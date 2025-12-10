https://ukraina.ru/20251210/chto-budet-v-rossii-posle-putina-i-pochemu-ukraintsy-skryvayut-chto-oni-russkie--ischenko-1072914953.html

Что будет в России после Путина и почему украинцы скрывают, что они русские — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 10.12.2025

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:31 - Как украинцы приспосабливаются под режим; 15:10 - Почему Украину не взяли в НАТО? 17:17 - Экономические реформы 90-х в России; 29:55 - О России после Путина; 38:34 - Об уровне преступности после СВО; 41:28 - Что будет, если США поддержат Европу в войне с Россией? 50:23 - Конфликт на Украине - это война Трампа? 54:21 - Реакция Ищенко на ситуацию на Украине; 59:13 - Стоит ли подписывать мир, не освободив всю Украину? 1:00:39 - О заключении Брестского мира; 1:04:47- О Битве при Кадеше. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

