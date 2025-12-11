"Трамп пинает Зеленского, но ведет с Россией войну на истощение": Ищенко про двойную игру США - 11.12.2025 Украина.ру
"Трамп пинает Зеленского, но ведет с Россией войну на истощение": Ищенко про двойную игру США
"Трамп пинает Зеленского, но ведет с Россией войну на истощение": Ищенко про двойную игру США - 11.12.2025 Украина.ру
"Трамп пинает Зеленского, но ведет с Россией войну на истощение": Ищенко про двойную игру США
Риторика Дональда Трампа в адрес Киева не меняет главного — стратегия США по-прежнему направлена на истощение России. Новый фокус — Азия, где Вашингтон пытается перекрыть альтернативные торговые пути. Такой анализ в интервью изданию Украина.ру представил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, несмотря на критику в адрес руководства Украины, американский президент продолжает прежний курс противостояния с Москвой. "Кстати, Трамп, которого мы так любим, потому что он пинает Зеленского, тоже ведет с Россией войну на истощение", — заявил Ищенко.Политолог пояснил, что изменилась лишь тактика. Теперь США стремятся не допустить сотрудничества России с крупнейшими азиатскими экономиками. "Только он заходит с другой стороны и пытается добиться, чтобы Индия и Китай перестали закупать у нас стратегические товары", — сказал эксперт.Таким образом, конечной целью, по мнению Ищенко, остается полная экономическая блокада России через установление контроля над ключевыми регионами. "Еще он пытается поставить под контроль всю Юго-Восточную Азию, включая территорию самого Китая, чтобы организовать полную блокаду России", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.О том, как решение о финансировании Украины за счет замороженных российских средств скажется на переговорах — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.
новости, россия, сша, украина, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, владимир зеленский, индия, китай, война, война на украине, сво, экономика, российская экономика, эксперты, аналитики
Новости, Россия, США, Украина, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, Владимир Зеленский, Индия, Китай, война, война на Украине, СВО, экономика, российская экономика, эксперты, аналитики

"Трамп пинает Зеленского, но ведет с Россией войну на истощение": Ищенко про двойную игру США

04:20 11.12.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Риторика Дональда Трампа в адрес Киева не меняет главного — стратегия США по-прежнему направлена на истощение России. Новый фокус — Азия, где Вашингтон пытается перекрыть альтернативные торговые пути. Такой анализ в интервью изданию Украина.ру представил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, несмотря на критику в адрес руководства Украины, американский президент продолжает прежний курс противостояния с Москвой. "Кстати, Трамп, которого мы так любим, потому что он пинает Зеленского, тоже ведет с Россией войну на истощение", — заявил Ищенко.
Политолог пояснил, что изменилась лишь тактика. Теперь США стремятся не допустить сотрудничества России с крупнейшими азиатскими экономиками. "Только он заходит с другой стороны и пытается добиться, чтобы Индия и Китай перестали закупать у нас стратегические товары", — сказал эксперт.
Таким образом, конечной целью, по мнению Ищенко, остается полная экономическая блокада России через установление контроля над ключевыми регионами. "Еще он пытается поставить под контроль всю Юго-Восточную Азию, включая территорию самого Китая, чтобы организовать полную блокаду России", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.
О том, как решение о финансировании Украины за счет замороженных российских средств скажется на переговорах — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.
НовостиРоссияСШАУкраинаРостислав ИщенкоДональд ТрампУкраина.руВладимир ЗеленскийИндияКитайвойнавойна на УкраинеСВОэкономикароссийская экономикаэкспертыаналитики
 
