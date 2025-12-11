https://ukraina.ru/20251211/piratam-vse-ravno-kogo-grabit-ischenko-o-tom-kak-volna-atak-na-suda-v-riskuet-pererasti-v-khaos-1072896847.html

"Пиратам все равно, кого грабить": Ищенко о том, как волна атак на суда в рискует перерасти в хаос

"Пиратам все равно, кого грабить": Ищенко о том, как волна атак на суда в рискует перерасти в хаос

Текущая волна атак на гражданские суда в мире рискует перерасти в хаос, сравнимый с эпохой бесконтрольного пиратства. Современные технологии лишь усугубляют ситуацию, делая удары безадресными. Историческую параллель и ее отличия в интервью изданию Украина.ру провел обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

На прошлой неделе в 148 км от берегов Турции в Черном море был атакован танкер Midvolga 2, шедший под российским флагом. Об этом сообщало турецкое управление мореходства. Судно перевозившее подсолнечное масло направлялось из России в Грузию. Перед этим инцидентом атаке подверглись танкеры Virat и Kairos, а также судно MERSIN у побережья Африки.Комментируя возможное развитие событий, эксперт напомнил прецедент из истории. "Это очень похоже на ситуацию, которую в свое время создали англичане, когда начали охоту за испанскими галеонами. Начали-то они, а потом этим делом занялись испанцы, французы, голландцы и португальцы", — сказал Ищенко.Он описал, как такая практика бумерангом бьет по ее инициаторам. "Мало того, что англичане сами начали страдать от этого пиратства, так потом еще англичане стали грабить англичан, потому что пиратам все равно, кого грабить", — пояснил политолог.При этом, по его мнению, сегодняшняя ситуация даже опаснее из-за анонимности. "Сейчас даже хуже. Про пиратов знали, что они пираты. А здесь вообще неизвестно, кто атакует. И ответ тоже улетает неизвестно куда. А когда всем друг другу отвечают, но никто не признается, даже переговоры вести не с кем. И снизить эту эскалацию будет сложнее", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале: "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.

