлений в отношении украинцев, при этом более пятой части из них – нападения с нанесением телесных повреждений.Кроме этого, граждане Украины составляют львиную долю преступников-иностранцев в Польше. Хотя в основном речь идёт об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, однако в последнее время именно украинцев задерживают по обвинениям в причастности к шпионажу и диверсиям. К примеру, не далее как 8 декабря полиция в центре Варшавы арестовала трех граждан Украины, в автомобиле которых было обнаружено шпионское оборудование. И сколько бы польская пропаганда не заявляла, что такие украинцы "завербованы/обмануты российскими спецслужбами", уровень украинофобии среди простых поляков растёт.Эту волну пытаются оседлать как новый президент Польши Кароль Навроцкий, который предложил ужесточить правила предоставления польского гражданства, так и националистическая партия "Конфедерация". "Украинцев здесь уже 2 миллиона, и теперь они планируют получить представительство в Сейме уже в 2027 году! Их журналисты выражают возмущение тем, что мы отказываемся позволить им править нашей страной", – написал в октябре один из лидеров "Конфедерации" Славомир Ментцен.Стоит отметить, что в последние годы украинцы стабильно составляют более половины иностранцев, получивших польское гражданство. Пока в абсолютных числах это не так и много (в 2024 году – 8219 из 16342 новых польских граждан), однако уже в следующем году количество граждан Украины, соответствующих условиям натурализации в Польше, может составить несколько сотен тысяч человек. Вряд ли все они подадут заявления на польский паспорт, и уж точно "новые поляки" не повлияют на исход выборов Сейма, запланированных на 2027 год. Однако украинцы, даже не имея формальной политической репрезентации, уже очень сильно изменили жизнь в Польше к худшему, считает польский политический аналитик Конрад Рэнкас."Массовое присутствие украинских иммигрантов в Польше – это реальность, они стремятся к всё более высоким социальным позициям, работе в сфере здравоохранения и правосудия, и всё чаще формулируют собственные политические интересы, отличные от интересов Польши. Конечно, пока все основные политические партии Третьей Речи Посполитой (Польша после 1989 года – прим.) конкурируют за удовлетворение желаний Киева, украинскому меньшинству в Польше, потенциально составляющему примерно 10-12% электората, нет необходимости создавать собственные политические группировки. Ведь "Гражданская коалиция", "Право и Справедливость", Польская народная партия, "Левые" и "Польша 2050" достаточно прокиевские", – сказал Рэнкас в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру."Однако со временем, по мере того как растущее социальное недовольство среди поляков сметёт эти старые вывески, а Украину примут в Европейский Союз, будет создана правовая основа, которая позволит украинцам, проживающим в Польше, получить прямое политическое представительство. Сначала – в органах местного самоуправления, а в конечном итоге и в польском Сейме. Более того, если война продолжится, территория под властью Киева будет неизбежно сокращаться, что вновь актуализирует требования о создании "УкроПолина", польско-украинской конфедерации или федерации с совместными органами управления для территории от Одера до Збруча (по этой ныне украинской реке проходила восточная граница Польши в 1919-1939 годах – прим.)", – считает польский эксперт.По его мнению, главная проблема состоит в том, что украинские переселенцы принесли в Польшу нездоровую социальную систему, знакомую по Украине, – основанную на партийно-мафиозных связях и коррупции, и ведущую к росту социального неравенства."Те украинские иммигранты, которые просто хотели честно работать и часто оставляли после себя позитивное наследие ещё до 2022 и 2014 годов, теперь сталкиваются с ответвлениями надднепрянской олигархии на берегах Вислы. Таким образом, даже не сам "УкроПолин" станет величайшим несчастьем (как для поляков, так и для украинцев), а то, что он будет увековечивать и укреплять худшие стороны варшавской и киевской систем власти и собственности", – резюмировал Конрад Рэнкас.О других ситуациях, связанных с Польшей - в статье "Польшу унизительно выбросили из переговоров по Украине - дипломат"
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
польша
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Олег Хавич
Олег Хавич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/17/1070589293_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_cd8c5a9cadb413cd84119ea39312f2f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
польша, украина, киев, конрад рэнкас, кароль навроцкий, сейм, украина.ру, эксклюзив
Польша, Украина, Киев, Конрад Рэнкас, Кароль Навроцкий, сейм, Украина.ру, Эксклюзив

Всё больше украинцев хотят навсегда остаться в Польше. И боевые действия тут ни при чём

05:15 11.12.2025
 
© Фото : Komenda Stołeczna Policjiзадержанные украинцы-мошенники в Польше
задержанные украинцы-мошенники в Польше - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Komenda Stołeczna Policji
Читать в
ДзенTelegram
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В 2025 году 51% иммигрантов с Украины, прибывших до начала СВО, и 24% украинских беженцев планируют остаться в Польше. В обоих случаях это на 3% больше, чем годом ранее. Главная причина – рост зарплат.
В Польше активно обсуждают исследование Национального банка страны о жизненной и экономической ситуации украинских иммигрантов – как приехавших до февраля 2022 года в качестве гастарбайтеров, так и получивших временную защиту после начала СВО. В документе отмечается, что находящиеся на территории Польши граждане Украины постепенно интегрируются в её экономику и общество, и с каждым годом растёт доля украинцев, которые планируют остаться на берегах Вислы навсегда. Но если экономистов это радует, то патриотически настроенные политики обеспокоены.
Хотя Национальный банк Польши (НБП) является учреждением, работающим с цифрами, в его исследовании не указана даже оценочная численность граждан Украины на польской земле. В документе сказано, что "в общей сложности за менее чем четыре года войны в Польше оказалось 1,95 миллиона беженцев с Украины", которые получили статус временной защиты, на конец первого полугодия 2025 года в Польше оставалось около 1 миллиона из них.
Кроме этого, приводятся данные польского Управления по делам иностранцев о том, что в середине текущего года 541 тысяча граждан Украины имели действующие разрешения на проживание в Польше – временное или постоянное. Однако в исследовании не упомянуты украинцы, которые фактически находятся в Польше без упомянутых выше документов (въехали в рамках безвизового режима, имеют защиту в других странах и пр.), число которых оценивается от нескольких сотен тысяч до более чем миллиона человек.
Подавляющее большинство украинских иммигрантов, как прибывших до начала СВО, так и после, работают. Эта работа часто не соответствует их квалификации (особенно среди женщин), но всё большее число иммигрантов находят более высокооплачиваемую работу или меняют профессию. "При этом заработная плата составляет 92% от общей структуры доходов прибывших до войны иммигрантов и 78% от общей структуры доходов беженцев", – сказано в исследовании. С каждым годом доля работающих украинцев растёт, отмечено в нём.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Один из наиболее показательных разделов исследования касается заработной платы украинцев в Польше. "Более трети украинских беженцев и четверть иммигрантов довоенного периода считают, что работают на должностях, не соответствующих их квалификации. Медианная заработная плата среди опрошенных работающих украинцев составила чуть менее 4500 злотых (1065 евро) на руки. В то же время медианная заработная плата польских работников составила приблизительно 5300 злотых (1255 евро). Таким образом, разница в медианной заработной плате составляет почти 20%", – сказано в документе.
Такое расслоение наблюдается и на международном уровне, отмечает эксперт отдела образования и издательского дела НБП Анна Славош-Павловска. "Данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывают, что недавно прибывшие иммигранты, прожившие в стране менее пяти лет, в среднем зарабатывают примерно на треть меньше, чем коренные жители. Это связано с работой в низкооплачиваемых секторах, языковым барьером, трудностями с признанием квалификации и отсутствием опыта, полученного "на местах". ОЭСР также отмечает, что этот разрыв естественным образом уменьшается со временем: через пять лет он сокращается примерно на треть, а через десять лет – примерно вдвое", – написала она в статье "Между Польшей и завтрашним днём" на портале Obserwatorfinansowy.pl.
Подавляющее большинство украинских беженцев испытывали трудности с ответом на вопрос о своих планах на будущее (56%), неопределённость сохранялась и среди иммигрантов довоенного периода (37%). Однако заявления о скором возвращении на Украину, которые не были особо распространены среди беженцев уже в 2023 году (7%), в настоящее время среди иммигрантов довоенного периода и беженцев являются маргинальными (2%), отмечает центральный банк Польши.
При этом меняется отношение украинцев к долгосрочному проживанию в Польше. "В 2025 году планировали остаться в Польше на постоянное жительство 51% довоенных иммигрантов (по сравнению с 48% в 2024 году), и 24% беженцев (по сравнению с 21% в 2024 году). Это объясняется, среди прочего, улучшением языковых навыков, стабилизацией профессиональной жизни и разделением семей, часть которых осталась на Украине. Лишь небольшая часть респондентов заявила о желании вернуться на родину в ближайшее время – зачастую это решение зависит от хода войны и ситуации с безопасностью", – говорится в исследовании НБП.
Стоит отметить, что прекращение боевых действий на родине не повлияет на решение украинцев остаться в Польше. "Более 50% довоенных иммигрантов заявили, что заключение мира в Украине не повлияет на их жизненные планы, и 24% беженцев разделяли это мнение", – сказано в документе. При этом среди беженцев наблюдались совершенно разные реакции на гипотетическое мирное соглашение: ответы "вернусь на Украину" и "останусь в Польше подольше" дали примерно по 13-14% беженцев.
"Мотивация возвращения на Украину в такой ситуации очевидна, тогда как заявление о длительном пребывании в Польше может быть связано с ожиданием более легкого воссоединения семей после окончания боевых действий. Аналогичное толкование можно сделать и в отношении более высокого процента довоенных иммигрантов, которые заявляют о готовности остаться в Польше дольше после гипотетического мирного соглашения, чем тех, кто рассматривает возможность возвращения на Украину в такой ситуации", – пояснил банк.
Польские экономисты очень довольны работающими в Польше украинскими иммигрантами, число которых с августа 2025 года начало расти за счёт парней в возрасте 18-25 лет, получивших возможность законно уехать с Украины. По подсчётам аналитиков польского банка mBank, если Польшу покинут 500 тысяч украинских работников, одномоментный спад ВВП страны составит 0,8% в год, и 0,2% в следующие 3-4 года.
Совсем другая ситуация в польском обществе и патриотической части политикума. Издание Украина.ру уже писало о том, что в текущем году в Польше на 41% выросло число преступлений в отношении украинцев, при этом более пятой части из них – нападения с нанесением телесных повреждений.
Кроме этого, граждане Украины составляют львиную долю преступников-иностранцев в Польше. Хотя в основном речь идёт об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, однако в последнее время именно украинцев задерживают по обвинениям в причастности к шпионажу и диверсиям. К примеру, не далее как 8 декабря полиция в центре Варшавы арестовала трех граждан Украины, в автомобиле которых было обнаружено шпионское оборудование. И сколько бы польская пропаганда не заявляла, что такие украинцы "завербованы/обмануты российскими спецслужбами", уровень украинофобии среди простых поляков растёт.
Эту волну пытаются оседлать как новый президент Польши Кароль Навроцкий, который предложил ужесточить правила предоставления польского гражданства, так и националистическая партия "Конфедерация". "Украинцев здесь уже 2 миллиона, и теперь они планируют получить представительство в Сейме уже в 2027 году! Их журналисты выражают возмущение тем, что мы отказываемся позволить им править нашей страной", – написал в октябре один из лидеров "Конфедерации" Славомир Ментцен.
Стоит отметить, что в последние годы украинцы стабильно составляют более половины иностранцев, получивших польское гражданство. Пока в абсолютных числах это не так и много (в 2024 году – 8219 из 16342 новых польских граждан), однако уже в следующем году количество граждан Украины, соответствующих условиям натурализации в Польше, может составить несколько сотен тысяч человек. Вряд ли все они подадут заявления на польский паспорт, и уж точно "новые поляки" не повлияют на исход выборов Сейма, запланированных на 2027 год. Однако украинцы, даже не имея формальной политической репрезентации, уже очень сильно изменили жизнь в Польше к худшему, считает польский политический аналитик Конрад Рэнкас.
