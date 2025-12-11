https://ukraina.ru/20251211/vs-bolshe-ukraintsev-khotyat-navsegda-ostatsya-v-polshe-i-boevye-deystviya-tut-ni-pri-chm-1072931819.html

Всё больше украинцев хотят навсегда остаться в Польше. И боевые действия тут ни при чём

В 2025 году 51% иммигрантов с Украины, прибывших до начала СВО, и 24% украинских беженцев планируют остаться в Польше. В обоих случаях это на 3% больше, чем годом ранее. Главная причина – рост зарплат.

В Польше активно обсуждают исследование Национального банка страны о жизненной и экономической ситуации украинских иммигрантов – как приехавших до февраля 2022 года в качестве гастарбайтеров, так и получивших временную защиту после начала СВО. В документе отмечается, что находящиеся на территории Польши граждане Украины постепенно интегрируются в её экономику и общество, и с каждым годом растёт доля украинцев, которые планируют остаться на берегах Вислы навсегда. Но если экономистов это радует, то патриотически настроенные политики обеспокоены.Хотя Национальный банк Польши (НБП) является учреждением, работающим с цифрами, в его исследовании не указана даже оценочная численность граждан Украины на польской земле. В документе сказано, что "в общей сложности за менее чем четыре года войны в Польше оказалось 1,95 миллиона беженцев с Украины", которые получили статус временной защиты, на конец первого полугодия 2025 года в Польше оставалось около 1 миллиона из них.Кроме этого, приводятся данные польского Управления по делам иностранцев о том, что в середине текущего года 541 тысяча граждан Украины имели действующие разрешения на проживание в Польше – временное или постоянное. Однако в исследовании не упомянуты украинцы, которые фактически находятся в Польше без упомянутых выше документов (въехали в рамках безвизового режима, имеют защиту в других странах и пр.), число которых оценивается от нескольких сотен тысяч до более чем миллиона человек.Подавляющее большинство украинских иммигрантов, как прибывших до начала СВО, так и после, работают. Эта работа часто не соответствует их квалификации (особенно среди женщин), но всё большее число иммигрантов находят более высокооплачиваемую работу или меняют профессию. "При этом заработная плата составляет 92% от общей структуры доходов прибывших до войны иммигрантов и 78% от общей структуры доходов беженцев", – сказано в исследовании. С каждым годом доля работающих украинцев растёт, отмечено в нём.Один из наиболее показательных разделов исследования касается заработной платы украинцев в Польше. "Более трети украинских беженцев и четверть иммигрантов довоенного периода считают, что работают на должностях, не соответствующих их квалификации. Медианная заработная плата среди опрошенных работающих украинцев составила чуть менее 4500 злотых (1065 евро) на руки. В то же время медианная заработная плата польских работников составила приблизительно 5300 злотых (1255 евро). Таким образом, разница в медианной заработной плате составляет почти 20%", – сказано в документе.Такое расслоение наблюдается и на международном уровне, отмечает эксперт отдела образования и издательского дела НБП Анна Славош-Павловска. "Данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывают, что недавно прибывшие иммигранты, прожившие в стране менее пяти лет, в среднем зарабатывают примерно на треть меньше, чем коренные жители. Это связано с работой в низкооплачиваемых секторах, языковым барьером, трудностями с признанием квалификации и отсутствием опыта, полученного "на местах". ОЭСР также отмечает, что этот разрыв естественным образом уменьшается со временем: через пять лет он сокращается примерно на треть, а через десять лет – примерно вдвое", – написала она в статье "Между Польшей и завтрашним днём" на портале Obserwatorfinansowy.pl.Подавляющее большинство украинских беженцев испытывали трудности с ответом на вопрос о своих планах на будущее (56%), неопределённость сохранялась и среди иммигрантов довоенного периода (37%). Однако заявления о скором возвращении на Украину, которые не были особо распространены среди беженцев уже в 2023 году (7%), в настоящее время среди иммигрантов довоенного периода и беженцев являются маргинальными (2%), отмечает центральный банк Польши.При этом меняется отношение украинцев к долгосрочному проживанию в Польше. "В 2025 году планировали остаться в Польше на постоянное жительство 51% довоенных иммигрантов (по сравнению с 48% в 2024 году), и 24% беженцев (по сравнению с 21% в 2024 году). Это объясняется, среди прочего, улучшением языковых навыков, стабилизацией профессиональной жизни и разделением семей, часть которых осталась на Украине. Лишь небольшая часть респондентов заявила о желании вернуться на родину в ближайшее время – зачастую это решение зависит от хода войны и ситуации с безопасностью", – говорится в исследовании НБП.Стоит отметить, что прекращение боевых действий на родине не повлияет на решение украинцев остаться в Польше. "Более 50% довоенных иммигрантов заявили, что заключение мира в Украине не повлияет на их жизненные планы, и 24% беженцев разделяли это мнение", – сказано в документе. При этом среди беженцев наблюдались совершенно разные реакции на гипотетическое мирное соглашение: ответы "вернусь на Украину" и "останусь в Польше подольше" дали примерно по 13-14% беженцев."