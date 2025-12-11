https://ukraina.ru/20251211/vybory-kak-instrument-voyny--1072890929.html

Выборы как инструмент войны

Выборы как инструмент войны

Зеленский якобы согласился на проведение выборов, на которых всё больше настаивает США. Но поставил условие западным партнёрам: они должны обеспечить безопасность (читай дать больше оружия и закрыть небо) для того, чтобы все граждане Украины смогли проголосовать.

Это фактически сводится к европейскому мирному плану, который подразумевает прекращение огня или заморозку конфликта. Россия неоднократно настаивала на том, что не согласится на такой сценарий, и намерена решить украинский вопрос окончательно, то есть устранить первопричины противостояния, а также обеспечить собственную безопасность. Это не новая стратегия украинского режима и сводиться она к затягиванию времени. Так было и во период обсуждения и затягиванием реализации Минского процесса. Тогда тоже шёл торг первоочередности выборов и безопасности границ, вопреки согласованным и подписанным в присутствии Меркель документам. Таким образом, Зеленский намерен пересидеть Трампа, рассчитывая на смену политического курса внутри США в 2026 году.А что по этому поводу думают эксперты - в обзоре соцсетей?Политолог Олег ПостернакЗеленский: Я готов к выборам. Я завтра буду в Украине и жду предложений от партнеров, я жду предложений от наших депутатов о законодательных изменениях, чтобы провести выборы во время военного положения". Это заявление подтверждает тот факт, что есть негласные пункты мирной программы по завершению российско-украинской войны, касающиеся президентства Зеленского и проведения выборов.Политолог Виктор НебоженкоЕсли в Украине назначаются выборы, то мы приостанавливаем во время зимы обстрел ТЭЦ российских городов перед Новым годом, бомбардировку портов и НПЗ и танкеров контрабандного флота России? Трамп будет очень доволен, Европа, вероятно, перестает искать финансовые средства для закупки оружия для Украины? В это же время путинская Россия выделяет в бюджете 2026 года на войну против Украины 170 млрд долларов. Все решают свои проблемы за счет Украины.Журналист Валентин БогдановСказав "А" (выборы на Украине надо провести), Трамп опрометчиво не сказал "Б" (проводить их должен кто угодно, но только не Зеленский). За это Зеленский теперь уцепился. Уже начался "мухлеж" со сроками. 60, 90 дней. Потом будет и 120 и 180. Почему? Да потому что США (как ему и европейцам хочется) не сумеют обеспечить "безопасность" Украины. Вкладывать же в понятие "безопасность" Зеленский и его кураторы собираются все, что им заблагорассудится. От разного рода невыполнимых изначально перемирий, к которым будут склонять Россию, до отвода войск, демилитаризованных зон, заморозки активов и т.п. При таких перспективах и на "мирный план" Трампа можно соглашаться. С Минскими соглашениями они же так и выкручивали. Сначала территориальный контроль - потом выборы. Хотя по букве должно было быть наоборот. Наперсточники.Политолог Юрий БаранчикЗеленский заявил о готовности провести выборы в ближайшие 2-3 месяца Зеленский грамотно использовал пас, который ему, вольно или невольно, подал Трамп в своём интервью. "Я готов к выборам. Я завтра буду на Украине и жду предложений от партнеров, я жду предложений от наших депутатов о законодательных изменениях, чтобы провести выборы во время военного положения", – сказал он. "Так, как этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши европейские партнеры, я отвечу очень коротко: я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США, можно с европейцами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов, я лично имею на это волю", – добавил Зеленский. Комбинация получается красивая. Теперь партнеры Украины – то есть, Запад, должны придумать, как вообще провести выборы в текущих условиях и, вероятно, дать на них денег. Вся ответственность внутриполитическая ляжет на Верховную Раду. А США должны обеспечить безопасность выборов – то есть, выбить у России прекращение огня, чтобы выборы можно было считать легитимными. И заодно выдать Киеву и, вероятно, Зеленскому, персональные гарантии безопасности. Ну и, конечно, кто бы там на этих выборах ни победил, это явно не будет пророссийский кандидат. Если же выборы провести не получится, то Зе сможет сказать - видите, я хотел, вы не смогли, буду править вечно. Правда, тут как разыграть. Зе пытается поставить выборы впереди всего, чтобы для их проведения сначала реализовалась заморозка по линии фронта. Желательно с быстрым решением вопроса по передаче российских активов и оформлением поствоенной Украины в виде, который никак не похож на выполнение целей СВО. Наша задача ровно обратная: сначала выполнение задач СВО, а потом уже гарантии безопасности проведения на Украине выборов. Ближайшие две недели будут сверхинтенсивными.Народный депутат Максим БужанскийАмериканская рулетка - мир или выборы, это не та игра, в которую Украина готова играть, на мой взгляд. Выборы, это естественный процесс, а война- противоестественный. И нужно сначала закончить с противоестественным, чтоб перейти к естественным, а не наоборот. Мир наша главная задача, всё остальное второстепенно и подождёт, месяц туда, месяц сюда ничего не решит в плане выборов, но стоит огромного количества жизней. Каждый день стоит. Сначала нужно закончить войну, закончить как можно скорей.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаТри вечные темы, которые можно обсуждать вечно... а) Кто сколько украл и как свалить супостата... б) выборы... в) переговоры... Отвлекают, дарят Надежду, бадьорять.