"Массовое присутствие украинских иммигрантов в Польше – это реальность, они стремятся к всё более высоким социальным позициям, работе в сфере здравоохранения и правосудия, и всё чаще формулируют собственные политические интересы, отличные от интересов Польши. Конечно, пока все основные политические партии Третьей Речи Посполитой (Польша после 1989 года – прим.) конкурируют за удовлетворение желаний Киева, украинскому меньшинству в Польше, потенциально составляющему примерно 10-12% электората, нет необходимости создавать собственные политические группировки. Ведь "Гражданская коалиция", "Право и Справедливость", Польская народная партия, "Левые" и "Польша 2050" достаточно прокиевские", – сказал Рэнкас в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.
"Однако со временем, по мере того как растущее социальное недовольство среди поляков сметёт эти старые вывески, а Украину примут в Европейский Союз, будет создана правовая основа, которая позволит украинцам, проживающим в Польше, получить прямое политическое представительство. Сначала – в органах местного самоуправления, а в конечном итоге и в польском Сейме. Более того, если война продолжится, территория под властью Киева будет неизбежно сокращаться, что вновь актуализирует требования о создании "УкроПолина", польско-украинской конфедерации или федерации с совместными органами управления для территории от Одера до Збруча (по этой ныне украинской реке проходила восточная граница Польши в 1919-1939 годах – прим.)", – считает польский эксперт.
По его мнению, главная проблема состоит в том, что украинские переселенцы принесли в Польшу нездоровую социальную систему, знакомую по Украине, – основанную на партийно-мафиозных связях и коррупции, и ведущую к росту социального неравенства.
"Те украинские иммигранты, которые просто хотели честно работать и часто оставляли после себя позитивное наследие ещё до 2022 и 2014 годов, теперь сталкиваются с ответвлениями надднепрянской олигархии на берегах Вислы. Таким образом, даже не сам "УкроПолин" станет величайшим несчастьем (как для поляков, так и для украинцев), а то, что он будет увековечивать и укреплять худшие стороны варшавской и киевской систем власти и собственности", – резюмировал Конрад Рэнкас.
О других ситуациях, связанных с Польшей - в статье "Польшу унизительно выбросили из переговоров по Украине - дипломат"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ПольшаУкраинаКиевКонрад РэнкасКароль НавроцкийсеймУкраина.руЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40"Пришлось воевать до конца": Ростислав Ищенко жестко обозначил приоритеты России в СВО
05:30"Полковник Грязь" против киевского режима: Анпилогов про судьбу батальонов ВСУ, запертых на Осколе
05:25Выборы как инструмент войны
05:20"Охрана устранит его, не моргнув". Эксперты и политики Украины не видят хороших перспектив у Зеленского
05:15Всё больше украинцев хотят навсегда остаться в Польше. И боевые действия тут ни при чём
05:10Что хочет Зеленский, где корни коррупции и кто поссорил Трампа с ЕС. Украина в международном контексте
05:05Андрей Сидоров: Зеленский старается протянуть еще год, пока у Трампа не начнутся серьезные проблемы в США
05:00"Ворота в Славянск": военный эксперт о значении Лимана и перерезанных трассах снабжения ВСУ
04:45"Пиратам все равно, кого грабить": Ищенко о том, как волна атак на суда в рискует перерасти в хаос
04:30Анпилогов: "Если падет Гуляйполе, две линии обороны ВСУ можно будет обойти без лобового штурма"
04:26Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Трамп пинает Зеленского, но ведет с Россией войну на истощение": Ищенко про двойную игру США
04:15"Европа привыкла, что платит дядя Сэм": Грег Вайнер раскрыл цифры раскола в НАТО
04:08"Обсудили Украину в довольно резких выражениях": Трамп о разговоре с "хорошими друзьями" из ЕС
04:00"Главная задача – сомкнуть наступающие группировки": Анпилогов про изоляцию ВСУ под Харьковом
03:50Генпрокурор США объяснила захват танкера у берегов Венесуэлы
03:30Евросоюз хочет выкупить у Турции российские ЗРК С-400 для передачи Киеву
03:10"Деньги как рычаг": Грег Вайнер объяснил, как Трамп использует НАТО в торговле с Россией
03:05Подавляющее большинство украинцев хотят заключить мирное соглашение — Трамп
02:44Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА, летевший на Москву. Закрыты четыре столичных аэропорта
Лента новостейМолния