"Главная задача – сомкнуть наступающие группировки": Анпилогов про изоляцию ВСУ под Харьковом - 11.12.2025
"Главная задача – сомкнуть наступающие группировки": Анпилогов про изоляцию ВСУ под Харьковом
ВС РФ планомерно изолирует группировку ВСУ на северо-востоке Харьковской области, перерезая ключевые пути снабжения. Удар по Печенежской плотине — звено этой системной работы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
После освобождения Волчанска ВС РФ продолжают бои за поселки Лиман и Вильча к югу от него. Также нанесен удар по дамбе Печенежского водохранилища, через которую осуществляется логистика группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Однако, украинская пропаганда утверждает, что это не окажет влияние на ход сражения.Комментируя удары по логистике ВСУ, эксперт заявил: "Печенежская плотина была крайней северной точкой, через которую из Харькова еще можно было попасть на восточный берег Северского Донца. Все переправы севернее мы уже повыбивали". Он пояснил, что эта работа будет продолжена для обеспечения полной изоляции района.Анпилогов описал задачу армии на этом направлении. По его словам, она заключается в смыкании двух наступающих группировок: одной — на юг от Волчанска, и второй — от границы, расширяющей Двуречанский плацдарм. Эксперт также отметил, что приближение зимних осадков сыграет на руку российским войскам. "Тем более, сейчас наступает сезон зимних дождей и снега. Эти реки будут полноводными. И уже мы сможем на них упираться как на оборонительные рубежи", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
04:00 11.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
ВС РФ планомерно изолирует группировку ВСУ на северо-востоке Харьковской области, перерезая ключевые пути снабжения. Удар по Печенежской плотине — звено этой системной работы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
После освобождения Волчанска ВС РФ продолжают бои за поселки Лиман и Вильча к югу от него. Также нанесен удар по дамбе Печенежского водохранилища, через которую осуществляется логистика группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Однако, украинская пропаганда утверждает, что это не окажет влияние на ход сражения.
Комментируя удары по логистике ВСУ, эксперт заявил: "Печенежская плотина была крайней северной точкой, через которую из Харькова еще можно было попасть на восточный берег Северского Донца. Все переправы севернее мы уже повыбивали". Он пояснил, что эта работа будет продолжена для обеспечения полной изоляции района.
Анпилогов описал задачу армии на этом направлении. По его словам, она заключается в смыкании двух наступающих группировок: одной — на юг от Волчанска, и второй — от границы, расширяющей Двуречанский плацдарм.
"И если наши ВКС произведут изоляцию всех украинских коммуникаций в этом большом многоугольнике, переброска подкреплений будет для противника затруднена", — сказал он.
Эксперт также отметил, что приближение зимних осадков сыграет на руку российским войскам. "Тем более, сейчас наступает сезон зимних дождей и снега. Эти реки будут полноводными. И уже мы сможем на них упираться как на оборонительные рубежи", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния