https://ukraina.ru/20251211/tramp-pinaet-zelenskogo-no-vedet-s-rossiey-voynu-na-istoschenie-ischenko-pro-dvoynuyu-igru-ssha-1072906947.html

"Трамп пинает Зеленского, но ведет с Россией войну на истощение": Ищенко про двойную игру США

"Трамп пинает Зеленского, но ведет с Россией войну на истощение": Ищенко про двойную игру США - 11.12.2025 Украина.ру

"Трамп пинает Зеленского, но ведет с Россией войну на истощение": Ищенко про двойную игру США

Риторика Дональда Трампа в адрес Киева не меняет главного — стратегия США по-прежнему направлена на истощение России. Новый фокус — Азия, где Вашингтон пытается перекрыть альтернативные торговые пути. Такой анализ в интервью изданию Украина.ру представил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-12-11T04:20

2025-12-11T04:20

2025-12-11T04:20

новости

россия

сша

украина

ростислав ищенко

дональд трамп

украина.ру

владимир зеленский

индия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063487501_0:72:1073:675_1920x0_80_0_0_5826b1f5f70024e0102b1867617b5d7a.jpg

По словам эксперта, несмотря на критику в адрес руководства Украины, американский президент продолжает прежний курс противостояния с Москвой. "Кстати, Трамп, которого мы так любим, потому что он пинает Зеленского, тоже ведет с Россией войну на истощение", — заявил Ищенко.Политолог пояснил, что изменилась лишь тактика. Теперь США стремятся не допустить сотрудничества России с крупнейшими азиатскими экономиками. "Только он заходит с другой стороны и пытается добиться, чтобы Индия и Китай перестали закупать у нас стратегические товары", — сказал эксперт.Таким образом, конечной целью, по мнению Ищенко, остается полная экономическая блокада России через установление контроля над ключевыми регионами. "Еще он пытается поставить под контроль всю Юго-Восточную Азию, включая территорию самого Китая, чтобы организовать полную блокаду России", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.О том, как решение о финансировании Украины за счет замороженных российских средств скажется на переговорах — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.

россия

сша

украина

индия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, владимир зеленский, индия, китай, война, война на украине, сво, экономика, российская экономика, эксперты, аналитики