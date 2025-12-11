https://ukraina.ru/20251211/anpilogov-esli-padet-gulyaypole-dve-linii-oborony-vsu-mozhno-budet-oboyti-bez-lobovogo-shturma-1072915438.html

Группировка "Восток" ведет бои за ключевой логистический узел Запорожского фронта — Гуляйполе. Падение города может привести к оперативному краху двух мощных линий обороны ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1c/1063452415_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_57a352f6db4df6b4ac2254959e3f2ab1.jpg

Отвечая на вопрос о начале штурма города, эксперт раскрыл его значение. "На Гуляйполе смыкаются две линии обороны ВСУ. Одна идет с запада на восток от Каховского водохранилища через Орехов на Гуляйполе. Вторая идет от Покровского до Гуляйполя по западному берегу реки Гайчур", — заявил Анпилогов.Эксперт детально объяснил тактические преимущества штурма в городе. "Форсировать ее здесь нам будет проще, чем на открытой местности. Потому что есть укрытия в виде домов и удобные подъезды с твердым покрытием", — подчеркнул аналитик. Он также прокомментировал интересный эпизод севернее города, где российские войска взорвали уже заминированный ВСУ мост в Андреевке."Пока мы не вышли к Гайчуру, этот мост использовался ВСУ для переброски подразделений на восточный берег. А когда мы выйдем, то возможности наших инженерных войск явно превосходят возможности вражеских", — добавил Анпилогов, отметив инженерное превосходство российской армии.По его словам, взятие Гуляйполя откроет путь для стремительного маневра. "А если Гуляйполе падет, эти две линии обороны ВСУ можно будет обойти с тыла, не штурмуя их в лоб. Мы их свернем как коврик", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время" на сайте Украина.ру.О перспективах зимней кампании и наступлении ВС РФ — в статье Геннадия Алехина "Сможет армия России активно наступать зимой? Однозначно-да" на сайте Украина.ру.