Мотивация возвращения на Украину в такой ситуации очевидна, тогда как заявление о длительном пребывании в Польше может быть связано с ожиданием более легкого воссоединения семей после окончания боевых действий. Аналогичное толкование можно сделать и в отношении более высокого процента довоенных иммигрантов, которые заявляют о готовности остаться в Польше дольше после гипотетического мирного соглашения, чем тех, кто рассматривает возможность возвращения на Украину в такой ситуации", – пояснил банк.Польские экономисты очень довольны работающими в Польше украинскими иммигрантами, число которых с августа 2025 года начало расти за счёт парней в возрасте 18-25 лет, получивших возможность законно уехать с Украины. По подсчётам аналитиков польского банка mBank, если Польшу покинут 500 тысяч украинских работников, одномоментный спад ВВП страны составит 0,8% в год, и 0,2% в следующие 3-4 года.Совсем другая ситуация в польском обществе и патриотической части политикума. Издание Украина.ру уже писало о том, что в текущем году в Польше на 41% выросло число преступлений в отношении украинцев, при этом более пятой части из них – нападения с нанесением телесных повреждений.Кроме этого, граждане Украины составляют львиную долю преступников-иностранцев в Польше. Хотя в основном речь идёт об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, однако в последнее время именно украинцев задерживают по обвинениям в причастности к шпионажу и диверсиям. К примеру, не далее как 8 декабря полиция в центре Варшавы арестовала трех граждан Украины, в автомобиле которых было обнаружено шпионское оборудование. И сколько бы польская пропаганда не заявляла, что такие украинцы "завербованы/обмануты российскими спецслужбами", уровень украинофобии среди простых поляков растёт.Эту волну пытаются оседлать как новый президент Польши Кароль Навроцкий, который предложил ужесточить правила предоставления польского гражданства, так и националистическая партия "Конфедерация". "Украинцев здесь уже 2 миллиона, и теперь они планируют получить представительство в Сейме уже в 2027 году! Их журналисты выражают возмущение тем, что мы отказываемся позволить им править нашей страной", – написал в октябре один из лидеров "Конфедерации" Славомир Ментцен.Стоит отметить, что в последние годы украинцы стабильно составляют более половины иностранцев, получивших польское гражданство. Пока в абсолютных числах это не так и много (в 2024 году – 8219 из 16342 новых польских граждан), однако уже в следующем году количество граждан Украины, соответствующих условиям натурализации в Польше, может составить несколько сотен тысяч человек. Вряд ли все они подадут заявления на польский паспорт, и уж точно "новые поляки" не повлияют на исход выборов Сейма, запланированных на 2027 год. Однако украинцы, даже не имея формальной политической репрезентации, уже очень сильно изменили жизнь в Польше к худшему, считает польский политический аналитик Конрад Рэнкас."Массовое присутствие украинских иммигрантов в Польше – это реальность, они стремятся к всё более высоким социальным позициям, работе в сфере здравоохранения и правосудия, и всё чаще формулируют собственные политические интересы, отличные от интересов Польши. Конечно, пока все основные политические партии Третьей Речи Посполитой (Польша после 1989 года – прим.) конкурируют за удовлетворение желаний Киева, украинскому меньшинству в Польше, потенциально составляющему примерно 10-12% электората, нет необходимости создавать собственные политические группировки. Ведь "Гражданская коалиция", "Право и Справедливость", Польская народная партия, "Левые" и "Польша 2050" достаточно прокиевские", – сказал Рэнкас в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру."Однако со временем, по мере того как растущее социальное недовольство среди поляков сметёт эти старые вывески, а Украину примут в Европейский Союз, будет создана правовая основа, которая позволит украинцам, проживающим в Польше, получить прямое политическое представительство. Сначала – в органах местного самоуправления, а в конечном итоге и в польском Сейме. Более того, если война продолжится, территория под властью Киева будет неизбежно сокращаться, что вновь актуализирует требования о создании "УкроПолина", польско-украинской конфедерации или федерации с совместными органами управления для территории от Одера до Збруча (по этой ныне украинской реке проходила восточная граница Польши в 1919-1939 годах – прим.)", – считает польский эксперт.По его мнению, главная проблема состоит в том, что украинские переселенцы принесли в Польшу нездоровую социальную систему, знакомую по Украине, – основанную на партийно-мафиозных связях и коррупции, и ведущую к росту социального неравенства."Те украинские иммигранты, которые просто хотели честно работать и часто оставляли после себя позитивное наследие ещё до 2022 и 2014 годов, теперь сталкиваются с ответвлениями надднепрянской олигархии на берегах Вислы. Таким образом, даже не сам "УкроПолин" станет величайшим несчастьем (как для поляков, так и для украинцев), а то, что он будет увековечивать и укреплять худшие стороны варшавской и киевской систем власти и собственности", – резюмировал Конрад Рэнкас.О других ситуациях, связанных с Польшей - в статье "Польшу унизительно выбросили из переговоров по Украине - дипломат"

